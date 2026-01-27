Todos los nominados a los Premios Grammy 2026: la lista completa
Cuándo son los Premios Grammy 2026: fechas, dónde se celebran, presentadores y todo lo que debes saber
La industria de la música vuelve a celebrar su evento del año. Los Premios Grammy 2026 ya tienen fecha de celebración, por lo que artistas de todos los géneros musicales vuelven a reunirse en un mismo lugar. De esta manera, el próximo domingo 1 de febrero, el mundo entero será conocedor de los artistas que se llevarán su ansiado gramófono a casa. El rapero Kendrick Lamar domina la lista con nueve nominaciones, siendo uno de los claros favoritos a reinar esa noche. Una lista que es seguida de nombres como el de Lady Gaga, Jack Antonoff y Cirkut con siete nominaciones cada uno.
Como cada año, el evento se podrá ver en directo en la madrugada del día siguiente, pues el cambio horario perjudica mucho a los países de Europa, Asía y compañía. Trevor Noah vuelve a presentarse como el presentador de la gala principal. Una labor que ejecuta por sexta vez, pero que, según se ha anunciado, también será la definitiva. El humorista comenzó su andadura con el certamen en el 2020, en tiempo de pandemia por la COVID-19. Desde entonces, debido a lo bien que ha simpatizado con los artistas y con el público, ha logrado hacerse un hueco. Realizamos un repaso de los nominados en este popular galardón.
Álbum del año
- Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos
- Justin Bieber – Swag
- Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
- Clipse, Pusha T & Malice – Let God Sort Them Out
- Lady Gaga – Mayhem
- Kendrick Lamar – GNX
- Leon Thomas – MUTT
- Tyler the Creator – CHROMAKOPI
Canción del Año
- Abracadabra – Lady Gaga, Henry Walter & Andrew Watt, escrita por Lady Gaga
- Anxiety – Jaylah Hickmon, escrita por Doechii
- APT. – Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park, Theron Thomas & Henry Walter, escrita por Rosé, Bruno Mars
- DtMF – Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Benito Antonio Martínez Ocasio, Hugo René Sención Sanabria, Tyler Thomas Spry & Roberto José Rosado Torres, escrita por Bad Bunny
- Golden De KPop Demon Hunters – EJAE & Mark Sonnenblick, escrita por HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami
- Luther – Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solána Rowe, Mark Anthony Spears & Kamasi Washington, escrita por Kendrick Lamar y SZA
- Manchild – Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter, escrita por Sabrina Carpenter
- Wildflower – Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell, escrita por Billie Eilish
Mejor grabación del año
- Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos
- Sabrina Carpenter – Manchild
- Doechii – Anxiety
- Billy Eillish – Wildflower
- Lady Gaga – Abracadabra
- Kendrick Lamar With SZA – Luther
- Chapelle Roan – The Subway
- Bruno Mars ft. Rosé – APT
Mejor Artista Nuevo
- The Marias
- Addison Rae
- Sombr
- Olivia Dean
- Katseye
- Leon Thomas
- Alex Warren
- Lola Young
Mejor Álbum de Rap
- Clipse, Pusha T & Malice – Let God Sort Em Out
- Glorilla – Glorious
- JID – God Does Like Ugly
- Kendick Lamar – GNX
- Tyler, the Creator – Chromakopia
Mejor diseño de embalaje
- Messy – Lola Young
- DAISIES – Justin Bieber
- Manchild – Sabrina Carpenter
- Disease – Lady Gaga
- The Subway – Chappell Roan
Productor del año, no clásica
- Dan Auerbach
- Cirkut
- Dijon
- Blake Mills
