‘Supervivientes 2026’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, jueves 12 de marzo?

La pasada noche del 12 de marzo, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva entrega de Supervivientes 2026. El popular formato se ha convertido en uno de los más vistos de la parrilla televisiva, edición tras edición. Por ello, no es de extrañar que el estreno de esta temporada haya sido muy esperado. Una aventura que comenzó hace tan solo una semana y que ya nos ha dejado varios conflictos, una evacuación de emergencia, nominaciones y playas divididas. Eso sí, como ya es tradición en cada gala del formato, ayer se realizó la primera ceremonia de expulsión. Un momento que no dejó indiferente a nadie.

Tras la salvación del martes de José Manuel Soto, el nombre del primer expulsado de la edición se barajaba entre Álex Ghita, Marisa Jara o Toni Elías. De esta manera, el programa fue avanzando para mostrar todas las novedades que han acontecido en Honduras durante los últimos días. Pero también se llevaron a cabo varias pruebas por equipos e individuales. Sin embargo, cuando de verdad se palparon los nervios fue en La Palapa. Pues, como siempre, el nombre del expulsado se conocería ahí. Una decisión de la soberana que enfrentó a Álex Ghita y a Marisa Jara.

¿Quién fue el expulsado ayer, 12 de marzo, en ‘Supervivientes 2026’?

Como se ha podido ver en las imágenes, Álex Ghita no se ha ganado el cariño de sus compañeros de edición. Pues, sus actitudes han generado muchas polémicas en la isla. Y es que el deportista no ha tenido reparos en robar comida del grupo para aplacar su hambre. Por su parte, Marisa Jara ha vivido días complicados. De hecho, tuvo que ser evacuada por el equipo médico al tener un fuerte dolor.

Sin embargo, la audiencia lo tuvo claro. Álex Ghita ha sido el primer expulsado de Supervivientes 2026. Una decisión que aceptó agradecido, pues él mismo confesó que no creía que aguantara tanta hambre durante meses. «Prefiero ser expulsado hoy, y si no, abandonaré a final de programa. Sabía que si no hacía un buen tándem con el hambre, lo pasaría mal y me tiene derrotado esto», dijo antes de conocer el resultado de las votaciones.

Tras descubrir que Marisa Jara había sido la elegida para continuar en la isla, se sinceró. «La isla me tumbó completamente. Ha hecho más daño la isla en mí que yo comiéndome las latas y los cocos», dijo. Eso sí, la marcha del entrenador no ha sumido La Palapa en una absoluta tristeza. Sus compañeros le han acusado de «manipulador, faltón, maleducado y mentiroso». Y es que, hasta en su marcha se vivieron momentos de tensión.

El nuevo destino de Álex Ghita

Como era de esperar, Álex Ghita no regresa de manera automática a España. Sin embargo, él parecía no acordarse de la temática del concurso. «La ansiedad y la cabeza, no puedes controlarla», comentó alegando que no volvería el año que viene a Supervivientes. «Ya verás tú lo que va a armar», opinó Jorge Javier Vázquez. Pues, el destino del deportista era Playa Destino.

Al acercarse al lugar, el superviviente ya comenzó a intuir lo que sucedería con él. Por ello, de manera rotunda, pidió que lo llevasen al hotel. De hecho, se negaba a bajarse de la barca. «El paquete de viaje que has adquirido no entra el vuelo a España», le anunció el presentador. Al escucharlo, Álex Ghita montó en cólera. «Espero que sea una broma porque no me quiero quedar aquí», sentenciaba.

El participante descubrió que tenía que compartir la playa con Borja y Darío. No iba a estar solo. Pero a él no le hizo nada de gracia la situación. «Yo ya he terminado, me voy al hotel. Imagino que me han traído para animaros», decía Alex Ghita. Pero, nada más lejos de la realidad. Él seguía dejando claro que no se iba a quedar en la isla, que iría al hotel. Pero, al ver que el programa iba acabando, amenazó a la organización. «Quiero hablar con dirección, lo pedí por favor, y yo esta noche voy a ir al hotel», dijo Ghita. «Una curiosidad, ¿cómo vas a llegar al hotel esta noche?», le dijo Jorge Javier Vázquez con burla. Pues, no. El deportista se quedó en la isla.