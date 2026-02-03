¿Cuándo es el Benidorm Fest 2026? Fechas de las semifinales y la final

No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, Benidorm Fest se ha convertido en uno de los certámenes musicales que más expectación continúa generando. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más los artistas que no dudan en animarse a presentar su candidatura para este certamen, conscientes de que muchos de los que han pasado por sus filas han conseguido marcar grandes puntos de inflexión en sus respectivas trayectorias. Cabe destacar que, en Benidorm Fest 2026, hay un gran número de novedades. La primera y la más obvia es que el ganador no será el representante de España en Eurovisión 2026, puesto que RTVE decidió retirar su candidatura después de que la UER se negase a que Israel quedase fuera del concurso. Pero no todo queda ahí, puesto que el vencedor se llevará un premio de 150.000 euros.

Esta edición va a marcar un antes y un después en muchos aspectos, sobre todo porque será el primer año que Benidorm Fest se defienda como marca personal e identidad propia, y no como una mera preselección para Eurovisión. La cuenta atrás ya ha comenzado, puesto que los días 10, 12 y 14 de febrero se celebrarán las dos semifinales y la gran final, en la que conoceremos el nombre de sucesor de Melody como vencedor de este festival. En esta ocasión, el ganador no se llevará el Micrófono de Bronce como estamos acostumbrados desde la primera edición, sino que han decidido recuperar el trofeo de la Sirenita, el que se entregaba en el primitivo Festival de Benidorm original.

¿Cuándo son las semifinales y la gran final de ‘Benidorm Fest 2026’?

La primera de ellas, como suele ser habitual en este certamen, se celebrará el martes, en este caso el 10 de febrero. La segunda semifinal se emitirá en directo el jueves 12 de febrero. Por ende, los participantes que logren superar estas dos fases, se verán las caras en la Gran Final del sábado 14 de febrero, donde conoceremos al ganador de esta edición. Cabe destacar que en todas y cada una de estas galas, podremos disfrutar de las actuaciones de los participantes, pero también la de artistas invitados.

¿Cuánto dinero se lleva el ganador?

Una de las grandes novedades de esta edición es que la propuesta vencedora se llevará nada más y nada menos que 150.000 euros, que están divididos en 100.000 euros para los intérpretes y 50.000 euros para los compositores del tema.

¿Por qué no puedes perderte ‘Benidorm Fest 2026’?

El equipo de Happy FM ha cubierto este festival desde sus inicios, cuando Chanel sorprendió con su propuesta de SloMo y conquistó los corazones de toda Europa. Desde entonces, se ha hecho un excepcional trabajo a la hora de conseguir que este certamen tuviese identidad propia. Este año, que España no participará en Eurovisión 2026, es la oportunidad más que perfecta para lograrlo. ¡Estamos seguros de que así será!