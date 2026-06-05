La razón por la que Lolita Flores no está hoy en ‘Tu cara me suena’

La final de Tu cara me suena 13 cada vez está más cerca y la presión para el jurado cada vez es más grande, porque de ellos dependerá cómo vayan los concursantes en la clasificación. Una de las componentes más importantes del que siempre decimos en Happy FM que es el mejor jurado de la televisión —incluso tras la marcha de Carlos Latre— es Lolita Flores. La cantante y actriz vive uno de sus mejores momentos profesionales ahora que es una veterana, pero su compromiso con el programa de imitadores es total, tanto que el programa no se entendería sin ella y sin sus impagables anécdotas o reconocimientos de que no conoce a los artistas a los que se imitan. Eso también es parte de su encanto.

Los espectadores de este viernes día 5 de junio se han llevado la sorpresa al comprobar que la hija de Lola Flores no está en la mesa junto a Chenoa, Ángel Llácer y Florentino Fernández. La gala comenzaba con las habituales bromas de Manel Fuentes en la presentación de los jurados, pero sin hacer mención hasta pasados unos minutos de la evidente falta que había en el plató. Aprovechando una de las bromas, el presentador ha querido asegurar que Lolita es «el amor de nuestras vidas», por eso le ha mandado un beso porque «hoy no va a estar con nosotros, te queremos aquí pronto». Con esa frase no ha explicado absolutamente nada del motivo de esta falta, por eso Llácer le ha recriminado que lo dejase tan en el aire: «Ha mandado un beso como si se estuviese muriendo».

«Está en Hollywood», le advertía el presidente del jurado. Fuentes apuntaba que Lolita está «con un arroz con bacalao y bailando Sarandonga», pero sin desvelar mucho, quería cerrar este asunto: «Ella tiene sus cosas». Aunque desde el programa no lo han querido aclarar, esta vez la falta de la jurado no es por problemas de salud, como ya pasó en varias ocasiones.

El problema de Lolita en esta temporada de Tu cara me suena ha sido poder compaginar la gira de la obra de teatro Poncia, con la que está de gira por toda España, y con la promoción de la película Mallorca Confidencial, de la que es protagonista y en la que se mete en la piel de ‘la Paca’, la conocida matriarca y narcotraficante del poblado de Son Banya.

Como ya contó en su reciente visita a El Hormiguero, esta temporada 13 de Tu cara me suena ha coincidido en sus días de grabación con sus compromisos. El programa se suele grabar entre semana, ocupando uno o dos días de grabación en plató, tratando de que las actuaciones y todo lo que ocurre ante las cámaras sea en falso directo, lo que quiere decir que no hay cortes cuando un cantante falla con la letra o hay algún pequeño incidente, teniendo que retomar el ritmo, como si de un programa en directo se tratase.

De esta manera el programa es más vivo, además de no tener que ocupar la noche del viernes al jurado y a los concursantes. Muchos de ellos son cantantes y actores, por lo que las noches del fin de semana las utilizan para sus proyectos profesionales en teatro, televisión y conciertos.

En este caso, a Lolita le ha coincidido con sus compromisos de promoción de Mallorca Confidencial. Es por eso que, si nada extraño pasa, la próxima semana volverá a su puesto con normalidad.

¿Quién sustituye esta semana a Lolita en ‘Tu cara me suena’?

Para llenar ese hueco, el programa ha pensado en Pastora Soler, una de las mejores voces de nuestro país. La cantante conoce el programa, puesto que es una gran fan que confirmaba que «cada viernes» lo ve en su casa desde hace años. Además, su nombre siempre suena como uno de los posibles concursantes, aunque hasta el momento sólo se ha subido al escenario como invitada en dos ocasiones, aunque dejando un genial sabor de boca.