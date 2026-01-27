Todos los nominados a los Premios Grammy 2026: la lista completa

Premios Grammy

Bad Bunny, nominado de los Premios Grammy 2026.
La industria de la música vuelve a celebrar su evento del año. Los Premios Grammy 2026 ya tienen fecha de celebración, por lo que artistas de todos los géneros musicales vuelven a reunirse en un mismo lugar. De esta manera, el próximo domingo 1 de febrero, el mundo entero será conocedor de los artistas que se llevarán su ansiado gramófono a casa. El rapero Kendrick Lamar domina la lista con nueve nominaciones, siendo uno de los claros favoritos a reinar esa noche. Una lista que es seguida de nombres como el de Lady Gaga, Jack Antonoff y Cirkut con siete nominaciones cada uno.

Como cada año, el evento se podrá ver en directo en la madrugada del día siguiente, pues el cambio horario perjudica mucho a los países de Europa, Asía y compañía. Trevor Noah vuelve a presentarse como el presentador de la gala principal. Una labor que ejecuta por sexta vez, pero que, según se ha anunciado, también será la definitiva. El humorista comenzó su andadura con el certamen en el 2020, en tiempo de pandemia por la COVID-19. Desde entonces, debido a lo bien que ha simpatizado con los artistas y con el público, ha logrado hacerse un hueco. Realizamos un repaso de los nominados en este popular galardón.

Álbum del año

  • Bad BunnyDebí Tirar Más Fotos
  • Justin BieberSwag
  • Sabrina CarpenterMan’s Best Friend
  • Clipse, Pusha T & MaliceLet God Sort Them Out
  • Lady GagaMayhem
  • Kendrick LamarGNX
  • Leon ThomasMUTT
  • Tyler the CreatorCHROMAKOPI

Canción del Año

  • AbracadabraLady Gaga, Henry Walter & Andrew Watt, escrita por Lady Gaga
  • Anxiety – Jaylah Hickmon, escrita por Doechii
  • APT. – Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park, Theron Thomas & Henry Walter, escrita por Rosé, Bruno Mars
  • DtMF – Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Benito Antonio Martínez Ocasio, Hugo René Sención Sanabria, Tyler Thomas Spry & Roberto José Rosado Torres, escrita por Bad Bunny
  • Golden De KPop Demon Hunters – EJAE & Mark Sonnenblick, escrita por HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami
  • Luther – Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solána Rowe, Mark Anthony Spears & Kamasi Washington, escrita por Kendrick Lamar y SZA
  • Manchild – Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter, escrita por Sabrina Carpenter
  • Wildflower – Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell, escrita por Billie Eilish

Mejor grabación del año

  • Bad BunnyDebí Tirar Más Fotos
  • Sabrina CarpenterManchild
  • DoechiiAnxiety
  • Billy EillishWildflower
  • Lady GagaAbracadabra
  • Kendrick Lamar With SZALuther
  • Chapelle RoanThe Subway
  • Bruno Mars ft. RoséAPT

Mejor Artista Nuevo

  • The Marias
  • Addison Rae
  • Sombr
  • Olivia Dean
  • Katseye
  • Leon Thomas
  • Alex Warren
  • Lola Young

Mejor Álbum de Rap

  • Clipse, Pusha T & MaliceLet God Sort Em Out
  • GlorillaGlorious
  • JIDGod Does Like Ugly
  • Kendick LamarGNX
  • Tyler, the CreatorChromakopia

Mejor diseño de embalaje

  • MessyLola Young
  • DAISIESJustin Bieber
  • ManchildSabrina Carpenter
  • DiseaseLady Gaga
  • The SubwayChappell Roan

Productor del año, no clásica

  • Dan Auerbach
  • Cirkut
  • Dijon
  • Blake Mills
  • Soundwave

Mejor Video Musical

  • ClipseSo Be It
  • DoechiiAnxiety
  • OK GoLove
  • Sabrina CarpenterManchild
  • SadeYoung Lion

