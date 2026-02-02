Todos los ganadores de los Premios Grammy 2026: lista completa
Bad Bunny, ganador del Grammy al 'Mejor Álbum del Año'
La pasada noche del 1 de febrero, la ciudad de Los Ángeles se vistió de gala con el objetivo de celebrar uno de sus eventos más esperados: los Premios Grammy 2026. El popular certamen reunió a celebridades de todos los géneros musicales con el objetivo de premiar lo más importante, la música. Kendrick Lamar obtuvo el mayor número de premios, sumando cinco gramófonos más a su palmarés. Todo ello seguido de la victoria de estrellas como Lady Gaga Jelly Roll o Bad Bunny, que se alzó con el Grammy al Mejor Álbum del Año. Una noche donde las emociones no faltaron en ningún momento.
Siguiendo la estela de otros años, antes de la gala principal, la Academia realizó la ceremonia previa en el Peacock Theater. De esta manera, se anunciaron 80 de los 95 galardones. Pues, los más importantes se entregarían durante la gala oficial. La 68º edición de los Premios Grammy nos dio glamour, arte, reencuentros y, sobre todo, mucha música. Realizamos un repaso por la larga lista de ganadores.
Álbum del Año
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny GANADOR
- SWAG — Justin Bieber
- Man’s Best Friend — Sabrina Carpenter
- Let God Sort Em Out — Clipse, Pusha T & Malice
- MAYHEM — Lady Gaga
- GNX — Kendrick Lamar
- MUTT — Leon Thomas
- CHROMAKOPIA — Tyler, The Creator
Grabación del Año
- luther — Kendrick Lamar con SZA GANADORA
- DtMF — Bad Bunny
- Manchild — Sabrina Carpenter
- Anxiety — Doechii
- WILDFLOWER — Billie Eilish
- Abracadabra — Lady Gaga
- The Subway — Chappell Roan
- APT. — ROSÉ y Bruno Mars
Canción del Año
- WILDFLOWER — Billie Eilish GANADORA
- Abracadabra — Lady Gaga
- Anxiety — Doechii
- APT. — Bruno Mars y Rosé
- DtMF — Bad Bunny
- Golden — KPop Demon Hunters
- luther — Kendrick Lamar With SZA
- Manchild — Sabrina Carpenter
Mejor Interpretación Pop Solista
- Messy — Lola Young GANADORA
- Daisies — Justin Bieber
- Manchild — Sabrina Carpenter
- Disease — Lady Gaga
- The Subway — Chappell Roan
Mejor Álbum Pop Vocal
- MAYHEM – Lady Gaga GANADORA
- SWAG – Justin Bieber
- Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
- Something Beautiful – Miley Cyrus
- I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) – Teddy Swims
Mejor álbum de country contemporáneo
- Beautifully Broken — Jelly Roll GANADOR
- Patterns — Kelsea Ballerini
- Snipe Hunter — Tyler Childers
- Evangeline vs. the Machine — Eric Church
- Postcards From Texas — Miranda Lambert
Mejor álbum de música urbana
- DeBÍ TIRAR MÁS FOTOS — Bad Bunny GANADOR
- Mixteip — J Balvin
- FERXXO VOL X: Sagrado — Feid
- NAIKI — Nicki Nicole
- EUB DELUXE — Trueno
- SINFÓNICO (En Vivo) — Yandel
Mejor Artista Nuevo
- Olivia Dean GANADORA
- KATSEYE
- The Marias
- Addison Rae
- sombr
- Leon Thomas
- Alex Warren
- Lola Young
Mejor Álbum Rap
- GNX — Kendrick Lamar GANADOR
- Let God Sort Em Out — Clipse, Pusha T & Malice
- Glorious — GloRilla
- God Does Like Ugly — JID
- Chromakopia — Tyler, the Creator
Mejor Álbum Latino de Rock o Música Alternativa
- PAPOTA — CA7RIEL & Paco Amoroso GANADOR
- Genes Rebeldes — Aterciopelados
- ASTROPICAL — Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL
- ALGORHYTHM —Los Wizzards
- Novela — Fito Páez
Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluyendo Tejana)
- Palabra De To’s (Seca) — Carín León GANADOR
- MALA MÍA — Fuerza Regida, Grupo Frontera
- Y Lo Que Viene — Grupo Frontera
- Sin Rodeos — Paola Jara
- Bobby Pulido & Friends Una Tuya Y Una Mía. Por La Puerta Grande (En Vivo) — Bobby Pulido
Mejor Álbum Latino Tropical
- Raíces — Gloria Estefan GANADORA
- Fotografías — Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta
- Clásicos 1.0 — Grupo Niche
- Bingo — Alain Pérez
- Debut y Segunda Tanda, Vol. 2 — Gilberto Santa Rosa
Mejor álbum de pop latino
