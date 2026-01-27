Todos los nominados a los Premios Grammy 2026: la lista completa

La industria de la música vuelve a celebrar su evento del año. Los Premios Grammy 2026 ya tienen fecha de celebración, por lo que artistas de todos los géneros musicales vuelven a reunirse en un mismo lugar. De esta manera, el próximo domingo 1 de febrero, el mundo entero será conocedor de los artistas que se llevarán su ansiado gramófono a casa. El rapero Kendrick Lamar domina la lista con nueve nominaciones, siendo uno de los claros favoritos a reinar esa noche. Una lista que es seguida de nombres como el de Lady Gaga, Jack Antonoff y Cirkut con siete nominaciones cada uno.

Como cada año, el evento se podrá ver en directo en la madrugada del día siguiente, pues el cambio horario perjudica mucho a los países de Europa, Asía y compañía. Trevor Noah vuelve a presentarse como el presentador de la gala principal. Una labor que ejecuta por sexta vez, pero que, según se ha anunciado, también será la definitiva. El humorista comenzó su andadura con el certamen en el 2020, en tiempo de pandemia por la COVID-19. Desde entonces, debido a lo bien que ha simpatizado con los artistas y con el público, ha logrado hacerse un hueco. Realizamos un repaso de los nominados en este popular galardón.

Álbum del año

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

– Debí Tirar Más Fotos Justin Bieber – Swag

– Swag Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend

– Man’s Best Friend Clipse, Pusha T & Malice – Let God Sort Them Out

– Let God Sort Them Out Lady Gaga – Mayhem

– Mayhem Kendrick Lamar – GNX

– GNX Leon Thomas – MUTT

– MUTT Tyler the Creator – CHROMAKOPI

Canción del Año

Abracadabra – Lady Gaga , Henry Walter & Andrew Watt, escrita por Lady Gaga

, Henry Walter & Andrew Watt, escrita por Lady Gaga Anxiety – Jaylah Hickmon, escrita por Doechii

APT. – Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park, Theron Thomas & Henry Walter, escrita por Rosé, Bruno Mars

DtMF – Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Benito Antonio Martínez Ocasio, Hugo René Sención Sanabria, Tyler Thomas Spry & Roberto José Rosado Torres, escrita por Bad Bunny

Golden De KPop Demon Hunters – EJAE & Mark Sonnenblick, escrita por HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami

Luther – Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solána Rowe, Mark Anthony Spears & Kamasi Washington, escrita por Kendrick Lamar y SZA

Manchild – Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter, escrita por Sabrina Carpenter

Wildflower – Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell, escrita por Billie Eilish

Mejor grabación del año

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

– Debí Tirar Más Fotos Sabrina Carpenter – Manchild

– Manchild Doechii – Anxiety

– Anxiety Billy Eillish – Wildflower

– Wildflower Lady Gaga – Abracadabra

– Abracadabra Kendrick Lamar With SZA – Luther

– Luther Chapelle Roan – The Subway

– The Subway Bruno Mars ft. Rosé – APT

Mejor Artista Nuevo

The Marias

Addison Rae

Sombr

Olivia Dean

Katseye

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Mejor Álbum de Rap

Clipse, Pusha T & Malice – Let God Sort Em Out

– Let God Sort Em Out Glorilla – Glorious

– Glorious JID – God Does Like Ugly

– God Does Like Ugly Kendick Lamar – GNX

– GNX Tyler, the Creator – Chromakopia

Mejor diseño de embalaje

Messy – Lola Young

DAISIES – Justin Bieber

Manchild – Sabrina Carpenter

Disease – Lady Gaga

The Subway – Chappell Roan

Productor del año, no clásica

Dan Auerbach

Cirkut

Dijon

Blake Mills

Soundwave

Mejor Video Musical

Clipse – So Be It

– So Be It Doechii – Anxiety

– Anxiety OK Go – Love

– Love Sabrina Carpenter – Manchild

– Manchild Sade – Young Lion

Mejor Álbum Hablado

Dalai Lama – Meditaciones: Las reflexiones de Su Santidad el Dalai Lama

– Meditaciones: Las reflexiones de Su Santidad el Dalai Lama Fab Morvan – You Know It’s True: La verdadera historia de Milli Vanilli

– You Know It’s True: La verdadera historia de Milli Vanilli Kathy Garver – Elvis, Rocky & Me: La historia de Carol Connors

– Elvis, Rocky & Me: La historia de Carol Connors Ketanji Brown Jackson – Lovely One: Un libro de memorias