Mejor Álbum Hablado

  • Dalai LamaMeditaciones: Las reflexiones de Su Santidad el Dalai Lama
  • Fab MorvanYou Know It’s True: La verdadera historia de Milli Vanilli
  • Kathy GarverElvis, Rocky & Me: La historia de Carol Connors
  • Ketanji Brown JacksonLovely One: Un libro de memorias
  • Trevor NoahEn la hierba sin cortar

Mejor Álbum de Música Country Contemporánea

  • Eric ChurchEvangeline vs. the Machine
  • Jelly RollBeautifully Broken
  • Kelsea BalleriniPatterns
  • Miranda LambertPostcards From Texas
  • Tyler ChildersSnipe Hunter

Mejor interpretación de metal

  • Dream Theater – Night Terror
  • Ghost – Lachryma
  • Sleep Token – Emergence
  • Spiritbox – Soft Spine
  • Turnstile – Birds

Mejor álbum de rock

  • Private musicDeftones
  • I QuitHaim
  • From ZeroLinkin Park
  • Never EnoughTurnstile
  • IdolsYungblud

Mejor Canción Rap

  • Clipse, John Legend, Voices of Fire, Pusha T & MaliceBirds Don0t Sing
  • DoechiiAnxiety
  • GlorillaTGIF
  • Kendrick Lamar con Lefty GunplayTV Off
  • Tyler, the Creator con Glorilla, Sexyy Red y Lil WayneSticky

Mejor actuación de rock

  • Amyl and the SniffersU Should Not Be Doing That
  • Hayley WilliamsMirtazapine
  • Linkin ParkThe Emptiness Machine
  • Turnstile – Never Enough
  • Yungblud, Nuno Bettencourt & Frank Bello Featuring Adam Wakeman & IIChanges (Live From Villa Park / Back to the Beginning)

Mejor álbum de música alternativa

  • MoisturizerWet Leg
  • Ego Death at a Bachelorette PartyHayley Williams
  • Songs of a Lost WorldThe Cure
  • Don’t Tap the GlassTyler, the Creator
  • Sable, FableBon Iver

Persona del año MusiCares

  • Mariah Carey

Portada de Álbum

  • Bad BunnyDebí Tirar Más Fotos
  • DjoThe Crux
  • Perfume GeniusGlory
  • Tyler, the CreatorChromakopia
  • Wet LegMoisturizer

Mejor Canción Rock

  • Hayley WilliamsGlum
  • Nine Inch NailsAs Alive as You Need Me to Be
  • Sleep TokenCaramel
  • TurnstileNever Enough
  • YungbludZombie

Mejor Álbum de Reggae

  • Jesse RoyalNo Place Like Home
  • KeznamdiBlxxd & Fyah
  • Lila IkéTreasure Self Love
  • MortimerFrom Within
  • Vybz KartelHeart & Soul

Mejor canción country

  • Lainey WilsonSomewhere Over Laredo
  • Miranda Lambert & Chris StapletonA Song to Sing
  • ShaboozeyGood News
  • Tyler ChildersBitin’ List
  • Zach TopI Never Lie

Mejor interpretación de música africana

  • Ayra Starr & WizkidGimme Dat
  • Burna BoyLove
  • Davido Featuring Omah LayWith You
  • Eddy Kenzo & Mehran MatinHope & Love
  • TylaPush 2 Start

Mejor canción R&B

  • Chris Brown Featuring Bryson TillerIt Depends
  • Durand BernarrOverqualified
  • KehlaniFolded
  • Leon ThomasYes It Is
  • Summer WalkerHeart of a Woman

Mejor álbum de pop vocal

  • Justin BieberSwag
  • Sabrina CarpenterMan’s Best Friend
  • Miley CyrusSomething Beautiful
  • Lady Gaga Mayhem
  • Teddy SwimsI’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)

Mejor actuación pop de dúo o grupo pop

  • Cynthia Erivo y Ariana GrandeDefying Gravity
  • Huntr/xGolden
  • KatseyeGabriela
  • Rosé & Bruno MarsAPT
  • SZA Con Kendrick Lamar30 for 30

Mejor interpretación vocal pop solista

  • Messy -Lola Young
  • DAISIESJustin Bieber
  • ManchildSabrina Carpenter
  • DiseaseLady Gaga
  • The Subway -Chappell Roan

