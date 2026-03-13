Hito histórico en la Ciencia: logran revivir el cerebro de un ratón vitrificado a -196 °C

Un equipo de investigación de la Universidad Friedrich-Alexander de Erlangen-Núremberg (Alemania) ha conseguido un hito en el campo de la ciencia. Por primera vez en la historia, se ha logrado que el tejido cerebral adulto de un ratón recupere su actividad funcional después de haber sido vitrificado a temperaturas de -196 °C.

La revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) ha publicado este estudio. Se muestra que el hipocampo (la parte del cerebro que se encarga de la memoria y el aprendizaje) puede ser vitrificado, almacenado por un tiempo y, al descongelarse, volver a recuperar su estructura y su capacidad de enviar señales eléctricas entre las neuronas.

En la introducción del artículo, los autores mencionan que ya se ha demostrado «la recuperación a corto plazo del hipocampo murino adulto después de la vitrificación de rodajas cerebrales y del cerebro completo in situ».

Vitrificación y el hito en la ciencia

Para entender este hito en la ciencia, hay que comprender el problema que se ha intentado resolver. Las técnicas convencionales convierten el agua en hielo, y al formarse los cristales, dañan las membranas y destruyen las conexiones entre neuronas. La vitrificación es diferente, ya que busca solidificar el tejido en un estado vítreo, similar al vidrio, sin que se formen cristales de hielo.

La prueba definitiva de que este experimento funcionaba era ver si las neuronas podían transmitir señales. Para comprobarlo, los científicos realizaron registros electrofisiológicos, estimulando eléctricamente las conexiones entre neuronas (sinapsis).

Los resultados mostraron que la transmisión básica funcionaba, además de la plasticidad a corto plazo. Lo más importante es la potenciación a largo plazo de un proceso, que se considera la base celular del aprendizaje y la memoria.