– Lovely One: Un libro de memorias Trevor Noah – En la hierba sin cortar

Mejor Álbum de Música Country Contemporánea

Eric Church – Evangeline vs. the Machine

– Evangeline vs. the Machine Jelly Roll – Beautifully Broken

– Beautifully Broken Kelsea Ballerini – Patterns

– Patterns Miranda Lambert – Postcards From Texas

– Postcards From Texas Tyler Childers – Snipe Hunter

Mejor interpretación de metal

Dream Theater – Night Terror

– Night Terror Ghost – Lachryma

– Lachryma Sleep Token – Emergence

– Emergence Spiritbox – Soft Spine

– Soft Spine Turnstile – Birds

Mejor álbum de rock

Private music – Deftones

I Quit – Haim

From Zero – Linkin Park

Never Enough – Turnstile

Idols – Yungblud

Mejor Canción Rap

Clipse, John Legend, Voices of Fire, Pusha T & Malice – Birds Don0t Sing

– Birds Don0t Sing Doechii – Anxiety

– Anxiety Glorilla – TGIF

– TGIF Kendrick Lamar con Lefty Gunplay – TV Off

– TV Off Tyler, the Creator con Glorilla, Sexyy Red y Lil Wayne – Sticky

Mejor actuación de rock

Amyl and the Sniffers – U Should Not Be Doing That

– U Should Not Be Doing That Hayley Williams – Mirtazapine

– Mirtazapine Linkin Park – The Emptiness Machine

– The Emptiness Machine Turnstile – Never Enough

– Never Enough Yungblud, Nuno Bettencourt & Frank Bello Featuring Adam Wakeman & II – Changes (Live From Villa Park / Back to the Beginning)

Mejor álbum de música alternativa

Moisturizer – Wet Leg

Ego Death at a Bachelorette Party – Hayley Williams

Songs of a Lost World – The Cure

Don’t Tap the Glass – Tyler, the Creator

Sable, Fable – Bon Iver

Persona del año MusiCares

Mariah Carey

Portada de Álbum

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

– Debí Tirar Más Fotos Djo – The Crux

– The Crux Perfume Genius – Glory

– Glory Tyler, the Creator – Chromakopia

– Chromakopia Wet Leg – Moisturizer

Mejor Canción Rock

Hayley Williams – Glum

– Glum Nine Inch Nails – As Alive as You Need Me to Be

– As Alive as You Need Me to Be Sleep Token – Caramel

– Caramel Turnstile – Never Enough

– Never Enough Yungblud – Zombie

Mejor Álbum de Reggae

Jesse Royal – No Place Like Home

– No Place Like Home Keznamdi – Blxxd & Fyah

– Blxxd & Fyah Lila Iké – Treasure Self Love

– Treasure Self Love Mortimer – From Within

– From Within Vybz Kartel – Heart & Soul

Mejor canción country

Lainey Wilson – Somewhere Over Laredo

– Somewhere Over Laredo Miranda Lambert & Chris Stapleton – A Song to Sing

– A Song to Sing Shaboozey – Good News

– Good News Tyler Childers – Bitin’ List

– Bitin’ List Zach Top – I Never Lie

Mejor interpretación de música africana

Ayra Starr & Wizkid – Gimme Dat

– Gimme Dat Burna Boy – Love

– Love Davido Featuring Omah Lay – With You

– With You Eddy Kenzo & Mehran Matin – Hope & Love

– Hope & Love Tyla – Push 2 Start

Mejor canción R&B

Chris Brown Featuring Bryson Tiller – It Depends

– It Depends Durand Bernarr – Overqualified

– Overqualified Kehlani – Folded

– Folded Leon Thomas – Yes It Is

– Yes It Is Summer Walker – Heart of a Woman

Mejor álbum de pop vocal

Justin Bieber – Swag

– Swag Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend

– Man’s Best Friend Miley Cyrus – Something Beautiful

– Something Beautiful Lady Gaga – Mayhem

– Mayhem Teddy Swims – I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)

Mejor actuación pop de dúo o grupo pop

Cynthia Erivo y Ariana Grande – Defying Gravity

– Defying Gravity Huntr/x – Golden

– Golden Katseye – Gabriela

– Gabriela Rosé & Bruno Mars – APT

– APT SZA Con Kendrick Lamar – 30 for 30

Mejor interpretación vocal pop solista

Messy - Lola Young

DAISIES – Justin Bieber

Manchild – Sabrina Carpenter

Disease – Lady Gaga

The Subway -Chappell Roan

Mejor Álbum de R&B

Coco Jones – Why Not More?

– Why Not More? Giveon – Beloved

– Beloved Ledisi – The Crown

– The Crown Leon Thomas – Mutt

– Mutt Teyana Taylor – Escape Room

Mejor Interpretación de Rap

Cardi B – Outside

– Outside Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T & Malice – Chains & Whips

– Chains & Whips Doechii – Ansiedad

– Ansiedad Kendrick Lamar con Lefty Gunplay – TV Off

– TV Off Tyler, the Creator con Teezo Touchdown – Darling, I

Mejor Álbum de World Music

Anoushka Shankar con Alam Khan y Sarathy Korwar – Chapter III: We Return to Light

– Chapter III: We Return to Light Burna Boy – No Sign of Weakness

– No Sign of Weakness Caetano Veloso & Maria Bethânia – Caetano e Bethânia Ao Vivo

– Caetano e Bethânia Ao Vivo Shakti – Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live)

– Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live) Siddhant Bhatia – Sonidos de Kumbha

– Sonidos de Kumbha Youssou N’Dour – Iluminar el mundo – Éclairer le monde

Mejor Álbum Pop Latino

Alejandro Sanz – ¿Y ahora qué?

