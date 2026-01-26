Cuándo son los Premios Grammy 2026: fechas, dónde se celebran, presentadores y todo lo que debes saber

La llegada del 2026 trae consigo el regreso de algunos de los eventos más glamurosos y esperados del año. Las celebridades vuelven a reunirse en la alfombra roja con el objetivo de celebrar la música y el cine. Por ello, y teniendo en cuenta la fecha en la que nos encontramos, no es de extrañar que todos los ojos estén puestos en los Premios Grammy 2026. Un evento donde la gran protagonista es la música que ha imperado en el mundo a lo largo del pasado año. Por ello, los artistas más aclamados de los charts musicales se reúnen en Los Ángeles, California (EE. UU.).

Como es bien sabido por todos, el nombre de los nominados fue anunciado el pasado mes de noviembre. Desde entonces, la expectación por conocer el nombre de los ganadores ha sido máxima. Pero, la espera, está a punto de culminar. El próximo domingo, 1 de febrero, se celebrará la gran gala de los Premios Grammy 2026. Un evento que, antes de la gala principal, llevará a cabo su conocida Premier Ceremony. Realizamos un repaso por todo lo que se sabe de este esperado encuentro musical.

Fecha, horario y dónde se celebran los ‘Premios Grammy 2026’

Como comentábamos en líneas anteriores, la gala y la ceremonia de apertura tendrán lugar el 1 de febrero. La Premier Ceremony se celebrará en el Peacock Theater, de Los Ángeles. Un evento que, según el horario de España peninsular, comenzará a partir de las 21:30h (hora antes en las islas Canarias). Así pues, este se podrá ver en directo gracias al canal oficial de YouTube del certamen musical. Pero, también es posible en la página web de live.grammy.com

Cabe señalar que en la Premier Ceremony se revelan los ganadores al Grammy de categorías técnicas. Pero, este también es recomendable para los amantes del jazz, canciones clásicas, latina, producción, etc. Una vez emitido esto, la gala principal iniciará en Crypto.com Arena, de Los Ángeles. Aquí se podrá ver la entrega de premios importantes como, por ejemplo, el Grammy al álbum del año. La gala comenzará a las 02:00h de la madrugada (lo que equivaldría ya al 2 de febrero). La emisión se podrá ver en televisión por la CBS y en streaming en Paramount+.

¿Quién presenta la gala de los ‘Premios Grammy 2026’?

Tal y como se ha confirmado, el presentador de la gala principal será Trevor Noah. Cabe señalar que esta será la sexta ocasión en la que el comunicador se encargue de dar voz al evento. Pero, supuestamente, también será la última vez. La primera vez que el comediante sudafricano presentó este evento internacional fue en plena pandemia de la Covid-19, en 2020.

Predicciones para los Grammy 2026: los favoritos

Respecto a los artistas más nominados de la edición, el rapero Kendrick Lamar domina la lista con nueve nominaciones. Un hito arrollador que es seguido de cerca por grandes nombres como el de Lady Gaga, Jack Antonoff y Cirkut, que cuentan con siete cada uno. Por otro lado, artistas como Bad Bunny, Sabrina Carpenter y Leon Thomas optan a seis gramófonos. ¿Quién se convertirá en la gran estrella de la noche? ¡Pronto lo descubriremos!