No es ningún secreto que Benidorm Fest, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los certámenes musicales que más da de qué hablar en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Gracias a este formato, los amantes de la música han tenido la oportunidad de conocer a muchos artistas que, en la actualidad, están brillando con luz propia en la industria. Este año, Benidorm Fest 2026 llega cargado de novedades. La primera de ellas, y la más obvia, es que el ganador no será el representante de España en Eurovisión después de la decisión de RTVE de no participar en este certamen. La otra y más significativa, es que el que consiga la victoria se llevará la Sirenita de oro, el mítico trofeo del Festival de Benidorm, así como 150.000 euros. ¿Quién conseguirá llevarse la victoria y coger el testigo de Melody como vencedor del festival?

Lista completa de participantes de ‘Benidorm Fest 2026’

Kitai – El amor te da miedo

María León y Julia Medina – Las damas y el vagabundo

Luna Ki – Bomba de amor

Greg Taro – Velita

Izan Llunas – ¿Qué vas a hacer?

Dora y Marlon Collins – Rakata

Tony Grox y LUCYCALYS – T Amaré

Mikel Herzog Jr. – Mi mitad

Kenneth – Los ojos no mienten

ASHA – Turista

KU Minerva – No volveré a llorar

Funambulista – Sobran gilipo**as

Dani J – Bailándote

The Quinquis – Tú no me quieres

Atyat – Dopamina

Rosalinda Galán – Mataora

MAYO – Tócame

Miranda! y bailamamá – Despierto amándote

Fechas completas de ‘Benidorm Fest 2026’

La primera semifinal se celebrará el próximo martes 10 de febrero, y será entonces cuando podamos ver las propuestas de los siguientes artistas, en ese orden: Kitai, María León y Julia Medina, Luna Ki, Greg Taro, Izan Llunas, Dora y Marlon Collins, Tony Grox y LUCYCALYS, Mikel Herzog Jr., y Kenneth.

En cuanto a la segunda semifinal, será el jueves 12 de febrero y se subirán al escenario los concursantes restantes, que son ASHA, KU Minerva, Funambulista, Dani J, The Quinquis, Atyat, Rosalinda Galán, MAYO y Miranda! y bailamamá. De ambas semifinales, en total pasarán 12 propuestas a la Gran Final, que se celebrará el sábado 14 de febrero y cuyo orden de actuación, a buen seguro, lo descubriremos el viernes 13 de febrero.

¿Quiénes son los presentadores de ‘Benidorm Fest 2026’?

Este año, RTVE ha querido apostar por nuevos -y conocidos- rostros para presentar el certamen. La mayor sorpresa ha sido Jesús Vázquez que, tras varios años vinculado a Telecinco, ha dado el salto a la televisión pública, siendo este festival su primer gran proyecto en esta casa. Pero no estará solo, puesto que el gallego contará con Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus para presentar Benidorm Fest 2026.

¿Cómo será el sistema de votación?

En las tres galas de Benidorm Fest, el 50% de los votos se repartirán entre el voto demoscópico y las llamadas, SMS y votos que se registren a través de la app. El otro porcentaje restante (50%) corresponde a un jurado profesional. Cabe destacar que, en caso de empate, serán ellos los que tendrán la responsabilidad de tomar la decisión final.