Andrés Cepeda – Bogotá (Deluxe)

Karol G – Tropicoqueta

Natalia Lafourcade – Cancionera

Rauw Alejandro – Cosa Nuestra

Grabación Dance/Electrónica

Disclosure & Anderson .Paak – No Cap

– No Cap Fred Again.., Skepta & PlaqueBoyMax – Victory Lap

– Victory Lap Kaytranada – Space Invader

– Space Invader Skrillex – Voltage

– Voltage Tame Impala – End of Summer

Mejor álbum de teatro musical

Buena Vista Social Club

Death Becomes Her

Gypsy

Just in Time

Maybe Happy Ending

Mejor interpretación de R&B

Chris Brown Featuring Bryson Tiller – It Depends

– It Depends Justin Bieber – Yukon

– Yukon Kehlani – Folded

– Folded Leon Thomas – Mutt (Live from Tiny Desk de NPR)

– Mutt (Live from Tiny Desk de NPR) Summer Walker – Heart of a Woman

Mejor colaboración de Rap/Cantada

Fridayy & Meek Mill – Proud of Me

– Proud of Me JID, Ty Dolla $ign & 6lack – Wholehartedly

– Wholehartedly Kendrick Lamar & SZA – Luther

– Luther PartyNextDoor & Drake – Somebody Who Loves Me

– Somebody Who Loves Me Terrace Martin & Kenyon Dixon Featuring Rapsody – WeMaj

Compositor del año, no clásico

Amy Allen

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Tobias Jesso Jr.

Laura Veltz

Mejor interpretación pop en solitario

Justin Bieber – Dasies

– Dasies Lola Young – Messy

– Messy Chapell Roan – The Subway

– The Subway Sabrina Carpenter – Manchild

– Manchild Lady Gaga – Disease

Mejor grabación dance/pop

Lady Gaga – Abracadabra

– Abracadabra PinkPantheress – Illegal

– Illegal Selena Gomez & Benny Blanco – Bluest Flame

– Bluest Flame Tate McRae – Just Keep Watching (De F1® la película)

– Just Keep Watching (De F1® la película) Zara Larsson – Midnight Sun

Mejor álbum electro/dance

FKA twigs – Eusexua

– Eusexua Fred Again – Ten Days

– Ten Days PinkPantheress – Fancy That

– Fancy That Rüfüs Du Sol – Inhale / Exhale

– Inhale / Exhale La Voz De La Mujer – La Voz De La Mujer – La Voz De La Mujer <3

Mejor Remix

The Chemical Brothers & Chris Lake – Galvanize (Chris Lake Remix)

– Galvanize (Chris Lake Remix) Huntr/x & David Guetta – Golden (David Guetta Rem/x)

– Golden (David Guetta Rem/x) Lady Gaga & Gesaffelstein – Abracadabra (Gesaffelstein Remix)

– Abracadabra (Gesaffelstein Remix) Mariah Carey & Kaytranada – Don’t Forget About Us (Kaytranada Remix)

– Don’t Forget About Us (Kaytranada Remix) Soul II Soul – A Dreams a Dream (Ron Trent Refix)

Mejor actuación de música alternativa

Bon Iver – Everything Is Peaceful Love

– Everything Is Peaceful Love The Cure – Alone

– Alone Hayley Williams – Parachute

– Parachute Turnstile – Seein’ Stars

– Seein’ Stars Wet Leg – Mangetout

Mejor Álbum de Rock o Alternativo

CA7RIEL & Paco Amoroso – PAPOTA

– PAPOTA Aterciopelados – Genes Rebeldes

– Genes Rebeldes Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL – ASTROPICAL

– ASTROPICAL Los Wizzards – ALGORHYTHM

– ALGORHYTHM Fito Paez – Novela

Mejor interpretación tradicional de R’n’B

Durand Bernarr – Here We Are

– Here We Are Lalah Hathaway – Uptown

– Uptown Ledisi – Love You Too

– Love You Too Leon Thomas – Vibes Don’t Lie

– Vibes Don’t Lie SZA – Crybaby

Mejor álbum de R’n’B progresivo

Bilal – Adjust Brightness

– Adjust Brightness Destin Conrad – Love on Digital

– Love on Digital Durand Bernarr – Bloom

– Bloom Flo – Access All Areas

– Access All Areas Terrace Martin & Kenyon Dixon – Come as You Are

Mejor Álbum de Poesía en Voz Alta

Marc Marcel – Black Chaman

– Black Chaman Omari Hardwick & Anthony Hamilton – Pages

– Pages Queen Sheba – A Hurricane in Heels: Healed People Don’t Act Like That (parcialmente grabado en directo en City Winery y otros lugares)