- Soundwave
Mejor Video Musical
- Clipse – So Be It
- Doechii – Anxiety
- OK Go – Love
- Sabrina Carpenter – Manchild
- Sade – Young Lion
Mejor Álbum Hablado
- Dalai Lama – Meditaciones: Las reflexiones de Su Santidad el Dalai Lama
- Fab Morvan – You Know It’s True: La verdadera historia de Milli Vanilli
- Kathy Garver – Elvis, Rocky & Me: La historia de Carol Connors
- Ketanji Brown Jackson – Lovely One: Un libro de memorias
- Trevor Noah – En la hierba sin cortar
Mejor Álbum de Música Country Contemporánea
- Eric Church – Evangeline vs. the Machine
- Jelly Roll – Beautifully Broken
- Kelsea Ballerini – Patterns
- Miranda Lambert – Postcards From Texas
- Tyler Childers – Snipe Hunter
Mejor interpretación de metal
- Dream Theater – Night Terror
- Ghost – Lachryma
- Sleep Token – Emergence
- Spiritbox – Soft Spine
- Turnstile – Birds
Mejor álbum de rock
- Private music – Deftones
- I Quit – Haim
- From Zero – Linkin Park
- Never Enough – Turnstile
- Idols – Yungblud
Mejor Canción Rap
- Clipse, John Legend, Voices of Fire, Pusha T & Malice – Birds Don0t Sing
- Doechii – Anxiety
- Glorilla – TGIF
- Kendrick Lamar con Lefty Gunplay – TV Off
- Tyler, the Creator con Glorilla, Sexyy Red y Lil Wayne – Sticky
Mejor actuación de rock
- Amyl and the Sniffers – U Should Not Be Doing That
- Hayley Williams – Mirtazapine
- Linkin Park – The Emptiness Machine
- Turnstile – Never Enough
- Yungblud, Nuno Bettencourt & Frank Bello Featuring Adam Wakeman & II – Changes (Live From Villa Park / Back to the Beginning)
Mejor álbum de música alternativa
- Moisturizer – Wet Leg
- Ego Death at a Bachelorette Party – Hayley Williams
- Songs of a Lost World – The Cure
- Don’t Tap the Glass – Tyler, the Creator
- Sable, Fable – Bon Iver
Persona del año MusiCares
- Mariah Carey
Portada de Álbum
- Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos
- Djo – The Crux
- Perfume Genius – Glory
- Tyler, the Creator – Chromakopia
- Wet Leg – Moisturizer
Mejor Canción Rock
- Hayley Williams – Glum
- Nine Inch Nails – As Alive as You Need Me to Be
- Sleep Token – Caramel
- Turnstile – Never Enough
- Yungblud – Zombie
Mejor Álbum de Reggae
- Jesse Royal – No Place Like Home
- Keznamdi – Blxxd & Fyah
- Lila Iké – Treasure Self Love
- Mortimer – From Within
- Vybz Kartel – Heart & Soul
Mejor canción country
- Lainey Wilson – Somewhere Over Laredo
- Miranda Lambert & Chris Stapleton – A Song to Sing
- Shaboozey – Good News
- Tyler Childers – Bitin’ List
- Zach Top – I Never Lie
Mejor interpretación de música africana
- Ayra Starr & Wizkid – Gimme Dat
- Burna Boy – Love
- Davido Featuring Omah Lay – With You
- Eddy Kenzo & Mehran Matin – Hope & Love
- Tyla – Push 2 Start
Mejor canción R&B
- Chris Brown Featuring Bryson Tiller – It Depends
- Durand Bernarr – Overqualified
- Kehlani – Folded
- Leon Thomas – Yes It Is
- Summer Walker – Heart of a Woman
Mejor álbum de pop vocal
- Justin Bieber – Swag
- Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
- Miley Cyrus – Something Beautiful
- Lady Gaga – Mayhem
- Teddy Swims – I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)
Mejor actuación pop de dúo o grupo pop
- Cynthia Erivo y Ariana Grande – Defying Gravity
- Huntr/x – Golden
- Katseye – Gabriela
- Rosé & Bruno Mars – APT
- SZA Con Kendrick Lamar – 30 for 30
Mejor interpretación vocal pop solista
- Messy -Lola Young
- DAISIES – Justin Bieber
- Manchild – Sabrina Carpenter
- Disease – Lady Gaga
- The Subway -Chappell Roan
Mejor Álbum de R&B
- Coco Jones – Why Not More?
