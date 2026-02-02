Todos los ganadores de los Premios Grammy 2026: lista completa

La pasada noche del 1 de febrero, la ciudad de Los Ángeles se vistió de gala con el objetivo de celebrar uno de sus eventos más esperados: los Premios Grammy 2026. El popular certamen reunió a celebridades de todos los géneros musicales con el objetivo de premiar lo más importante, la música. Kendrick Lamar obtuvo el mayor número de premios, sumando cinco gramófonos más a su palmarés. Todo ello seguido de la victoria de estrellas como Lady Gaga Jelly Roll o Bad Bunny, que se alzó con el Grammy al Mejor Álbum del Año. Una noche donde las emociones no faltaron en ningún momento.

Siguiendo la estela de otros años, antes de la gala principal, la Academia realizó la ceremonia previa en el Peacock Theater. De esta manera, se anunciaron 80 de los 95 galardones. Pues, los más importantes se entregarían durante la gala oficial. La 68º edición de los Premios Grammy nos dio glamour, arte, reencuentros y, sobre todo, mucha música. Realizamos un repaso por la larga lista de ganadores.

Álbum del Año

DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny GANADOR

SWAG — Justin Bieber

Man’s Best Friend — Sabrina Carpenter

Let God Sort Em Out — Clipse, Pusha T & Malice

MAYHEM — Lady Gaga

GNX — Kendrick Lamar

MUTT — Leon Thomas

CHROMAKOPIA — Tyler, The Creator

Grabación del Año

luther — Kendrick Lamar con SZA GANADORA

DtMF — Bad Bunny

Manchild — Sabrina Carpenter

Anxiety — Doechii

WILDFLOWER — Billie Eilish

Abracadabra — Lady Gaga

The Subway — Chappell Roan

APT. — ROSÉ y Bruno Mars

Canción del Año

WILDFLOWER — Billie Eilish GANADORA

Abracadabra — Lady Gaga

Anxiety — Doechii

APT. — Bruno Mars y Rosé

DtMF — Bad Bunny

Golden — KPop Demon Hunters

luther — Kendrick Lamar With SZA

Manchild — Sabrina Carpenter

Mejor Interpretación Pop Solista

Messy — Lola Young GANADORA

Daisies — Justin Bieber

Manchild — Sabrina Carpenter

Disease — Lady Gaga

The Subway — Chappell Roan

Mejor Álbum Pop Vocal

MAYHEM – Lady Gaga GANADORA

SWAG – Justin Bieber

Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter

Something Beautiful – Miley Cyrus

I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) – Teddy Swims

Mejor álbum de country contemporáneo

Beautifully Broken — Jelly Roll GANADOR

Patterns — Kelsea Ballerini

Snipe Hunter — Tyler Childers

Evangeline vs. the Machine — Eric Church

Postcards From Texas — Miranda Lambert

Mejor álbum de música urbana

DeBÍ TIRAR MÁS FOTOS — Bad Bunny GANADOR

Mixteip — J Balvin

FERXXO VOL X: Sagrado — Feid

NAIKI — Nicki Nicole

EUB DELUXE — Trueno

SINFÓNICO (En Vivo) — Yandel

Mejor Artista Nuevo

Olivia Dean GANADORA

KATSEYE

The Marias

Addison Rae

sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Mejor Álbum Rap

GNX — Kendrick Lamar GANADOR

Let God Sort Em Out — Clipse, Pusha T & Malice

Glorious — GloRilla

God Does Like Ugly — JID

Chromakopia — Tyler, the Creator

Mejor Álbum Latino de Rock o Música Alternativa

PAPOTA — CA7RIEL & Paco Amoroso GANADOR

Genes Rebeldes — Aterciopelados

ASTROPICAL — Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL

ALGORHYTHM —Los Wizzards

Novela — Fito Páez

Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluyendo Tejana)

Palabra De To’s (Seca) — Carín León GANADOR

MALA MÍA — Fuerza Regida, Grupo Frontera

Y Lo Que Viene — Grupo Frontera

Sin Rodeos — Paola Jara

Bobby Pulido & Friends Una Tuya Y Una Mía. Por La Puerta Grande (En Vivo) — Bobby Pulido