– A Hurricane in Heels: Healed People Don’t Act Like That (parcialmente grabado en directo en City Winery y otros lugares) Saul Williams & Carlos Niño & Friends – Saul Williams Meets Carlos Niño & Friends at

– Saul Williams Meets Carlos Niño & Friends at Treepeople (en directo)

(en directo) Skillz – Words for Days, Vol. 1

Mejor Performance de Jazz

Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade – Windows (En directo)

– Windows (En directo) Lakecia Benjamin Featuring Immanuel Wilkins & Mark Whitfield – Noble Rise

– Noble Rise Michael Mayo – Four

– Four Nicole Zuraitis, Dan Pugach y Tom Scott con Idan Morim, Keyon Harrold, Rachel Eckroth y Sam Weber – All Stars Lead to You (Live)

– All Stars Lead to You (Live) Samara Joy – Peace of Mind

Mejor Álbum Vocal de Jazz

Dee Dee Bridgewater & Bill Charlap – Elemental

– Elemental Michael Mayo – Fly

– Fly Nicole Zuraitis, Dan Pugach & Tom Scott Featuring Idan Morim, Keyon Harrold, Rachel Eckroth & Sam Weber – Live at Vic’s Las Vegas

– Live at Vic’s Las Vegas Samara Joy – Portrait

– Portrait Terri Lyne Carrington & Christie Dashiell – We Insist 2025!

Mejor Álbum de Jazz Instrumental

Branford Marsalis Quartet – Belonging

– Belonging Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade – Trilogy 3 (En directo)

– Trilogy 3 (En directo) John Patitucci Featuring Chris Potter & Brian Blade – Spirit Fall

– Spirit Fall Sullivan Fortner – Southern Nights

– Southern Nights Yellowjackets – Fasten Up

Mejor Álbum de Ensamble de Jazz

Christian McBride – Without Further Ado, Vol 1

– Without Further Ado, Vol 1 Danilo Pérez & Bohuslän Big Band – Lumen

– Lumen Deborah Silver & The Count Basie Orchestra – ¡Basie Rocks!

– ¡Basie Rocks! Kenny Wheeler Legacy Featuring The Royal Academy of Music Jazz Orchestra & Frost Jazz Orchestra – Some Days Are Better: The Lost Scores

– Some Days Are Better: The Lost Scores Sun Ra Arkestra – Luces en un satélite

– Luces en un satélite The 8-Bit Big Band – Orchestrator Emulator

Mejor Álbum de Jazz Latino

Arturo O’Farrill – The Original Influencers: Dizzy, Chano & Chico (Live at Town Hall)

– The Original Influencers: Dizzy, Chano & Chico (Live at Town Hall) Arturo O’Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra – Mundoagua – Celebrating Carla Bley

– Mundoagua – Celebrating Carla Bley Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta & Joey Calveiro – Homenaje a Benny Moré y Nat King Cole

– Homenaje a Benny Moré y Nat King Cole Miguel Zenón Quartet – Vanguardia Subterránea: Live at the Village Vanguard

– Vanguardia Subterránea: Live at the Village Vanguard Paquito D’Rivera – Madrid-NewYork Connection Band – La Fleur de Cayenne

Mejor Álbum de Jazz Alternativo

Ambrose Akinmusire – Honey From a Winter Stone

– Honey From a Winter Stone Brad Mehldau – Ride into the Sun

– Ride into the Sun Immanuel Wilkins – Blues Blood

– Blues Blood Nate Smith – Live-Action

– Live-Action Robert Glasper – Keys to the City Volume One

Mejor álbum de pop tradicional

Barbra Streisand – The Secret of Life Vol. 2

– The Secret of Life Vol. 2 Elton John & Brandi Carlile – Who Believes in Angels

– Who Believes in Angels Jennifer Hudson – The Gift of Love

– The Gift of Love Lady Gaga – Harlequin

– Harlequin Laila Biali – Wintersongs

– Wintersongs Laufey – A Matter of Time

Mejor Álbum Instrumental Contemporáneo

Arkai – Brightside

– Brightside Béla Fleck, Edmar Castañeda & Antonio Sánchez – BEATrio

– BEATrio Bob James & Dave Koz – Just Us

– Just Us Charu Suri – Shayan

– Shayan Gerald Clayton – Ones & Twos

Mejor Interpretación Country Solista

Chris Stapleton – Bad as I Used to Be (De F1® la película)

– Bad as I Used to Be (De F1® la película) Lainey Wilson – Somewhere Over Lared

– Somewhere Over Lared Shaboozey – Good News

– Good News Tyler Childers – Nose on the Grindstone

– Nose on the Grindstone Zach Top – I Never Lie

Mejor Dúo Country

George Strait con Chris Stapleton – Honky Tonk Hall of Fame

– Honky Tonk Hall of Fame Margo Price con Tyler Childers – Love Me Like You Used to Do