- Giveon – Beloved
- Ledisi – The Crown
- Leon Thomas – Mutt
- Teyana Taylor – Escape Room
Mejor Interpretación de Rap
- Cardi B – Outside
- Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T & Malice – Chains & Whips
- Doechii – Ansiedad
- Kendrick Lamar con Lefty Gunplay – TV Off
- Tyler, the Creator con Teezo Touchdown – Darling, I
Mejor Álbum de World Music
- Anoushka Shankar con Alam Khan y Sarathy Korwar – Chapter III: We Return to Light
- Burna Boy – No Sign of Weakness
- Caetano Veloso & Maria Bethânia – Caetano e Bethânia Ao Vivo
- Shakti – Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live)
- Siddhant Bhatia – Sonidos de Kumbha
- Youssou N’Dour – Iluminar el mundo – Éclairer le monde
Mejor Álbum Pop Latino
- Alejandro Sanz – ¿Y ahora qué?
- Andrés Cepeda – Bogotá (Deluxe)
- Karol G – Tropicoqueta
- Natalia Lafourcade – Cancionera
- Rauw Alejandro – Cosa Nuestra
Grabación Dance/Electrónica
- Disclosure & Anderson .Paak – No Cap
- Fred Again.., Skepta & PlaqueBoyMax – Victory Lap
- Kaytranada – Space Invader
- Skrillex – Voltage
- Tame Impala – End of Summer
Mejor álbum de teatro musical
- Buena Vista Social Club
- Death Becomes Her
- Gypsy
- Just in Time
- Maybe Happy Ending
Mejor interpretación de R&B
- Chris Brown Featuring Bryson Tiller – It Depends
- Justin Bieber – Yukon
- Kehlani – Folded
- Leon Thomas – Mutt (Live from Tiny Desk de NPR)
- Summer Walker – Heart of a Woman
Mejor colaboración de Rap/Cantada
- Fridayy & Meek Mill – Proud of Me
- JID, Ty Dolla $ign & 6lack – Wholehartedly
- Kendrick Lamar & SZA – Luther
- PartyNextDoor & Drake – Somebody Who Loves Me
- Terrace Martin & Kenyon Dixon Featuring Rapsody – WeMaj
Compositor del año, no clásico
- Amy Allen
- Edgar Barrera
- Jessie Jo Dillon
- Tobias Jesso Jr.
- Laura Veltz
Mejor interpretación pop en solitario
- Justin Bieber – Dasies
- Lola Young – Messy
- Chapell Roan – The Subway
- Sabrina Carpenter – Manchild
- Lady Gaga – Disease
Mejor grabación dance/pop
- Lady Gaga – Abracadabra
- PinkPantheress – Illegal
- Selena Gomez & Benny Blanco – Bluest Flame
- Tate McRae – Just Keep Watching (De F1® la película)
- Zara Larsson – Midnight Sun
Mejor álbum electro/dance
- FKA twigs – Eusexua
- Fred Again – Ten Days
- PinkPantheress – Fancy That
- Rüfüs Du Sol – Inhale / Exhale
- La Voz De La Mujer – La Voz De La Mujer – La Voz De La Mujer <3
Mejor Remix
- The Chemical Brothers & Chris Lake – Galvanize (Chris Lake Remix)
- Huntr/x & David Guetta – Golden (David Guetta Rem/x)
- Lady Gaga & Gesaffelstein – Abracadabra (Gesaffelstein Remix)
- Mariah Carey & Kaytranada – Don’t Forget About Us (Kaytranada Remix)
- Soul II Soul – A Dreams a Dream (Ron Trent Refix)
Mejor actuación de música alternativa
- Bon Iver – Everything Is Peaceful Love
- The Cure – Alone
- Hayley Williams – Parachute
- Turnstile – Seein’ Stars
- Wet Leg – Mangetout
Mejor Álbum de Rock o Alternativo
- CA7RIEL & Paco Amoroso – PAPOTA
