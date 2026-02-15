Así es ‘T AMARÉ’, la canción con la que Tony Grox y LUCYCALYS han ganado el Benidorm Fest 2026

No es ningún secreto que Benidorm Fest, en sus cinco ediciones, nos ha brindado la posibilidad de conocer a decenas de artistas. Todos ellos se han subido al escenario del Palau D’Esports L’Illa de Benidorm con ganas de hacer disfrutar a los más fieles seguidores del certamen. Durante esta nueva edición, son muchas las canciones que han conseguido grandes datos de escuchas, como es el caso de T AMARÉ, de Tony Grox y LUCYCALYS. Desde el momento en que vio la luz, son muchos los que la calificaron como favorita para llevarse la victoria de Benidorm Fest 2026. A la vista está que los andaluces no solamente han conseguido cautivar con su canción, sino también con la propuesta que presentaron sobre el escenario.

Es por eso que tanto el público como el jurado se mostraron de acuerdo a la hora de otorgarle la puntuación suficiente para llevarse la ansiada Sirenita de oro, convirtiéndose en sucesores de Melody como vencedores del Benidorm Fest. Algo que los dos se han ganado a pulso, no solamente por el excepcional trabajo que hicieron en su día para crear esta canción, sino también por el impresionante resultado que han mostrado en el Palau. Así pues, y como no podía ser de otra manera, es el momento más que perfecto para descubrir la letra completa de T AMARÉ, la canción con la que Tony Grox y LUCYCALYS han ganado el Benidorm Fest 2026.

Letra completa de ‘T AMARÉ’, de Tony Grox y LUCYCALYS

No somos nada, pero casi, casi estamos, casi

Aunque no te lo ponga nada fácil

Yo soy la mami que tú quieres

Te gusta que te lo ponga así, difícil

Quiero que sepas

Que yo te amaré

Te amaré

Te amaré, te amaré, te amaré

Que yo te amaré

Te amaré

Te amaré, te amaré, te amaré

Baby, es diferente lo que tengo contigo

En verano mi brisa y en invierno mi abrigo

Te has vuelto mi refugio, mi razón, mi testigo

Por ese motivo, es que me gusta, papi

Como tú me tratas a mí

No soy fácil de llevar, pero eso te encanta

Abre bien los ojos y mírame

Por un segundo detente y escúchame

Quiero que sepas

Que yo te amaré

Te amaré

Te amaré, te amaré, te amaré

Que yo te amaré

Te amaré

Te amaré, te amaré, te amaré

Perdóname si no contesto

Detesto los mensajes de texto

Pero no por eso me compares con el resto

Créeme, contigo quiero hacer lo correcto

Y que seas para mí el hombre perfecto