– Love Me Like You Used to Do Miranda Lambert & Chris Stapleton – A Song to Sing

– A Song to Sing Reba McEntire, Miranda Lambert & Lainey Wilson – Trailblazer

– Trailblazer Shaboozey & Jelly Roll – Amen

Mejor Álbum Country Tradicional

Charley Crockett – Dollar a Day

– Dollar a Day Lukas Nelson – American Romance

– American Romance Margo Price – Hard Headed Woman

– Hard Headed Woman Willie Nelson – Oh What a Beautiful World

– Oh What a Beautiful World Zach Top – Ain’t in It for My Health

Mejor interpretación de música tradicional estadounidense

Alison Krauss & Union Station – Richmond on the James

– Richmond on the James I’m With Her – Ancient Light

– Ancient Light Jason Isbell – Crimson and Clay

– Crimson and Clay Jon Batiste Featuring Randy Newman – Lonely Avenue

– Lonely Avenue Mavis Staples – Beautiful Strangers

Mejor interpretación Americana

Jesse Welles – Horses

– Horses Maggie Rose & Grace Potter – Poison in My Well

– Poison in My Well Mavis Staples – Godspeed

– Godspeed Molly Tuttle – That’s Gonna Leave a Mark

Mejor Canción Tradicional Americana

Estoy con ella – Ancient Light

– Ancient Light Jason Isbell – Foxes in the Snow

– Foxes in the Snow Jesse Welles – Middle

– Middle Jon Batiste – Big Money

– Big Money Sierra Hull – Spitfire

Mejor Álbum Americana

Jesse Welles – Middle

– Middle Jon Batiste – Big Money

– Big Money Larkin Poe – Bloom

– Bloom Molly Tuttle – So Long Little Miss Sunshine

– So Long Little Miss Sunshine Willie Nelson – Last Leaf on a Tree

Mejor Álbum de Bluegrass

Alison Krauss & Union Station – Arcadia

– Arcadia Billy Strings – Highway Prayers

– Highway Prayers Michael Cleveland & Jason Carter – Carter & Cleveland

– Carter & Cleveland Sierra Hull – A Tip Toe High Wire

– A Tip Toe High Wire The Steeldrivers – Outrun

Mejor álbum de blues tradicional

Buddy Guy – Ain’t Done With the Blues

– Ain’t Done With the Blues Charlie Musselwhite – Look Out Highway

– Look Out Highway Kenny Wayne Shepherd & Bobby Rush – Young Fashioned Ways

– Young Fashioned Ways Maria Muldaur – One Hour Mama: Victoria Spivey’s Blues

– One Hour Mama: Victoria Spivey’s Blues Taj Mahal & Keb’ Mo’ – Room on the Porch

Mejor Álbum de Blues Contemporáneo

Eric Gales – Tribute to LJK

– Tribute to LJK Joe Bonamassa – Breakthrough

– Breakthrough Robert Randolph – Preacher Kids

– Preacher Kids Samantha Fish – Paper Doll

– Paper Doll Southern Avenue – Family

Mejor Álbum Folk

I’m With Her – Wild and Clear and Blue

– Wild and Clear and Blue Jason Isbell – Foxes in the Snow

– Foxes in the Snow Jesse Welles – Under the Powerlines (En directo abril 2024 – septiembre 2024)

– Under the Powerlines (En directo abril 2024 – septiembre 2024) Patty Griffin – Crown of Roses

– Crown of Roses Rhiannon Giddens & Justin Robinson – What Did the Blackbird Say to the Crow

Mejor Álbum de Música Tradicional Local

Corey Henry & The Treme Funktet – En directo en Vaughan’s

– En directo en Vaughan’s Kyle Roussel – Iglesia de Nueva Orleans

– Iglesia de Nueva Orleans Preservation Brass & Preservation Hall Jazz Band – For Fat Man

– For Fat Man Trombone Shorty & New Breed Brass Band – Second Line Sunday

– Second Line Sunday Various Artists – Tributo al Rey del Zydeco

Mejor Perfomance/Canción de Gospel

Do It Again — Kirk Franklin; Kirk Franklin

— Kirk Franklin; Kirk Franklin Come Jesus Come — Cece Winans Featuring Shirley Caesar

— Cece Winans Featuring Shirley Caesar Church — Tasha Cobbs Leonard, John Legend; Anthony S. Brown, Brunes Charles, Annatoria Chitapa, Kenneth Leonard, Jr., Tasha Cobbs Leonard y Jonas Myrin

— Tasha Cobbs Leonard, John Legend; Anthony S. Brown, Brunes Charles, Annatoria Chitapa, Kenneth Leonard, Jr., Tasha Cobbs Leonard y Jonas Myrin Still (Live) — Jonathan McReynolds & Jamal Roberts; Britney Delagraentiss, Jonathan McReynolds, David Lamar Outing III, Orlando Joel Palmer y Terrell Demetrius Wilson