Mejor Álbum de R&B

  • Coco JonesWhy Not More?
  • GiveonBeloved
  • LedisiThe Crown
  • Leon ThomasMutt
  • Teyana TaylorEscape Room

Mejor Interpretación de Rap

  • Cardi BOutside
  • Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T & Malice Chains & Whips
  • DoechiiAnsiedad
  • Kendrick Lamar con Lefty GunplayTV Off
  • Tyler, the Creator con Teezo TouchdownDarling, I

Mejor Álbum de World Music

  • Anoushka Shankar con Alam Khan y Sarathy KorwarChapter III: We Return to Light
  • Burna BoyNo Sign of Weakness
  • Caetano Veloso & Maria BethâniaCaetano e Bethânia Ao Vivo
  • ShaktiMind Explosion (50th Anniversary Tour Live)
  • Siddhant BhatiaSonidos de Kumbha
  • Youssou N’Dour – Iluminar el mundo – Éclairer le monde

Mejor Álbum Pop Latino

  • Alejandro Sanz – ¿Y ahora qué?
  • Andrés Cepeda – Bogotá (Deluxe)
  • Karol G – Tropicoqueta
  • Natalia Lafourcade – Cancionera
  • Rauw Alejandro – Cosa Nuestra

Grabación Dance/Electrónica

  • Disclosure & Anderson .PaakNo Cap
  • Fred Again.., Skepta & PlaqueBoyMaxVictory Lap
  • KaytranadaSpace Invader
  • SkrillexVoltage
  • Tame ImpalaEnd of Summer

Mejor álbum de teatro musical

  • Buena Vista Social Club
  • Death Becomes Her
  • Gypsy
  • Just in Time
  • Maybe Happy Ending

Mejor interpretación de R&B

  • Chris Brown Featuring Bryson TillerIt Depends
  • Justin BieberYukon
  • KehlaniFolded
  • Leon ThomasMutt (Live from Tiny Desk de NPR)
  • Summer WalkerHeart of a Woman

Mejor colaboración de Rap/Cantada

  • Fridayy & Meek MillProud of Me
  • JID, Ty Dolla $ign & 6lackWholehartedly
  • Kendrick Lamar & SZALuther
  • PartyNextDoor & DrakeSomebody Who Loves Me
  • Terrace Martin & Kenyon Dixon Featuring RapsodyWeMaj

Compositor del año, no clásico

  • Amy Allen
  • Edgar Barrera
  • Jessie Jo Dillon
  • Tobias Jesso Jr.
  • Laura Veltz

Mejor interpretación pop en solitario

  • Justin BieberDasies
  • Lola YoungMessy
  • Chapell RoanThe Subway
  • Sabrina CarpenterManchild
  • Lady GagaDisease

Mejor grabación dance/pop

  • Lady GagaAbracadabra
  • PinkPantheressIllegal
  • Selena Gomez & Benny BlancoBluest Flame
  • Tate McRae Just Keep Watching (De F1® la película)
  • Zara LarssonMidnight Sun

Mejor álbum electro/dance

  • FKA twigsEusexua
  • Fred AgainTen Days
  • PinkPantheressFancy That
  • Rüfüs Du SolInhale / Exhale
  • La Voz De La Mujer – La Voz De La Mujer – La Voz De La Mujer <3

Mejor Remix

  • The Chemical Brothers & Chris LakeGalvanize (Chris Lake Remix)
  • Huntr/x & David GuettaGolden (David Guetta Rem/x)
  • Lady Gaga & GesaffelsteinAbracadabra (Gesaffelstein Remix)
  • Mariah Carey & KaytranadaDon’t Forget About Us (Kaytranada Remix)
  • Soul II SoulA Dreams a Dream (Ron Trent Refix)

Mejor actuación de música alternativa

  • Bon IverEverything Is Peaceful Love
  • The CureAlone
  • Hayley WilliamsParachute
  • TurnstileSeein’ Stars
  • Wet LegMangetout

