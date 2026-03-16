No es ningún secreto que En tierra lejana, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 10 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de En tierra lejana en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Alya decide escaparse de casa de Nare para llegar al aeropuerto con intención de viajar a Estambul. A pesar de todo, los hombres de Cihan no tardan en seguirle la pista. Todo ello mientras la situación de los Albora empieza a complicarse por momentos, hasta tal punto que Cihan y Kaya descubren que varias empresas han decidido suspender todos y cada uno de sus acuerdos comerciales con ellos.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Sadakat decide mover ficha a la hora de enviar a Ecmel un sobre con una fotografía de ambos de cuando eran jóvenes y mantuvieron un noviazgo. Con ese recuerdo, lo que busca es presionarlo a la hora de advertirle que, si no cede el control de las tierras a sus hijos, hará pública esa historia ante su familia. Cihan encuentra a Alya en Estambul y la lleva a un hotel para hablar. Esa charla se ve interrumpida cuando reciben la noticia de que Cihan Deniz ha enfermado, por lo que debe regresar de inmediato. Es entonces cuando Alya toma la drástica decisión de casarse con Cihan, aunque con una condición: su matrimonio será sólo de apariencia y él no tendrá ningún tipo de autoridad sobre ella.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘En tierra lejana’ que se emite hoy, lunes 16 de marzo?

De esta manera tan concreta, los seguidores de esta ficción van a ver cómo Cihan, después de que Alya reciba un disparo por parte de Sadakat, la lleva de urgencia al hospital. Todo ello mientras ordena a su madre que regrese, de inmediato, a la mansión. En cuanto a Alya, desconoce quién es la persona que le disparó.

Con el fin de que la verdad no salga a la luz, Cihan opta por recurrir a Mine y le pide que la operen en su hospital sin dejar ningún tipo de registro de la intervención. Una vez que la operación termina, Alya es trasladada a la mansión, incluso en contra de la voluntad de Sadakat. Un gesto que provoca que la tensión en la familia aumente considerablemente.

Sadakat acaba expulsando a Sahin de casa, al estar convencida de que va a traicionarles, mientras que Cihan mantiene su decisión de casarse con Alya. Algo que enfurece aún más a su madre. Ecmel confiesa a su hijo que, cuando él y Sadakat eran jóvenes, mantuvieron una relación. Tras conocer esta historia, Sahin cambia de actitud. No te pierdas la nueva entrega de En tierra lejana esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.