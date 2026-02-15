Quiénes son Tony Grox y LUCYCALYS, ganadores de ‘Benidorm Fest 2026’: edad, nombres reales y de dónde son

No es ningún secreto que Benidorm Fest, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los certámenes musicales que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. De ahí que Benidorm Fest 2026 fuese una de las ediciones más esperadas hasta el momento. Después de dos intensas semifinales y una gran final a la altura de lo que se esperaba, los vencedores han sido Tony Grox y LUCYCALYS, con su impresionante canción T AMARÉ. Los andaluces han conseguido cautivar al público y al jurado, por lo que es el momento más que perfecto para hacer un repaso a su trayectoria, pero también conocemos datos personales como sus edades, sus nombres reales y de dónde son, entre otras cuestiones.

La trayectoria profesional de Tony Grox y LUCYCALYS

Tony Grox, cuyo nombre real es Antonio Ramírez, es un compositor, productor y DJ gaditano que cuenta con una forma verdaderamente peculiar a la hora de fusionar a la perfección elementos tradicionales del flamenco con sonidos mucho más contemporáneos, como son el pop alternativo e, incluso, la electrónica. A lo largo de su carrera, el andaluz ha trabajado con grandes artistas como son Kiki Morente, José Rey o, incluso, Lachispa, ex participante de Benidorm Fest.

Por si fuera poco, hay que destacar que el productor ha participado en diversos proyectos que han obtenido un gran reconocimiento. Un claro ejemplo lo encontramos en Buchi Fina, incluida en el álbum Trastornado de Michelle Maciel. Este disco fue nominado a un Latin Grammy, en la categoría Mejor Álbum de Música Contemporánea Mexicana.

En cuanto a LUCYCALYS, cuyo nombre real es Lucía Sánchez, se ha convertido en la clara representación de una generación de jóvenes intérpretes que han irrumpido, con fuerza, en la industria musical. Originaria de Cádiz, si hay algo que le caracteriza es la capacidad de combinar el pop moderno con raíces flamencas. Todo ello aportando una sensibilidad interpretativa que es propia de su formación en teatro musical.

Su carrera comenzó hace varios años y acabó consolidándose con canciones como ÁPEIRON, GALA o, incluso, Piel de Bronce. Aunque cuenta con una corta trayectoria, es importante destacar que ha obtenido algún que otro reconocimiento en festivales como el Tour Music Fest 2024, donde llegó hasta la final.

La colaboración de Tony Grox y LUCYCALYS para Benidorm Fest 2026 es una clara representación de un proyecto tremendamente ambicioso en el que se combina a la perfección experiencia y juventud, así como modernidad y tradición. Su tema T AMARÉ ha conseguido cautivar a los más fieles seguidores del certamen, lo que les ha brindado la posibilidad de llevarse la Sirenita de oro, así como los 150.000 euros que había en juego.

Sus vidas personales

A pesar de ser dos personas con una trayectoria verdaderamente impresionante a pesar de su corta edad, lo cierto es que tanto Tony Grox como LUCYCALYS siempre han preferido mantener su vida personal alejada de los focos. Por lo tanto, no ha trascendido si alguno de los dos tiene el corazón ocupado.

Lo que es un hecho es que sus nombres ya han pasado a la historia, puesto que se han convertido en ganadores del prestigioso certamen Benidorm Fest. Un título del que solamente pueden presumir unos pocos, como es el caso de las artistas Chanel, Blanca Paloma, Nebulossa y Melody. ¡Se lo han ganado a pulso!