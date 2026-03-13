Histórica prueba: la NASA choca una nave contra un asteroide para cambiar su curso

Un asteroide, el cual era utilizado por la NASA para una prueba de defensa planetaria, ha sido desviado con éxito. Este logro histórico podría allanar el camino de cara al futuro para desviar rocas espaciales que puedan ser potencialmente peligrosas para nuestro planeta.

Fundamentalmente, el asteroide impactado contra la sonda DART de la NASA nunca fue una amenaza para la Tierra. Esta alteración marca el primer caso en la historia en el que se modifica de manera intencionada la órbita solar de un cuerpo celeste.

«Aunque esto parezca pequeño, una pequeña desviación… puede acumularse durante décadas y marcar la diferencia entre que un asteroide potencialmente peligroso golpee o no la Tierra en el futuro», dijo el autor principal Rahil Makadia, de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Añade que la clave es «dar un empujón con muchos años de antelación».

Sonda DART de la NASA

La sonda DART fue lanzada en 2021 durante el primer ejercicio de defensa del planeta del mundo para estrellarse deliberadamente contra Dimorphos, que orbita un asteroide más masivo, Didymos, mientras orbitan juntos alrededor del Sol. La agencia espacial confirmó el impacto en 2022 y recortó la órbita del asteroide más diminuto.

Los científicos no habían confirmado hasta ahora que el impacto redujera el tiempo de viaje del dúo alrededor del Sol. Esto supone una desaceleración en tiempo real de poco más de 10 micrómetros por segundo, lo que reduce la órbita de los asteroides, de 480 millones de kilómetros.

Los investigadores confirman la grata noticia y es que, incluso con el cambio de trayectoria de los asteroides, la Tierra se mantiene a salvo de su trayectoria en el futuro previsible. «Si bien es solo un experimento, es un dato importante que será relevante para cualquier misión futura de desvío de asteroides», dijo Steven Chesley, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA.