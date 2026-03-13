Un piloto del Ejército deja mudo a David Broncano por su enorme sueldo en TVE: «Tú te llevas mucho»

Que David Broncano es muy poco discreto con sus invitados es algo que sabemos desde que comenzó a emitirse La Resistencia (el programa del que es heredero La Revuelta). En todos estos años apenas han faltado a su cita las habituales preguntas sobre el dinero que los invitados tienen en el banco y, más íntimas todavía, las del sexo en los últimos 30 días. Es habitual que los invitados intenten evitar responder, aunque hay algunos que entran en el juego y llegan al plató con los deberes hechos, llegando incluso a dar detalles o hasta a llevar documentos del banco para explicar con detalles sus ingresos, pero hay veces que las preguntas se le vuelven en contra al presentador. Es el caso de la entrevista con el comandante del Ejército del Aire y del Espacio Juan Bengoechea, que no se lo quiso poner fácil a su entrevistador.

Su charla ha sido una de las más interesantes que se recuerdan en el programa de La 1, puesto que este piloto se encarga de la defensa aérea nacional, algo que en estos momentos de inestabilidad política es más necesario que nunca. El invitado explicó a los espectadores que ha estado durante años pilotando aviones cazas Eurofighter, lo que le ha obligado a estar siempre listo para salir a vuelo ante una amenaza en los cielos españoles y europeos. «Ojalá no haga falta», decía, pero aseguraba que siempre está listo para salir en misión de alto riesgo en cualquier momento, teniendo que tener claro que puede entrar en combate en ella.

Su exigente preparación le ha llevado a simular combates aéreos incluso a 20.000 metros, donde es posible alcanzar velocidades que ningún otro avión puede lograr, explicaba a David Broncano. Es por eso que el piloto sabe el riesgo que corre cada vez que tiene que salir al aire.

¿Cuánto cobra un piloto de combate del ejército?

Como era de esperar, una de las preguntas más esperadas era el momento en el que le tocase hablar del dinero que cobra cada mes por un trabajo tan arriesgado. En su caso, su sueldo se puede consultar, ya que es público, por lo que no tuvo problemas en decir que está alrededor de los 3.000 euros al menos, aunque eso puede cambiar según las horas. Sobre el dinero que tiene en el banco, llegó a decir que su patrimonio total está en torno a los 350.000 euros.

El militar no ha dudado en tomarse con humor estas preguntas y ha querido entrar en el juego de Broncano, al que le ha hecho boomerang su curiosidad. «No nos dedicamos a esto por dinero», decía sobre su profesión, antes de lanzarle un zasca al andaluz: «Además hay que repartirlo… y tú te llevas mucho», así ha bromeado con el presupuesto que maneja su programa.

Sobre el tema sexual, el invitado de La Revuelta ha desvelado que en las últimas semanas ha estado centrado en su misión, por lo que no ha estado pendiente de eso: «Vamos a lo que vamos», decía, refiriéndose a su trabajo. Eso sí, al no tener pareja, ha desvelado que en los seis días que lleva en Madrid no ha tenido actividad.