- Aterciopelados – Genes Rebeldes
- Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL – ASTROPICAL
- Los Wizzards – ALGORHYTHM
- Fito Paez – Novela
Mejor interpretación tradicional de R’n’B
- Durand Bernarr – Here We Are
- Lalah Hathaway – Uptown
- Ledisi – Love You Too
- Leon Thomas – Vibes Don’t Lie
- SZA – Crybaby
Mejor álbum de R’n’B progresivo
- Bilal – Adjust Brightness
- Destin Conrad – Love on Digital
- Durand Bernarr – Bloom
- Flo – Access All Areas
- Terrace Martin & Kenyon Dixon – Come as You Are
Mejor Álbum de Poesía en Voz Alta
- Marc Marcel – Black Chaman
- Omari Hardwick & Anthony Hamilton – Pages
- Queen Sheba – A Hurricane in Heels: Healed People Don’t Act Like That (parcialmente grabado en directo en City Winery y otros lugares)
- Saul Williams & Carlos Niño & Friends – Saul Williams Meets Carlos Niño & Friends at
- Treepeople (en directo)
- Skillz – Words for Days, Vol. 1
Mejor Performance de Jazz
- Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade – Windows (En directo)
- Lakecia Benjamin Featuring Immanuel Wilkins & Mark Whitfield – Noble Rise
- Michael Mayo – Four
- Nicole Zuraitis, Dan Pugach y Tom Scott con Idan Morim, Keyon Harrold, Rachel Eckroth y Sam Weber – All Stars Lead to You (Live)
- Samara Joy – Peace of Mind
Mejor Álbum Vocal de Jazz
- Dee Dee Bridgewater & Bill Charlap – Elemental
- Michael Mayo – Fly
- Nicole Zuraitis, Dan Pugach & Tom Scott Featuring Idan Morim, Keyon Harrold, Rachel Eckroth & Sam Weber – Live at Vic’s Las Vegas
- Samara Joy – Portrait
- Terri Lyne Carrington & Christie Dashiell – We Insist 2025!
Mejor Álbum de Jazz Instrumental
- Branford Marsalis Quartet – Belonging
- Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade – Trilogy 3 (En directo)
- John Patitucci Featuring Chris Potter & Brian Blade – Spirit Fall
- Sullivan Fortner – Southern Nights
- Yellowjackets – Fasten Up
Mejor Álbum de Ensamble de Jazz
- Christian McBride – Without Further Ado, Vol 1
- Danilo Pérez & Bohuslän Big Band – Lumen
- Deborah Silver & The Count Basie Orchestra – ¡Basie Rocks!
- Kenny Wheeler Legacy Featuring The Royal Academy of Music Jazz Orchestra & Frost Jazz Orchestra – Some Days Are Better: The Lost Scores
- Sun Ra Arkestra – Luces en un satélite
- The 8-Bit Big Band – Orchestrator Emulator
Mejor Álbum de Jazz Latino
- Arturo O’Farrill – The Original Influencers: Dizzy, Chano & Chico (Live at Town Hall)
- Arturo O’Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra – Mundoagua – Celebrating Carla Bley
- Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta & Joey Calveiro – Homenaje a Benny Moré y Nat King Cole
- Miguel Zenón Quartet – Vanguardia Subterránea: Live at the Village Vanguard
- Paquito D’Rivera – Madrid-NewYork Connection Band – La Fleur de Cayenne
Mejor Álbum de Jazz Alternativo
- Ambrose Akinmusire – Honey From a Winter Stone
- Brad Mehldau – Ride into the Sun