Mejor Álbum Latino Tropical

Raíces — Gloria Estefan GANADORA

Fotografías — Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta

Clásicos 1.0 — Grupo Niche

Bingo — Alain Pérez

Debut y Segunda Tanda, Vol. 2 — Gilberto Santa Rosa

Mejor álbum de pop latino

Cancionera — Natalia Lafourcade GANADORA

Cosa Nuestra — Rauw Alejandro

Bogotá (Deluxe) — Andrés Cepeda

Tropicoqueta — Karol G

¿Y ahora qué? — Alejandro Sanz

Mejor video musical

Anxiety — Doechii GANADORA

Young Lion — Sade

Manchild — Sabrina Carpenter

So Be It — Clipse

Love — OK Go

Mejor Álbum Rock

Never Enough — Turnstile GANADOR

Private Music — Deftones

I Quit — Haim

From Zero — Linkin Park

Idols — Yungblud

Mejor Canción Rock

As Alive as You Need Me to Be — Trent Reznor y Atticus Ross, compositores (Nine Inch Nails) GANADOR

Caramel — Vessel1 y Vessel2, compositores (Sleep Token)

Glum — Daniel James y Hayley Williams, compositores (Hayley Williams)

Never Enough — Daniel Fang, Franz Lyons, Pat McCrory, Meg Mills y Brendan Yates, compositores (Turnstile)

Zombie — Dominic Harrison y Matt Schwartz, compositores (Yungblud)

Mejor álbum de música alternativa

Songs of a Lost World – The Cure GANADOR

Sable, Fable – Bon Iver

Don’t Tap the Glass – Tyler, the Creator

Moisturizer – Wet Leg

Ego Death at a Bachelorette Party – Hayley Williams

Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo

Defying Gravity – Cynthia Erivo & Ariana Grande GANADORAS

Golden [From ‘KPop Demon Hunters’] – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami

Gabriela – Katseye

APT. – Rosé, Bruno Mars

30 for 30 – SZA With Kendrick Lamar

Mejor álbum dance/electrónico

Eusexua — FKA Twigs GANADORA

Ten Days — Fred Again..

Fancy That — PinkPantheress

Inhale / Exhale — Rüfüs Du Sol

F*** U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3 — Skrillex

Mejor Grabación de Pop Dance

Abracadabra — Lady Gaga GANADORA

Bluest Flame — Selena Gomez & Benny Blanco

Midnight Sun — Zara Larsson

Just Keep Watching (From F1® The Movie) — Tate McRae Tyler Spry & Ryan Tedder

Illegal — PinkPantheress

Mejor Canción de R&B

Folded — Darius Dixson, Andre Harris, Kehlani Parrish, Donovan Knight, Don Mills, Khris Riddick-Tynes y Dawit Kamal Wilson, compositores (Kehlani) GANADORES

Heart of a Woman — David Bishop y Summer Walker, compositores (Summer Walker)

It Depends — Nico Baran, Chris Brown, Ant Clemons, Ephrem Lopez Jr., Ryan Press, Bryson Tiller, Elliott Trent y Dewain Whitmore Jr., compositores (Chris Brown con Bryson Tiller)

Overqualified — James John Abrahart Jr. y Durand Bernarr, compositores (Durand Bernarr)

Yes It Is — Jariuce Banks, Lazaro Andres Camejo, Mike Hector, Peter Lee Johnson, Rodney Jones Jr., Ali Prawl y Leon Thomas, compositores (Leon Thomas)

Mejor banda sonora para medios visuales

Sinners – Ludwig Göransson, compositor GANADOR

How to Train Your Dragon – John Powell, compositor

Severance: Season 2 – Theodore Shapiro, compositor

Wicked – John Powell & Stephen Schwartz, compositores

The Wild Robot – Kris Bowers, compositor

Mejor álbum de R&B

MUTT — Leon Thomas GANADOR

Beloved — Giveon

Why Not More? — Coco Jones

The Crown — Ledisi

Escape Room — Teyana Taylor

Mejor canción country

Bitin’ List — Tyler Childers, compositor (Tyler Childers) GANADOR

Good News — Michael Ross Pollack, Sam Elliot Roman y Jacob Torrey, compositores (Shaboozey)

I Never Lie — Carson Chamberlain, Tim Nichols y Zach Top, compositores (Zach Top)

Somewhere Over Laredo — Andy Albert, Trannie Anderson, Dallas Wilson y Lainey Wilson, compositores (Lainey Wilson)

A Song to Sing — Jenee Fleenor, Jesse Frasure, Miranda Lambert y Chris Stapleton, compositores (Miranda Lambert y Chris Stapleton)

Mejor álbum de country tradicional

Ain’t in It for My Health — Zach Top GANADOR

Dollar a Day — Charley Crockett

American Romance — Lukas Nelson

Oh What a Beautiful World — Willie Nelson

Hard Headed Woman — Margo Price

Mejor canción escrita para medios visuales