Mejor Álbum de Rock o Alternativo

  • CA7RIEL & Paco AmorosoPAPOTA
  • AterciopeladosGenes Rebeldes
  • Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICALASTROPICAL
  • Los WizzardsALGORHYTHM
  • Fito PaezNovela

Mejor interpretación tradicional de R’n’B

  • Durand BernarrHere We Are
  • Lalah HathawayUptown
  • LedisiLove You Too
  • Leon ThomasVibes Don’t Lie
  • SZACrybaby

Mejor álbum de R’n’B progresivo

  • BilalAdjust Brightness
  • Destin ConradLove on Digital
  • Durand BernarrBloom
  • FloAccess All Areas
  • Terrace Martin & Kenyon DixonCome as You Are

Mejor Álbum de Poesía en Voz Alta

  • Marc MarcelBlack Chaman
  • Omari Hardwick & Anthony HamiltonPages
  • Queen Sheba – A Hurricane in Heels: Healed People Don’t Act Like That (parcialmente grabado en directo en City Winery y otros lugares)
  • Saul Williams & Carlos Niño & FriendsSaul Williams Meets Carlos Niño & Friends at
  • Treepeople (en directo)
  • Skillz – Words for Days, Vol. 1

Mejor Performance de Jazz

  • Chick Corea, Christian McBride & Brian BladeWindows (En directo)
  • Lakecia Benjamin Featuring Immanuel Wilkins & Mark Whitfield Noble Rise
  • Michael MayoFour
  • Nicole Zuraitis, Dan Pugach y Tom Scott con Idan Morim, Keyon Harrold, Rachel Eckroth y Sam WeberAll Stars Lead to You (Live)
  • Samara JoyPeace of Mind

Mejor Álbum Vocal de Jazz

  • Dee Dee Bridgewater & Bill CharlapElemental
  • Michael MayoFly
  • Nicole Zuraitis, Dan Pugach & Tom Scott Featuring Idan Morim, Keyon Harrold, Rachel Eckroth & Sam WeberLive at Vic’s Las Vegas
  • Samara JoyPortrait
  • Terri Lyne Carrington & Christie DashiellWe Insist 2025!

Mejor Álbum de Jazz Instrumental

  • Branford Marsalis QuartetBelonging
  • Chick Corea, Christian McBride & Brian BladeTrilogy 3 (En directo)
  • John Patitucci Featuring Chris Potter & Brian BladeSpirit Fall
  • Sullivan FortnerSouthern Nights
  • YellowjacketsFasten Up

Mejor Álbum de Ensamble de Jazz

  • Christian McBride Without Further Ado, Vol 1
  • Danilo Pérez & Bohuslän Big BandLumen
  • Deborah Silver & The Count Basie Orchestra ¡Basie Rocks!
  • Kenny Wheeler Legacy Featuring The Royal Academy of Music Jazz Orchestra & Frost Jazz OrchestraSome Days Are Better: The Lost Scores
  • Sun Ra ArkestraLuces en un satélite
  • The 8-Bit Big BandOrchestrator Emulator

Mejor Álbum de Jazz Latino

  • Arturo O’FarrillThe Original Influencers: Dizzy, Chano & Chico (Live at Town Hall)
  • Arturo O’Farrill & The Afro Latin Jazz OrchestraMundoagua – Celebrating Carla Bley
  • Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta & Joey CalveiroHomenaje a Benny Moré y Nat King Cole
  • Miguel Zenón Quartet Vanguardia Subterránea: Live at the Village Vanguard
  • Paquito D’Rivera Madrid-NewYork Connection Band – La Fleur de Cayenne

Mejor Álbum de Jazz Alternativo

  • Ambrose AkinmusireHoney From a Winter Stone
  • Brad MehldauRide into the Sun
  • Immanuel WilkinsBlues Blood
  • Nate SmithLive-Action
  • Robert GlasperKeys to the City Volume One

Mejor álbum de pop tradicional

  • Barbra StreisandThe Secret of Life Vol. 2
  • Elton John & Brandi CarlileWho Believes in Angels
  • Jennifer HudsonThe Gift of Love
  • Lady GagaHarlequin
  • Laila BialiWintersongs
  • LaufeyA Matter of Time

