Rosa Rodríguez reaparece tras ganar el histórico bote de ‘Pasapalabra’: «Fue un verdadero placer»

Hace unas cuantas semanas, inevitablemente, Rosa Rodríguez se convirtió en protagonista de la actualidad, y todo como consecuencia de haber logrado hacerse con el mayor bote de la historia de Pasapalabra. No solamente fue todo un hito en este concurso, sino también en la televisión, puesto que logró nada más y nada menos que un 36,8% de cuota de pantalla. Un dato que no se alcanzaba desde hace años, pero lo cierto es que la expectación era máxima. Eso sí, la gallega de origen argentino, a pesar de la alegría de haber conseguido el sueño de hacerse con el millonario bote, también ha sido objetivo de numerosas críticas. Y todo por la respuesta a esa palabra que la hizo millonaria. Es más, recordemos que hasta el propio Roberto Leal tuvo que salir en defensa de Rosa Rodríguez después de las cada vez más constantes acusaciones de «tongo».

Fue la letra M la que le quedaba a la concursante y fue la que le otorgó los más de dos millones y medio de euros acumulados. Con solo tres segundos de margen, tenía que acertar nada más y nada menos que el apellido del jugador de fútbol americano que, en 1968, fue elegido como el más valioso de la NFL por la agencia AP. Un dato que, a priori, no está al alcance de todos, ni mucho menos. La respuesta era Morral, una palabra que Rosa Rodríguez pronunció con un acento de lo más marcado, al ser filóloga inglesa. Como era de esperar, este gesto suscitó numerosas críticas en redes sociales, acusando al equipo de Pasapalabra de «tongo». Fue en un matinal de Antena 3 Noticias donde Roberto Leal aprovechó para aclarar la polémica que surgió al respecto.

«No se puede dudar, la pronunciación es perfecta. Es un apellido cuya pronunciación en inglés es esa. Aparte, Rosa es filóloga inglesa y mejor que ella no lo sabe nadie. Ahí no hay dudas», expresó el presentador del exitoso concurso que podemos disfrutar cada tarde, de lunes a viernes, en Antena 3.

Y añadió: «No puede haber dudas en una cosa tan grande». Desde que ganó el histórico bote de Pasapalabra, aunque sí hemos podido verla en Land Rober, uno de los espacios más vistos de TVG, la televisión autonómica gallega, Rosa Rodríguez había desaparecido de redes sociales. Lo ha hecho para mostrarse de lo más agradecida tras haber podido asistir a un encuentro en la Universidad Miguel Hernández de Elche.

«La semana pasada tuve la oportunidad de estar en la Universidad Miguel Hernández de Elche charlando con el alumnado (¡y no solo alumnado!) sobre la experiencia de Pasapalabra, la tele, el aprendizaje y… la vida, en general», comenzó explicando la gallega en la publicación realizada en su perfil oficial de Instagram.

«También dialogamos en el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, en un encuentro tan íntimo como entretenido. Fue un verdadero placer poder compartir esos ratitos e intercambiar impresiones con todos los asistentes», añadió. Además, no desaprovechó la ocasión para dar las gracias «por acogerme tan calurosamente y realizar tan maravilloso trabajo para conseguir que todo saliera como lo hizo».