— Jonathan McReynolds & Jamal Roberts; Britney Delagraentiss, Jonathan McReynolds, David Lamar Outing III, Orlando Joel Palmer y Terrell Demetrius Wilson Amen — Pastor Mike Jr.; Adia Andrews, Michael McClure Jr., David Lamar Outing II & Terrell Anthony Pettus

Mejor Álbum de Música Cristiana Contemporánea

Child of God II — Forrest Frank

King Of Hearts — Brandon Lake

Let The Church Sing — Tauren Wells

Coritos Vol. 1 — Israel & New Breed

Reconstruction — Lecrae

Mejor Álbum de Gospel

Sunny Days — Yolanda Adams

Live Breathe Fight — Tamela Mann

Heart Of Mine — Darrel Walls, PJ Morton

Tasha — Tasha Cobbs Leonard

Only On The Road (Live) — Tye Tribbett

Mejor Álbum de Gospel de Raíces

I Will Not Be Moved (Live) — The Brooklyn Tabernacle Choir

Praise & Worship: More Than a Hollow Hallelujah — The Isaacs

Then Came The Morning — Gaither Vocal Band

Good Answers — Karen Peck & New River

Back To My Roots — Candi Staton

Mejor Álbum de Música Mexicana

Bobby Pulido – Bobby Pulido & Friends Una Tuya Y una Mía – Por la Puerta Grande (En Vivo)

– Bobby Pulido & Friends Una Tuya Y una Mía – Por la Puerta Grande (En Vivo) Carín León – Palabra de To’s (Seca)

– Palabra de To’s (Seca) Fuerza Regida & Grupo Frontera – Mala Mía

– Mala Mía Grupo Frontera – Y Lo Que Viene

– Y Lo Que Viene Paola Jara – Sin Rodeos

Mejor Álbum de Música Urbana

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

– Debí Tirar Más Fotos Feid – Ferxxo Vol X: Sagrado

– Ferxxo Vol X: Sagrado J Balvin – Mixteip

– Mixteip Nicki Nicole – Naiki

– Naiki Trueno – EUB Deluxe

– EUB Deluxe Yandel – Sinfónico (Live)

Mejor Álbum Latino de Rock o Música Alternativa

Aterciopelados – Genes Rebeldes

– Genes Rebeldes Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical – Astropical

– Astropical Ca7riel & Paco Amoroso – Papota

– Papota Fito Páez – Novela

– Novela Los Wizzards – Algoritmo

Mejor Álbum Tropical Latino

Alain Pérez – Bingo

– Bingo Gilberto Santa Rosa – Debut y Segunda Tanda, Vol. 2

– Debut y Segunda Tanda, Vol. 2 Gloria Estefan – Raíces

– Raíces Grupo Niche – Clásicos 1.0

– Clásicos 1.0 Rubén Blades Featuring Roberto Delgado & Orquesta – Fotografías

Mejor interpretación musical general

Angélique Kidjo – Jerusalemema

– Jerusalemema Anoushka Shankar con Alam Khan y Sarathy Korwar – Daybreak

– Daybreak Bad Bunny – Eoo

– Eoo Ciro Hurtado – Cantando en el Camino

– Cantando en el Camino Shakti – Shrini’s Dream (Live)

– Shrini’s Dream (Live) Yeisy Rojas – Inmigrante y ¿Qué?

Mejor Álbum New Age

Carla Patullo – Nomadica

– Nomadica Cheryl B. Engelhardt & Gem – Según la Luna

– Según la Luna Chris Redding – The Colors in My Mind

– The Colors in My Mind Jahnavi Harrison – In The Woods

– In The Woods Kirsten Agresta-Copely – Kuruvinda

Mejor álbum de música infantil

Flor Bromley – Herstory

– Herstory Fyütch & Aura V – Armonía

– Armonía Joanie Leeds & Joya – 100 Years Young

– 100 Years Young Mega Ran – Buddy’s Magic House

– Buddy’s Magic House Tori Amos – The Music of Tori and the Muses

Mejor álbum de comedia

Ali Wong – Single Lady

– Single Lady Bill Burr – Drop Dead Years

– Drop Dead Years Jamie Foxx – What Had Happened Was…

– What Had Happened Was… Nate Bargatze – Your Friend, Nate Bargatze

– Your Friend, Nate Bargatze Sarah Silverman – PostMortem

Mejor compilación de medios visuales

Timothée Chalamet – A Complete Unknwon

– A Complete Unknwon Varios Artistas – F1® the Album

– F1® the Album Varios Artistas – KPop Demon Hunters

– KPop Demon Hunters Varios Artistas – Sinners

– Sinners Varios Artistas – Wicked

Mejor Banda Sonora para un Medio Visual

John Powell – Cómo entrenar a tu dragón

– Cómo entrenar a tu dragón John Powell & Stephen Schwartz – Wicked

– Wicked Kris Bowers – Robot salvaje

– Robot salvaje Ludwig Göransson – Sinners

– Sinners Theodore Shapiro – Severance: Temporada 2

Mejor Banda Sonora para Medios Interactivos

Austin Wintory – La espada del mar

– La espada del mar Gordy Haab – Indiana Jones y el Gran Círculo

– Indiana Jones y el Gran Círculo Pinar Toprak – Avatar: Fronteras de Pandora – Secretos de las Agujas