Mejor Álbum Instrumental Contemporáneo

  • ArkaiBrightside
  • Béla Fleck, Edmar Castañeda & Antonio SánchezBEATrio
  • Bob James & Dave Koz Just Us
  • Charu SuriShayan
  • Gerald ClaytonOnes & Twos

Mejor Interpretación Country Solista

  • Chris StapletonBad as I Used to Be (De F1® la película)
  • Lainey WilsonSomewhere Over Lared
  • Shaboozey Good News
  • Tyler ChildersNose on the Grindstone
  • Zach TopI Never Lie

Mejor Dúo Country

  • George Strait con Chris StapletonHonky Tonk Hall of Fame
  • Margo Price con Tyler Childers Love Me Like You Used to Do
  • Miranda Lambert & Chris StapletonA Song to Sing
  • Reba McEntire, Miranda Lambert & Lainey WilsonTrailblazer
  • Shaboozey & Jelly RollAmen

Mejor Álbum Country Tradicional

  • Charley CrockettDollar a Day
  • Lukas Nelson American Romance
  • Margo PriceHard Headed Woman
  • Willie NelsonOh What a Beautiful World
  • Zach TopAin’t in It for My Health

Mejor interpretación de música tradicional estadounidense

  • Alison Krauss & Union StationRichmond on the James
  • I’m With HerAncient Light
  • Jason Isbell Crimson and Clay
  • Jon Batiste Featuring Randy NewmanLonely Avenue
  • Mavis Staples Beautiful Strangers

Mejor interpretación Americana

  • Jesse WellesHorses
  • Maggie Rose & Grace PotterPoison in My Well
  • Mavis StaplesGodspeed
  • Molly TuttleThat’s Gonna Leave a Mark

Mejor Canción Tradicional Americana

  • Estoy con ellaAncient Light
  • Jason IsbellFoxes in the Snow
  • Jesse WellesMiddle
  • Jon BatisteBig Money
  • Sierra HullSpitfire

Mejor Álbum Americana

  • Jesse WellesMiddle
  • Jon BatisteBig Money
  • Larkin PoeBloom
  • Molly TuttleSo Long Little Miss Sunshine
  • Willie NelsonLast Leaf on a Tree

Mejor Álbum de Bluegrass

  • Alison Krauss & Union StationArcadia
  • Billy StringsHighway Prayers
  • Michael Cleveland & Jason CarterCarter & Cleveland
  • Sierra HullA Tip Toe High Wire
  • The SteeldriversOutrun

Mejor álbum de blues tradicional

  • Buddy GuyAin’t Done With the Blues
  • Charlie Musselwhite Look Out Highway
  • Kenny Wayne Shepherd & Bobby RushYoung Fashioned Ways
  • Maria MuldaurOne Hour Mama: Victoria Spivey’s Blues
  • Taj Mahal & Keb’ Mo’Room on the Porch

Mejor Álbum de Blues Contemporáneo

  • Eric GalesTribute to LJK
  • Joe BonamassaBreakthrough
  • Robert RandolphPreacher Kids
  • Samantha FishPaper Doll
  • Southern AvenueFamily

Mejor Álbum Folk

  • I’m With Her Wild and Clear and Blue
  • Jason IsbellFoxes in the Snow
  • Jesse WellesUnder the Powerlines (En directo abril 2024 – septiembre 2024)
  • Patty GriffinCrown of Roses
  • Rhiannon Giddens & Justin RobinsonWhat Did the Blackbird Say to the Crow

Mejor Álbum de Música Tradicional Local

  • Corey Henry & The Treme FunktetEn directo en Vaughan’s
  • Kyle RousselIglesia de Nueva Orleans
  • Preservation Brass & Preservation Hall Jazz BandFor Fat Man
  • Trombone Shorty & New Breed Brass BandSecond Line Sunday
  • Various ArtistsTributo al Rey del Zydeco