- Immanuel Wilkins – Blues Blood
- Nate Smith – Live-Action
- Robert Glasper – Keys to the City Volume One
Mejor álbum de pop tradicional
- Barbra Streisand – The Secret of Life Vol. 2
- Elton John & Brandi Carlile – Who Believes in Angels
- Jennifer Hudson – The Gift of Love
- Lady Gaga – Harlequin
- Laila Biali – Wintersongs
- Laufey – A Matter of Time
Mejor Álbum Instrumental Contemporáneo
- Arkai – Brightside
- Béla Fleck, Edmar Castañeda & Antonio Sánchez – BEATrio
- Bob James & Dave Koz – Just Us
- Charu Suri – Shayan
- Gerald Clayton – Ones & Twos
Mejor Interpretación Country Solista
- Chris Stapleton – Bad as I Used to Be (De F1® la película)
- Lainey Wilson – Somewhere Over Lared
- Shaboozey – Good News
- Tyler Childers – Nose on the Grindstone
- Zach Top – I Never Lie
Mejor Dúo Country
- George Strait con Chris Stapleton – Honky Tonk Hall of Fame
- Margo Price con Tyler Childers – Love Me Like You Used to Do
- Miranda Lambert & Chris Stapleton – A Song to Sing
- Reba McEntire, Miranda Lambert & Lainey Wilson – Trailblazer
- Shaboozey & Jelly Roll – Amen
Mejor Álbum Country Tradicional
- Charley Crockett – Dollar a Day
- Lukas Nelson – American Romance
- Margo Price – Hard Headed Woman
- Willie Nelson – Oh What a Beautiful World
- Zach Top – Ain’t in It for My Health
Mejor interpretación de música tradicional estadounidense
- Alison Krauss & Union Station – Richmond on the James
- I’m With Her – Ancient Light
- Jason Isbell – Crimson and Clay
- Jon Batiste Featuring Randy Newman – Lonely Avenue
- Mavis Staples – Beautiful Strangers
Mejor interpretación Americana
- Jesse Welles – Horses
- Maggie Rose & Grace Potter – Poison in My Well
- Mavis Staples – Godspeed
- Molly Tuttle – That’s Gonna Leave a Mark
Mejor Canción Tradicional Americana
- Estoy con ella – Ancient Light
- Jason Isbell – Foxes in the Snow
- Jesse Welles – Middle
- Jon Batiste – Big Money
- Sierra Hull – Spitfire
Mejor Álbum Americana
- Jesse Welles – Middle
- Jon Batiste – Big Money
- Larkin Poe – Bloom
- Molly Tuttle – So Long Little Miss Sunshine
- Willie Nelson – Last Leaf on a Tree
Mejor Álbum de Bluegrass
- Alison Krauss & Union Station – Arcadia
- Billy Strings – Highway Prayers
- Michael Cleveland & Jason Carter – Carter & Cleveland
- Sierra Hull – A Tip Toe High Wire
- The Steeldrivers – Outrun
Mejor álbum de blues tradicional
- Buddy Guy – Ain’t Done With the Blues
- Charlie Musselwhite – Look Out Highway
- Kenny Wayne Shepherd & Bobby Rush – Young Fashioned Ways
- Maria Muldaur – One Hour Mama: Victoria Spivey’s Blues
- Taj Mahal & Keb’ Mo’ – Room on the Porch
Mejor Álbum de Blues Contemporáneo
- Eric Gales – Tribute to LJK
- Joe Bonamassa – Breakthrough
- Robert Randolph – Preacher Kids
- Samantha Fish – Paper Doll
- Southern Avenue – Family
Mejor Álbum Folk
- I’m With Her – Wild and Clear and Blue
- Jason Isbell – Foxes in the Snow
- Jesse Welles – Under the Powerlines (En directo abril 2024 – septiembre 2024)