– Avatar: Fronteras de Pandora – Secretos de las Agujas Wilbert Roget, II – Helldivers 2

– Helldivers 2 Wilbert Roget, II & Cody Matthew Johnson – Star Wars: Wild Card & A Pirate’s Fortune

Mejor Canción para un Medio Visual

Elton John & Brandi Carlile – Never Too Late (De la película «Elton John: Never Too Late»)

Never Too Late (De la película «Elton John: Never Too Late») Huntr/x – Golden

– Golden Jayme Lawson – Pale, Pale Moon

– Pale, Pale Moon Miles Caton – I Lied to You

– I Lied to You Nine Inch Nails – As Alive AS You Need Me To Be

– As Alive AS You Need Me To Be Rod Wave – Sinners

Mejor Película Musical

Devo – Devo

– Devo Diane Warren – Relentless

– Relentless John Williams – Música de John Williams

– Música de John Williams Pharrell Williams – Piece by Piece

– Piece by Piece Raye – Live from Royal Albert Hall

Mejores Notas del Álbum

Amanda Ekery – Árabe

– Árabe Buck Owens and His Buckaroos – Adios, Farewell, Goodbye, Good Luck, So Long: On Stage 1964-1974

– Adios, Farewell, Goodbye, Good Luck, So Long: On Stage 1964-1974 Anouar Brahem, Anja Lechner, Django Bates & Dave Holland – Después del último cielo

– Después del último cielo Miles Davis – Miles ’55: The Prestige Recordings

– Miles ’55: The Prestige Recordings Sly and the Family Stone – The First Family: Live at the Winchester Cathedral 1967 (La primera familia: en directo en la catedral de Winchester 1967)

– The First Family: Live at the Winchester Cathedral 1967 (La primera familia: en directo en la catedral de Winchester 1967) Wilco – A Ghost Is Born (Edición ampliada)

Mejor Álbum Histórico

Doc Pomus – You Can’t Hip a Square: The Doc Pomus Songwriting Demos

– You Can’t Hip a Square: The Doc Pomus Songwriting Demos Joni Mitchell – Joni Mitchell Archives, Vol. 4: The Asylum Years (1976-1980)

– Joni Mitchell Archives, Vol. 4: The Asylum Years (1976-1980) Nick Drake – The Making of Five Leaves Left

– The Making of Five Leaves Left Various Artists – Roots Rocking Zimbabwe – The Modern Sound of Harare’ Townships 1975-1980 (Analog Africa No.41)

– Roots Rocking Zimbabwe – The Modern Sound of Harare’ Townships 1975-1980 (Analog Africa No.41) Various Artists – Super Disco Pirata – De Tepito Para el Mundo 1965-1980 (Analog Africa No.39)

Mejor Ingeniería de Álbum (no clásico)

Alison Krauss & Union Station – Arcadia

– Arcadia Cam – All Things Light

– All Things Light Japanese Breakfast – For Melancholy Brunettes (and Sad Women)

– For Melancholy Brunettes (and Sad Women) Pino Palladino & Blake Mills – That Wasn’t a Dream

Mejor Ingeniería de Álbum (clásico)

Andris Nelsons, Kristine Opolais, Günther Groissböck, Peter Hoare, Brenden Gunnell & Boston

Orquesta Sinfónica – Shostakovich: Lady Macbeth del distrito de Mtsensk

– Shostakovich: Lady Macbeth del distrito de Mtsensk The Cleveland Orchestra & Franz Welser-Möst – Eastman: Sinfonía nº 2 – Tchaikovsky: Sinfonía nº 2

– Eastman: Sinfonía nº 2 – Tchaikovsky: Sinfonía nº 2 Sandbox Percussion – Cerrone: Don’t Look Down

– Cerrone: Don’t Look Down Third Coast Percussion – Paradas estándar

– Paradas estándar Mediæval Trio – Yule

Mejor productor (Clásica)

Blanton Alspaugh

Dmitriy Lipay

Elaine Martone

Morten Lindberg

Sergei Kvitko

Mejor Álbum Inmersivo

Duckwrth – All American F**k Boy

– All American F**k Boy Justin Gray – Inmerso

– Inmerso Tearjerkers – Tearjerkers

– Tearjerkers Trio Mediæval – Yule

– Yule Various Artists – An Immersive Tribute to Astor Piazzolla (Live)

Mejor Composición Instrumental

John Powell & Stephen Schwartz – Tren a Emerald City

– Tren a Emerald City Ludwig Göransson Featuring Miles Caton – Why You Here / Before the Sun Went Down (De la partitura de «Sinners»)