- Cancionera — Natalia Lafourcade GANADORA
- Cosa Nuestra — Rauw Alejandro
- Bogotá (Deluxe) — Andrés Cepeda
- Tropicoqueta — Karol G
- ¿Y ahora qué? — Alejandro Sanz
Mejor video musical
- Anxiety — Doechii GANADORA
- Young Lion — Sade
- Manchild — Sabrina Carpenter
- So Be It — Clipse
- Love — OK Go
Mejor Álbum Rock
- Never Enough — Turnstile GANADOR
- Private Music — Deftones
- I Quit — Haim
- From Zero — Linkin Park
- Idols — Yungblud
Mejor Canción Rock
- As Alive as You Need Me to Be — Trent Reznor y Atticus Ross, compositores (Nine Inch Nails) GANADOR
- Caramel — Vessel1 y Vessel2, compositores (Sleep Token)
- Glum — Daniel James y Hayley Williams, compositores (Hayley Williams)
- Never Enough — Daniel Fang, Franz Lyons, Pat McCrory, Meg Mills y Brendan Yates, compositores (Turnstile)
- Zombie — Dominic Harrison y Matt Schwartz, compositores (Yungblud)
Mejor álbum de música alternativa
- Songs of a Lost World – The Cure GANADOR
- Sable, Fable – Bon Iver
- Don’t Tap the Glass – Tyler, the Creator
- Moisturizer – Wet Leg
- Ego Death at a Bachelorette Party – Hayley Williams
Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo
- Defying Gravity – Cynthia Erivo & Ariana Grande GANADORAS
- Golden [From ‘KPop Demon Hunters’] – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami
- Gabriela – Katseye
- APT. – Rosé, Bruno Mars
- 30 for 30 – SZA With Kendrick Lamar
Mejor álbum dance/electrónico
- Eusexua — FKA Twigs GANADORA
- Ten Days — Fred Again..
- Fancy That — PinkPantheress
- Inhale / Exhale — Rüfüs Du Sol
- F*** U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3 — Skrillex
Mejor Grabación de Pop Dance
- Abracadabra — Lady Gaga GANADORA
- Bluest Flame — Selena Gomez & Benny Blanco
- Midnight Sun — Zara Larsson
- Just Keep Watching (From F1® The Movie) — Tate McRae Tyler Spry & Ryan Tedder
- Illegal — PinkPantheress
Mejor Canción de R&B
- Folded — Darius Dixson, Andre Harris, Kehlani Parrish, Donovan Knight, Don Mills, Khris Riddick-Tynes y Dawit Kamal Wilson, compositores (Kehlani) GANADORES
- Heart of a Woman — David Bishop y Summer Walker, compositores (Summer Walker)
- It Depends — Nico Baran, Chris Brown, Ant Clemons, Ephrem Lopez Jr., Ryan Press, Bryson Tiller, Elliott Trent y Dewain Whitmore Jr., compositores (Chris Brown con Bryson Tiller)
- Overqualified — James John Abrahart Jr. y Durand Bernarr, compositores (Durand Bernarr)
- Yes It Is — Jariuce Banks, Lazaro Andres Camejo, Mike Hector, Peter Lee Johnson, Rodney Jones Jr., Ali Prawl y Leon Thomas, compositores (Leon Thomas)
Mejor banda sonora para medios visuales
- Sinners – Ludwig Göransson, compositor GANADOR
- How to Train Your Dragon – John Powell, compositor
- Severance: Season 2 – Theodore Shapiro, compositor
- Wicked – John Powell & Stephen Schwartz, compositores
- The Wild Robot – Kris Bowers, compositor
Mejor álbum de R&B
- MUTT — Leon Thomas GANADOR
- Beloved — Giveon
- Why Not More? — Coco Jones
- The Crown — Ledisi
- Escape Room — Teyana Taylor
Mejor canción country
- Bitin’ List — Tyler Childers, compositor (Tyler Childers) GANADOR
- Good News — Michael Ross Pollack, Sam Elliot Roman y Jacob Torrey, compositores (Shaboozey)
- I Never Lie — Carson Chamberlain, Tim Nichols y Zach Top, compositores (Zach Top)
- Somewhere Over Laredo — Andy Albert, Trannie Anderson, Dallas Wilson y Lainey Wilson, compositores (Lainey Wilson)
- A Song to Sing — Jenee Fleenor, Jesse Frasure, Miranda Lambert y Chris Stapleton, compositores (Miranda Lambert y Chris Stapleton)
Mejor álbum de country tradicional
- Ain’t in It for My Health — Zach Top GANADOR
- Dollar a Day — Charley Crockett
- American Romance — Lukas Nelson
- Oh What a Beautiful World — Willie Nelson
- Hard Headed Woman — Margo Price
Mejor canción escrita para medios visuales
- Golden – KPop Demon Hunters GANADORA
- As Alive as You Need Me to Be – Tron: Ares
- I Lied to You – Sinners
- Never Too Late – Elton John: Never Too Late
- Pale, Pale Moon – Sinners
- Sinners – Sinners