- Patty Griffin – Crown of Roses
- Rhiannon Giddens & Justin Robinson – What Did the Blackbird Say to the Crow
Mejor Álbum de Música Tradicional Local
- Corey Henry & The Treme Funktet – En directo en Vaughan’s
- Kyle Roussel – Iglesia de Nueva Orleans
- Preservation Brass & Preservation Hall Jazz Band – For Fat Man
- Trombone Shorty & New Breed Brass Band – Second Line Sunday
- Various Artists – Tributo al Rey del Zydeco
Mejor Perfomance/Canción de Gospel
- Do It Again — Kirk Franklin; Kirk Franklin
- Come Jesus Come — Cece Winans Featuring Shirley Caesar
- Church — Tasha Cobbs Leonard, John Legend; Anthony S. Brown, Brunes Charles, Annatoria Chitapa, Kenneth Leonard, Jr., Tasha Cobbs Leonard y Jonas Myrin
- Still (Live) — Jonathan McReynolds & Jamal Roberts; Britney Delagraentiss, Jonathan McReynolds, David Lamar Outing III, Orlando Joel Palmer y Terrell Demetrius Wilson
- Amen — Pastor Mike Jr.; Adia Andrews, Michael McClure Jr., David Lamar Outing II & Terrell Anthony Pettus
Mejor Álbum de Música Cristiana Contemporánea
- Child of God II — Forrest Frank
- King Of Hearts — Brandon Lake
- Let The Church Sing — Tauren Wells
- Coritos Vol. 1 — Israel & New Breed
- Reconstruction — Lecrae
Mejor Álbum de Gospel
- Sunny Days — Yolanda Adams
- Live Breathe Fight — Tamela Mann
- Heart Of Mine — Darrel Walls, PJ Morton
- Tasha — Tasha Cobbs Leonard
- Only On The Road (Live) — Tye Tribbett
Mejor Álbum de Gospel de Raíces
- I Will Not Be Moved (Live) — The Brooklyn Tabernacle Choir
- Praise & Worship: More Than a Hollow Hallelujah — The Isaacs
- Then Came The Morning — Gaither Vocal Band
- Good Answers — Karen Peck & New River
- Back To My Roots — Candi Staton
Mejor Álbum de Música Mexicana
- Bobby Pulido – Bobby Pulido & Friends Una Tuya Y una Mía – Por la Puerta Grande (En Vivo)
- Carín León – Palabra de To’s (Seca)
- Fuerza Regida & Grupo Frontera – Mala Mía
- Grupo Frontera – Y Lo Que Viene
- Paola Jara – Sin Rodeos
Mejor Álbum de Música Urbana
- Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos
- Feid – Ferxxo Vol X: Sagrado
- J Balvin – Mixteip
- Nicki Nicole – Naiki
- Trueno – EUB Deluxe
- Yandel – Sinfónico (Live)
Mejor Álbum Latino de Rock o Música Alternativa
- Aterciopelados – Genes Rebeldes
- Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical – Astropical
- Ca7riel & Paco Amoroso – Papota
- Fito Páez – Novela
- Los Wizzards – Algoritmo
Mejor Álbum Tropical Latino
- Alain Pérez – Bingo
- Gilberto Santa Rosa – Debut y Segunda Tanda, Vol. 2
- Gloria Estefan – Raíces
- Grupo Niche – Clásicos 1.0
- Rubén Blades Featuring Roberto Delgado & Orquesta – Fotografías
Mejor interpretación musical general
- Angélique Kidjo – Jerusalemema
- Anoushka Shankar con Alam Khan y Sarathy Korwar – Daybreak
- Bad Bunny – Eoo
- Ciro Hurtado – Cantando en el Camino
- Shakti – Shrini’s Dream (Live)
- Yeisy Rojas – Inmigrante y ¿Qué?