Mejor Perfomance/Canción de Gospel

  • Do It Again — Kirk Franklin; Kirk Franklin
  • Come Jesus Come — Cece Winans Featuring Shirley Caesar
  • Church — Tasha Cobbs Leonard, John Legend; Anthony S. Brown, Brunes Charles, Annatoria Chitapa, Kenneth Leonard, Jr., Tasha Cobbs Leonard y Jonas Myrin
  • Still (Live) — Jonathan McReynolds & Jamal Roberts; Britney Delagraentiss, Jonathan McReynolds, David Lamar Outing III, Orlando Joel Palmer y Terrell Demetrius Wilson
  • Amen — Pastor Mike Jr.; Adia Andrews, Michael McClure Jr., David Lamar Outing II & Terrell Anthony Pettus

Mejor Álbum de Música Cristiana Contemporánea

  • Child of God IIForrest Frank
  • King Of HeartsBrandon Lake
  • Let The Church SingTauren Wells
  • Coritos Vol. 1Israel & New Breed
  • ReconstructionLecrae

Mejor Álbum de Gospel

  • Sunny DaysYolanda Adams
  • Live Breathe FightTamela Mann
  • Heart Of Mine Darrel Walls, PJ Morton
  • TashaTasha Cobbs Leonard
  • Only On The Road (Live)Tye Tribbett

Mejor Álbum de Gospel de Raíces

  • I Will Not Be Moved (Live)The Brooklyn Tabernacle Choir
  • Praise & Worship: More Than a Hollow HallelujahThe Isaacs
  • Then Came The MorningGaither Vocal Band
  • Good AnswersKaren Peck & New River
  • Back To My RootsCandi Staton

Mejor Álbum de Música Mexicana

  • Bobby PulidoBobby Pulido & Friends Una Tuya Y una Mía – Por la Puerta Grande (En Vivo)
  • Carín León Palabra de To’s (Seca)
  • Fuerza Regida & Grupo FronteraMala Mía
  • Grupo FronteraY Lo Que Viene
  • Paola JaraSin Rodeos

Mejor Álbum de Música Urbana

  • Bad BunnyDebí Tirar Más Fotos
  • FeidFerxxo Vol X: Sagrado
  • J BalvinMixteip
  • Nicki NicoleNaiki
  • TruenoEUB Deluxe
  • YandelSinfónico (Live)

Mejor Álbum Latino de Rock o Música Alternativa

  • AterciopeladosGenes Rebeldes
  • Bomba Estéreo, Rawayana & AstropicalAstropical
  • Ca7riel & Paco AmorosoPapota
  • Fito PáezNovela
  • Los WizzardsAlgoritmo

Mejor Álbum Tropical Latino

  • Alain PérezBingo
  • Gilberto Santa RosaDebut y Segunda Tanda, Vol. 2
  • Gloria EstefanRaíces
  • Grupo NicheClásicos 1.0
  • Rubén Blades Featuring Roberto Delgado & OrquestaFotografías

Mejor interpretación musical general

  • Angélique KidjoJerusalemema
  • Anoushka Shankar con Alam Khan y Sarathy KorwarDaybreak
  • Bad BunnyEoo
  • Ciro HurtadoCantando en el Camino
  • ShaktiShrini’s Dream (Live)
  • Yeisy RojasInmigrante y ¿Qué?

Mejor Álbum New Age

  • Carla PatulloNomadica
  • Cheryl B. Engelhardt & GemSegún la Luna
  • Chris ReddingThe Colors in My Mind
  • Jahnavi HarrisonIn The Woods
  • Kirsten Agresta-CopelyKuruvinda

Mejor álbum de música infantil

  • Flor BromleyHerstory
  • Fyütch & Aura VArmonía
  • Joanie Leeds & Joya100 Years Young
  • Mega RanBuddy’s Magic House
  • Tori AmosThe Music of Tori and the Muses

Mejor álbum de comedia

  • Ali WongSingle Lady
  • Bill BurrDrop Dead Years
  • Jamie FoxxWhat Had Happened Was…
  • Nate Bargatze Your Friend, Nate Bargatze
  • Sarah SilvermanPostMortem

