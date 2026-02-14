El dineral que se lleva el ganador de Benidorm Fest 2026

Ha llegado la temporada favorita de los amantes de la música. Si hace unos días fuimos testigos de la celebración de una nueva edición de los Premios Grammy y del espectáculo del medio tiempo de la Super Bowl. Ahora, a nivel nacional, nos ha tocado disfrutar del Benidorm Fest 2026. El popular formato ha regresado, como cada año, y lo ha hecho a pesar de que el ganador no representará a España en Eurovisión. Pues, como bien es sabido por todos, nuestro país ha decidido salirse del formato musical. Un movimiento con el que no ha dejado indiferente, pero que ha sido muy aplaudido.

Sin embargo, el equipo de RTVE sigue teniendo como objetivo hacer que su audiencia disfrute. Por ello, ha incluido muchas sorpresas en el certamen. El pasado 10 de febrero, Benidorm Fest 2026 arrancó de manera oficial y lo hizo con una primera gala en la que se pudo conocer el nombre de los primeros finalistas. Lo mismo ocurrió en la gala del día 12, la cual nos dejó una noche repleta de emociones, pero será esta noche del 14 de febrero, cuando el país conozca el nombre del gran ganador. Una victoria donde se tomará el relevo de la ganadora del pasado 2025, Melody. Pero, como indicábamos en líneas anteriores, este año hay novedades. De hecho, el premio del ganador es una de ellas. ¡Te lo contamos!

¿Qué premio se lleva el ganador del ‘Benidorm Fest 2026’?

A diferencia de otros años, en esta edición el ganador sí se llevará un premio en metálico. Tal y como se ha informado, el participante que se alce con la victoria ganará 150.000 euros, los cuales serán divididos en 100.000 euros para el intérprete y 50.000 euros para el autor o autores de la canción ganadora. Asimismo, RTVE tiene un convenio con Univisión. Uno de los 12 finalistas optará a viajar a Miami para grabar un single con un productor internacional y realizar promoción en el mercado latino.

Lejos de quedar aquí, otro de los finalistas del Benidorm Fest 2026 será premiado con un viaje a Estocolmo para grabar en el estudio Spotify Singles. De esta manera, el grupo de comunicación pretende apoyar a los nuevos talentos de nuestro país, ofreciéndoles oportunidades únicas que les ayudará a alzar aún más sus carreras profesionales en la industria musical.

Asimismo, con este movimiento, RTVE pretende hacer que la ausencia de España en Eurovisión no sea tan notoria. Pues, como es bien sabido por todos, participar en el Festival de la Canción es una oportunidad única para un artista. Bien es cierto que requiere de un arduo trabajo y profesionalidad, pero el empuje artístico que reciben los participantes es incomparable. Y es que el artista tiene la oportunidad de darse a conocer a nivel global. Una experiencia que, a lo largo de la historia, nos ha dejado a grandes figuras dentro de la industria.