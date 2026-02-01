¿Cuánto dinero reciben los ganadores de los Premios Grammy?

Los Premios Grammy 2026, los más importantes y esperados por los artistas, están a punto de celebrarse, y lo hacen de la mano de una nueva edición. El formato regresa, este 1 de febrero, y lo hará de la mano de sus nuevos nominados, de nuevas actuaciones en directo y de muchas novedades. Un día muy señalado en el calendario de todo amante de la música donde ya todo está preparado. La lista oficial de los nominados fue anunciada hace unos meses, con el objetivo de ir calentando motores. De esta manera, se pudo conocer qué artistas y proyectos aspiraban a llevarse un gramófono a casa.

Ser ganador de uno a varios Premios Grammy no es nada fácil. De hecho, hay artistas que, a pesar de su éxito en la industria de la música, nunca logran sumar este hito. Eso sí, la que se ha convertido en la reina indiscutible es Beyoncé, que acumula 35 premios en su palmarés. Un dato que la ha posicionado automáticamente como la cantante más premiada de la historia de los premios. Una situación muy positiva para su carrera, de eso no cabe duda. Pues, ganar un gramófono supone un aumento considerable en las ganancias económicas del ganador.

¿Cuánto dinero ganan los ganadores de los Premios Grammy?

Como muy bien se ha indicado siempre, la Academia de los Premios Grammy no recompensa de manera económica a sus ganadores. Ser galardonado con uno otorga un gran reconocimiento en la carrera de todo trabajador de la industria musical. Pero, aunque todavía muchas personas piensan que sí, no se les paga nada de dinero por haber ganado.

El ganador se elige por una votación exhaustiva llevada a cabo por artistas y profesionales del sector. Pues, el público no tiene voz ni voto en este certamen. Una situación que se repite también en los Grammy Latinos. Eso sí, esto no quiere decir que el artista no reciba ganancias económicas posteriores. De hecho, este efecto es denominado como Grammy Bounce.

¿Qué es el Grammy Bounce? Pues, significa que todo ganador de este premio presenta un incremento de popularidad y ganancias tras la gala. De hecho, en ocasiones, el premio es de hasta el 55%. Los ganadores cuentan con más reproducciones en las plataformas de streaming, más entradas vendidas en sus conciertos y un aumento de ingresos en general.

¿Quiénes son los favoritos de los Premios Grammy 2026?

Respecto a los artistas más nominados de la edición, el rapero Kendrick Lamar domina la lista con nueve nominaciones. Un hito arrollador que es seguido de cerca por grandes nombres como el de Lady Gaga, Jack Antonoff y Cirkut, que cuentan con siete cada uno. Por otro lado, artistas como Bad Bunny, Sabrina Carpenter y Leon Thomas optan a seis gramófonos. ¿Quién se convertirá en la gran estrella de la noche? ¡Pronto lo descubriremos!