Mejor Álbum New Age
- Carla Patullo – Nomadica
- Cheryl B. Engelhardt & Gem – Según la Luna
- Chris Redding – The Colors in My Mind
- Jahnavi Harrison – In The Woods
- Kirsten Agresta-Copely – Kuruvinda
Mejor álbum de música infantil
- Flor Bromley – Herstory
- Fyütch & Aura V – Armonía
- Joanie Leeds & Joya – 100 Years Young
- Mega Ran – Buddy’s Magic House
- Tori Amos – The Music of Tori and the Muses
Mejor álbum de comedia
- Ali Wong – Single Lady
- Bill Burr – Drop Dead Years
- Jamie Foxx – What Had Happened Was…
- Nate Bargatze – Your Friend, Nate Bargatze
- Sarah Silverman – PostMortem
Mejor compilación de medios visuales
- Timothée Chalamet – A Complete Unknwon
- Varios Artistas – F1® the Album
- Varios Artistas – KPop Demon Hunters
- Varios Artistas – Sinners
- Varios Artistas – Wicked
Mejor Banda Sonora para un Medio Visual
- John Powell – Cómo entrenar a tu dragón
- John Powell & Stephen Schwartz – Wicked
- Kris Bowers – Robot salvaje
- Ludwig Göransson – Sinners
- Theodore Shapiro – Severance: Temporada 2
Mejor Banda Sonora para Medios Interactivos
- Austin Wintory – La espada del mar
- Gordy Haab – Indiana Jones y el Gran Círculo
- Pinar Toprak – Avatar: Fronteras de Pandora – Secretos de las Agujas
- Wilbert Roget, II – Helldivers 2
- Wilbert Roget, II & Cody Matthew Johnson – Star Wars: Wild Card & A Pirate’s Fortune
Mejor Canción para un Medio Visual
- Elton John & Brandi Carlile – Never Too Late (De la película «Elton John: Never Too Late»)
- Huntr/x – Golden
- Jayme Lawson – Pale, Pale Moon
- Miles Caton – I Lied to You
- Nine Inch Nails – As Alive AS You Need Me To Be
- Rod Wave – Sinners
Mejor Película Musical
- Devo – Devo
- Diane Warren – Relentless
- John Williams – Música de John Williams
- Pharrell Williams – Piece by Piece
- Raye – Live from Royal Albert Hall
Mejores Notas del Álbum
- Amanda Ekery – Árabe
- Buck Owens and His Buckaroos – Adios, Farewell, Goodbye, Good Luck, So Long: On Stage 1964-1974
- Anouar Brahem, Anja Lechner, Django Bates & Dave Holland – Después del último cielo
- Miles Davis – Miles ’55: The Prestige Recordings
- Sly and the Family Stone – The First Family: Live at the Winchester Cathedral 1967 (La primera familia: en directo en la catedral de Winchester 1967)
- Wilco – A Ghost Is Born (Edición ampliada)
Mejor Álbum Histórico
- Doc Pomus – You Can’t Hip a Square: The Doc Pomus Songwriting Demos
- Joni Mitchell – Joni Mitchell Archives, Vol. 4: The Asylum Years (1976-1980)
- Nick Drake – The Making of Five Leaves Left
- Various Artists – Roots Rocking Zimbabwe – The Modern Sound of Harare’ Townships 1975-1980 (Analog Africa No.41)
- Various Artists – Super Disco Pirata – De Tepito Para el Mundo 1965-1980 (Analog Africa No.39)
Mejor Ingeniería de Álbum (no clásico)
- Alison Krauss & Union Station – Arcadia
- Cam – All Things Light
- Japanese Breakfast – For Melancholy Brunettes (and Sad Women)
- Pino Palladino & Blake Mills – That Wasn’t a Dream
Mejor Ingeniería de Álbum (clásico)
- Andris Nelsons, Kristine Opolais, Günther Groissböck, Peter Hoare, Brenden Gunnell & Boston
- Orquesta Sinfónica – Shostakovich: Lady Macbeth del distrito de Mtsensk
- The Cleveland Orchestra & Franz Welser-Möst – Eastman: Sinfonía nº 2 – Tchaikovsky: Sinfonía nº 2
- Sandbox Percussion – Cerrone: Don’t Look Down
- Third Coast Percussion – Paradas estándar
- Mediæval Trio – Yule
Mejor productor (Clásica)
- Blanton Alspaugh
- Dmitriy Lipay
- Elaine Martone
- Morten Lindberg
- Sergei Kvitko