Mejor compilación de medios visuales

  • Timothée ChalametA Complete Unknwon
  • Varios Artistas F1® the Album
  • Varios ArtistasKPop Demon Hunters
  • Varios ArtistasSinners
  • Varios ArtistasWicked

Mejor Banda Sonora para un Medio Visual

  • John PowellCómo entrenar a tu dragón
  • John Powell & Stephen SchwartzWicked
  • Kris Bowers Robot salvaje
  • Ludwig GöranssonSinners
  • Theodore ShapiroSeverance: Temporada 2

Mejor Banda Sonora para Medios Interactivos

  • Austin WintoryLa espada del mar
  • Gordy HaabIndiana Jones y el Gran Círculo
  • Pinar ToprakAvatar: Fronteras de Pandora – Secretos de las Agujas
  • Wilbert Roget, IIHelldivers 2
  • Wilbert Roget, II & Cody Matthew Johnson Star Wars: Wild Card & A Pirate’s Fortune

Mejor Canción para un Medio Visual

  • Elton John & Brandi Carlile – Never Too Late (De la película «Elton John: Never Too Late»)
  • Huntr/xGolden
  • Jayme LawsonPale, Pale Moon
  • Miles CatonI Lied to You
  • Nine Inch NailsAs Alive AS You Need Me To Be
  • Rod WaveSinners

Mejor Película Musical

  • DevoDevo
  • Diane WarrenRelentless
  • John WilliamsMúsica de John Williams
  • Pharrell WilliamsPiece by Piece
  • RayeLive from Royal Albert Hall

Mejores Notas del Álbum

  • Amanda EkeryÁrabe
  • Buck Owens and His BuckaroosAdios, Farewell, Goodbye, Good Luck, So Long: On Stage 1964-1974
  • Anouar Brahem, Anja Lechner, Django Bates & Dave HollandDespués del último cielo
  • Miles DavisMiles ’55: The Prestige Recordings
  • Sly and the Family StoneThe First Family: Live at the Winchester Cathedral 1967 (La primera familia: en directo en la catedral de Winchester 1967)
  • WilcoA Ghost Is Born (Edición ampliada)

Mejor Álbum Histórico

  • Doc PomusYou Can’t Hip a Square: The Doc Pomus Songwriting Demos
  • Joni MitchellJoni Mitchell Archives, Vol. 4: The Asylum Years (1976-1980)
  • Nick DrakeThe Making of Five Leaves Left
  • Various ArtistsRoots Rocking Zimbabwe – The Modern Sound of Harare’ Townships 1975-1980 (Analog Africa No.41)
  • Various Artists Super Disco Pirata – De Tepito Para el Mundo 1965-1980 (Analog Africa No.39)

Mejor Ingeniería de Álbum (no clásico)

  • Alison Krauss & Union StationArcadia
  • CamAll Things Light
  • Japanese BreakfastFor Melancholy Brunettes (and Sad Women)
  • Pino Palladino & Blake MillsThat Wasn’t a Dream

Mejor Ingeniería de Álbum (clásico)

  • Andris Nelsons, Kristine Opolais, Günther Groissböck, Peter Hoare, Brenden Gunnell & Boston
  • Orquesta SinfónicaShostakovich: Lady Macbeth del distrito de Mtsensk
  • The Cleveland Orchestra & Franz Welser-MöstEastman: Sinfonía nº 2 – Tchaikovsky: Sinfonía nº 2
  • Sandbox PercussionCerrone: Don’t Look Down
  • Third Coast PercussionParadas estándar
  • Mediæval TrioYule

Mejor productor (Clásica)

  • Blanton Alspaugh
  • Dmitriy Lipay
  • Elaine Martone
  • Morten Lindberg
  • Sergei Kvitko

Mejor Álbum Inmersivo

  • DuckwrthAll American F**k Boy
  • Justin GrayInmerso
  • TearjerkersTearjerkers
  • Trio MediævalYule
  • Various ArtistsAn Immersive Tribute to Astor Piazzolla (Live)