– Why You Here / Before the Sun Went Down (De la partitura de «Sinners») Miho Hazama, Danish Radio Big Band y Orquesta Sinfónica Nacional Danesa – Live Life This Day: Movement I

– Live Life This Day: Movement I Nordkraft Big Band, Remy Le Boeuf y Danielle Wertz – First Snow (Primera nevada)

First Snow (Primera nevada) Sierra Hull – Señor, es un largo camino

– Señor, es un largo camino Zain Effendi – Overture

Mejor Arreglo, Instrumental o a capella

Cynthia Erivo – Be Okay

– Be Okay Nordkraft Big Band & Remy Le Boeuf – A Child’s Been Born

– A Child’s Been Born The Westerlies – Fight On

– Fight On The 8-Bit Big Band – Super Mario Praise Break

Mejor Arreglo Vocal

Cody Fry – What a Wonderful World

– What a Wonderful World Jacob Collier – Keep an Eye on Summer

– Keep an Eye on Summer Lawrence – Something in the Water (en acústico)

– Something in the Water (en acústico) Nate Smith & Säje – Big Fish

Mejor Interpretación Orquestal

Andris Nelsons y Orquesta Sinfónica de Boston – Messiaen: Turangalîla-Symphonie

– Messiaen: Turangalîla-Symphonie Esa-Pekka Salonen – Sinfónica de San Francisco – Stravinsky: Sinfonía en tres movimientos

– Stravinsky: Sinfonía en tres movimientos Gustavo Dudamel y Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela – Ravel: Bolero, M. 81

– Ravel: Bolero, M. 81 Michael Repper & Filarmónica Nacional – Samuel Coleridge-Taylor: Toussaint L’Ouverture, Op. 46 – Ballade Op. 4 – Suites From «24 Negro Melodies

– Samuel Coleridge-Taylor: Toussaint L’Ouverture, Op. 46 – Ballade Op. 4 – Suites From «24 Negro Melodies Yannick Nézet-Séguin & The Philadelphia Orchestra – Still & Bonds: Sinfonías y Variaciones

Mejor Grabación de Ópera

Alan Pierson, The Choir of Trinity Wall Street & Silvana Quartet – Kouyoumdjian: Adoration (en directo)

– Kouyoumdjian: Adoration (en directo) American Composers Orchestra & Carolyn Kuan – Huang Ruo: An American Soldier

– Huang Ruo: An American Soldier Emily D’Angelo, Ellie Dehn, Ben Bliss, Kyle Miller, Greer Grimsley, The Metropolitan Opera Orchestra, The Metropolitan Opera Chorus & Yannick Nézet-Séguin – Tesori: Grounded (En directo)

– Tesori: Grounded (En directo) Houston Grand Opera, Kwamé Ryan, Janai Brugger, Jamie Barton y J’Nai Bridges – Jake Heggie: Intelligence

– Jake Heggie: Intelligence Irish National Opera & Elaine Kelly – O’Halloran: Trade / Mary Motorhead

Mejor Interpretación Coral

Anne Akiko Meyers, Los Angeles Master Chorale & Grant Gershon – Billy Childs: En brazos del amado

– Billy Childs: En brazos del amado The Clarion Choir & Steven Fox – Réquiem de luz

– Réquiem de luz Conspirare & Craig Hella Johnson – Advena: Liturgias para un mundo roto

La Cruz

– Advena: Liturgias para un mundo roto La Cruz ing & David Nally – David Lang: Pobre himnario

– David Lang: Pobre himnario Filarmónica de Los Ángeles, Gustavo Dudamel y Alisa Weilerstein – Gabriela Ortiz: Yanga

Mejor Interpretación de Música de Cámara/Conjunto Pequeño

Alan Pierson & Alarm Will Sound – Donnacha Dennehy: Land of Winter

– Donnacha Dennehy: Land of Winter Lili Haydn & Paul Cantelon – Canciones de cuna para los corazones rotos

– Canciones de cuna para los corazones rotos Mak Grgić & Mateusz Kowalski – Sesiones eslavas – Sesiones eslavas

– Sesiones eslavas – Sesiones eslavas Neave Trio – La mer: Tríos de piano franceses

– La mer: Tríos de piano franceses Third Coast Percussion – Paradas estándar

Mejor Libreto Clásico

Christina Sandsengen – Tombeaux

– Tombeaux Janai Brugger, Isolde Fair, MB Gordy & Starr Parodi – Siete estaciones

– Siete estaciones Los Angeles Philharmonic, Gustavo Dudamel & Alisa Weilerstein – Gabriela Ortiz: Yanga

– Gabriela Ortiz: Yanga Sandbox Percussion – Cerrone: No mires hacia abajo

Cerrone: No mires hacia abajo Will Liverman – Las Sesiones Dunbar/Moore, Vol. II

Mejor Composición Clásica y Contemporánea