Mejor Álbum Inmersivo
- Duckwrth – All American F**k Boy
- Justin Gray – Inmerso
- Tearjerkers – Tearjerkers
- Trio Mediæval – Yule
- Various Artists – An Immersive Tribute to Astor Piazzolla (Live)
Mejor Composición Instrumental
- John Powell & Stephen Schwartz – Tren a Emerald City
- Ludwig Göransson Featuring Miles Caton – Why You Here / Before the Sun Went Down (De la partitura de «Sinners»)
- Miho Hazama, Danish Radio Big Band y Orquesta Sinfónica Nacional Danesa – Live Life This Day: Movement I
- Nordkraft Big Band, Remy Le Boeuf y Danielle Wertz – First Snow (Primera nevada)
- Sierra Hull – Señor, es un largo camino
- Zain Effendi – Overture
Mejor Arreglo, Instrumental o a capella
- Cynthia Erivo – Be Okay
- Nordkraft Big Band & Remy Le Boeuf – A Child’s Been Born
- The Westerlies – Fight On
- The 8-Bit Big Band – Super Mario Praise Break
Mejor Arreglo Vocal
- Cody Fry – What a Wonderful World
- Jacob Collier – Keep an Eye on Summer
- Lawrence – Something in the Water (en acústico)
- Nate Smith & Säje – Big Fish
Mejor Interpretación Orquestal
- Andris Nelsons y Orquesta Sinfónica de Boston – Messiaen: Turangalîla-Symphonie
- Esa-Pekka Salonen – Sinfónica de San Francisco – Stravinsky: Sinfonía en tres movimientos
- Gustavo Dudamel y Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela – Ravel: Bolero, M. 81
- Michael Repper & Filarmónica Nacional – Samuel Coleridge-Taylor: Toussaint L’Ouverture, Op. 46 – Ballade Op. 4 – Suites From «24 Negro Melodies
- Yannick Nézet-Séguin & The Philadelphia Orchestra – Still & Bonds: Sinfonías y Variaciones
Mejor Grabación de Ópera
- Alan Pierson, The Choir of Trinity Wall Street & Silvana Quartet – Kouyoumdjian: Adoration (en directo)
- American Composers Orchestra & Carolyn Kuan – Huang Ruo: An American Soldier
- Emily D’Angelo, Ellie Dehn, Ben Bliss, Kyle Miller, Greer Grimsley, The Metropolitan Opera Orchestra, The Metropolitan Opera Chorus & Yannick Nézet-Séguin – Tesori: Grounded (En directo)
- Houston Grand Opera, Kwamé Ryan, Janai Brugger, Jamie Barton y J’Nai Bridges – Jake Heggie: Intelligence
- Irish National Opera & Elaine Kelly – O’Halloran: Trade / Mary Motorhead
Mejor Interpretación Coral
- Anne Akiko Meyers, Los Angeles Master Chorale & Grant Gershon – Billy Childs: En brazos del amado
- The Clarion Choir & Steven Fox – Réquiem de luz
- Conspirare & Craig Hella Johnson – Advena: Liturgias para un mundo roto
La Cruz
- ing & David Nally – David Lang: Pobre himnario
- Filarmónica de Los Ángeles, Gustavo Dudamel y Alisa Weilerstein – Gabriela Ortiz: Yanga
Mejor Interpretación de Música de Cámara/Conjunto Pequeño
- Alan Pierson & Alarm Will Sound – Donnacha Dennehy: Land of Winter
- Lili Haydn & Paul Cantelon – Canciones de cuna para los corazones rotos
- Mak Grgić & Mateusz Kowalski – Sesiones eslavas – Sesiones eslavas
- Neave Trio – La mer: Tríos de piano franceses
- Third Coast Percussion – Paradas estándar
Mejor Libreto Clásico
- Christina Sandsengen – Tombeaux
- Janai Brugger, Isolde Fair, MB Gordy & Starr Parodi – Siete estaciones
- Los Angeles Philharmonic, Gustavo Dudamel & Alisa Weilerstein – Gabriela Ortiz: Yanga
- Sandbox Percussion – Cerrone: No mires hacia abajo
- Will Liverman – Las Sesiones Dunbar/Moore, Vol. II
Mejor Composición Clásica y Contemporánea
- Christopher Cerrone – Cerrone: Don’t Look Down
- Donnacha Dennehy – Dennehy: Tierra de invierno
- Gabriela Ortiz – Ortiz: Dzonot
- Shawn E. Okpebholo – Okpebholo: Canciones en vuelo
- Tania León – León: Raíces