Mejor Composición Instrumental

  • John Powell & Stephen SchwartzTren a Emerald City
  • Ludwig Göransson Featuring Miles CatonWhy You Here / Before the Sun Went Down (De la partitura de «Sinners»)
  • Miho Hazama, Danish Radio Big Band y Orquesta Sinfónica Nacional DanesaLive Life This Day: Movement I
  • Nordkraft Big Band, Remy Le Boeuf y Danielle Wertz – First Snow (Primera nevada)
  • Sierra Hull Señor, es un largo camino
  • Zain EffendiOverture

Mejor Arreglo, Instrumental o a capella

  • Cynthia ErivoBe Okay
  • Nordkraft Big Band & Remy Le BoeufA Child’s Been Born
  • The Westerlies Fight On
  • The 8-Bit Big BandSuper Mario Praise Break

Mejor Arreglo Vocal

  • Cody FryWhat a Wonderful World
  • Jacob CollierKeep an Eye on Summer
  • LawrenceSomething in the Water (en acústico)
  • Nate Smith & SäjeBig Fish

Mejor Interpretación Orquestal

  • Andris Nelsons y Orquesta Sinfónica de BostonMessiaen: Turangalîla-Symphonie
  • Esa-Pekka Salonen – Sinfónica de San FranciscoStravinsky: Sinfonía en tres movimientos
  • Gustavo Dudamel y Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de VenezuelaRavel: Bolero, M. 81
  • Michael Repper & Filarmónica NacionalSamuel Coleridge-Taylor: Toussaint L’Ouverture, Op. 46 – Ballade Op. 4 – Suites From «24 Negro Melodies
  • Yannick Nézet-Séguin & The Philadelphia OrchestraStill & Bonds: Sinfonías y Variaciones

Mejor Grabación de Ópera

  • Alan Pierson, The Choir of Trinity Wall Street & Silvana QuartetKouyoumdjian: Adoration (en directo)
  • American Composers Orchestra & Carolyn KuanHuang Ruo: An American Soldier
  • Emily D’Angelo, Ellie Dehn, Ben Bliss, Kyle Miller, Greer Grimsley, The Metropolitan Opera Orchestra, The Metropolitan Opera Chorus & Yannick Nézet-SéguinTesori: Grounded (En directo)
  • Houston Grand Opera, Kwamé Ryan, Janai Brugger, Jamie Barton y J’Nai BridgesJake Heggie: Intelligence
  • Irish National Opera & Elaine Kelly O’Halloran: Trade / Mary Motorhead

Mejor Interpretación Coral

  • Anne Akiko Meyers, Los Angeles Master Chorale & Grant GershonBilly Childs: En brazos del amado
  • The Clarion Choir & Steven FoxRéquiem de luz
  • Conspirare & Craig Hella Johnson Advena: Liturgias para un mundo roto
    La Cruz
  • ing & David NallyDavid Lang: Pobre himnario
  • Filarmónica de Los Ángeles, Gustavo Dudamel y Alisa WeilersteinGabriela Ortiz: Yanga

Mejor Interpretación de Música de Cámara/Conjunto Pequeño

  • Alan Pierson & Alarm Will SoundDonnacha Dennehy: Land of Winter
  • Lili Haydn & Paul Cantelon Canciones de cuna para los corazones rotos
  • Mak Grgić & Mateusz KowalskiSesiones eslavas – Sesiones eslavas
  • Neave TrioLa mer: Tríos de piano franceses
  • Third Coast Percussion Paradas estándar

Mejor Libreto Clásico

  • Christina SandsengenTombeaux
  • Janai Brugger, Isolde Fair, MB Gordy & Starr Parodi Siete estaciones
  • Los Angeles Philharmonic, Gustavo Dudamel & Alisa WeilersteinGabriela Ortiz: Yanga
  • Sandbox Percussion – Cerrone: No mires hacia abajo
  • Will Liverman – Las Sesiones Dunbar/Moore, Vol. II

Mejor Composición Clásica y Contemporánea

  • Christopher CerroneCerrone: Don’t Look Down
  • Donnacha DennehyDennehy: Tierra de invierno
  • Gabriela OrtizOrtiz: Dzonot
  • Shawn E. OkpebholoOkpebholo: Canciones en vuelo
  • Tania León León: Raíces

