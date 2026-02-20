Jacob Petrus descoloca a Broncano con la respuesta a la pregunta sexual: «La sequía la he tenido yo»

El pasado jueves 19 de febrero, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de una nueva entrega de La Revuelta presentada por David Broncano. De esta manera, tras la visita de Juan Dávila y los artistas Tony Grox y LUCYCALYS, las puertas del Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid se abrieron para recibir a Jacob Petrus. El presentador de Aquí la Tierra acudió a La Revuelta para conmemorar sus más de 3.100 programas y, como no podía ser de otra manera, también hablar de diversos temas que trata en su espacio, como son el medioambiente o la climatología. De hecho, llegó a compartir diversos datos en los que es experto. En un momento dado de la entrevista, David Broncano quiso sorprender a su invitado al proponerle un juego. «Odio los juegos», reconoció Jacob Petrus. «Este es sencillo», comenzó explicando el jiennense.

«Es como cara a cruz, pero tienes que averiguar lo que va a decir el que tira la moneda (…) Decidle que entre», pidió el presentador de La Revuelta. «Ya no puedo decir que no», aseguró el conductor de Aquí la Tierra. El humorista fue más allá a la hora de explicar el juego en cuestión: «Tú tienes que decir qué crees que va a decir él. ¿Crees que va a decir cara o cruz?». Jacob Petrus respondió «Cara». Al tirar la moneda, salió cruz, pero el hombre que la lanzó iba a decir cara. Por lo tanto, el geógrafo obtuvo la victoria. Después de jugar a este peculiar juego, David Broncano no dudó en aprovechar la ocasión para hacer las preguntas clásicas a su invitado. En cuanto a la primera de ellas, que tiene relación con dinero en el banco, Jacob Petrus tiró de sinceridad: «Patrimonio cero, no tengo nada», aclaró.

Lejos de que todo quede ahí, el geógrafo quiso ir mucho más allá: «No tengo casa ni nada comprado. En el banco algo hay, pero muy poquito. Durante muchos años han sido las gallinas que entran por las que salen, como dice José Mota. Ahora hemos ahorrado un poquito, pero con el objetivo de invertir algo a futuro. Poco más», aseguró.

En cuanto a las relaciones sexuales en los últimos 30 días, el presentador de Aquí la Tierra quiso profundizar mucho más. Todo comenzó cuando el jiennense le hizo el siguiente comentario: «La paja en terreno agrícola cuenta más (…) Dos puntos por lo menos». Jacob Petrus respondió: «Una fantasía, eh». Y añadió: «Pero no ha habido».

Acto seguido, fue más allá: «Me fastidia haber venido en estas fechas, porque mi chica ha estado tres semanas fuera. Volvió el lunes». Broncano no dudó en aferrarse a ese dato: «Bueno, hoy es jueves». El presentador de Aquí la Tierra respondió: «Las ventanas que ha habido las hemos aprovechado».

«Ha llovido fuera, pero secano dentro de tu casa», bromeó el jiennense en La Revuelta. Poco después, Jacob Petrus se animó a dar una cifra concreta: «La sequía la tenía yo, pero bueno. Como dato, con esas condiciones, mi cifra es de 6,6». El público allí presente no dudó en aplaudir al invitado por su sinceridad a la hora de compartir este íntimo dato.