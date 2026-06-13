Un soltero de ‘First Dates’, tras ser rechazado por su cita: «Si queréis conocer a uno con una buena varita…»

Las puertas del local de First Dates se han vuelto a abrir con el objetivo de recibir a su nueva tanda de solteros. Y es que, con el verano a la vuelta de la esquina, cada vez son más los participantes que acuden al programa con el objetivo de encontrar a su pareja potencialmente perfecta. Una aventura televisiva que, esta semana, nos ha presentado a Niko. El soltero, de 25 años, se presentó como un «otaku de tres pares de narices». Además, quiso aclarar que se ducha. Un dato que consideró importante.

Debido a que fue el primero en llegar al local del amor, el participante fue recibido por Carlos Sobera. Así pues, mientras esperaba a su cita, el comensal habló un poco con el comunicador. Un intercambio de palabras donde le contó al presentador que se dedica a la magia de manera profesional. «Se liga mucho, quieras o no quieras», le dijo. De hecho, quiso poner de ejemplo algunas de las cosas que le habían comentado. «Qué dedos tienes» o «hazme algún truco», señaló.

Sofía sobre Niko, su cita de ‘First Dates’: «Hay que tener algo más que me haga a mí engancharme»

Niko es todo un conquistador. De hecho, contó en el programa que ha tenido más de 100 parejas. Así pues, teniendo en cuenta sus requisitos, la organización le presentó a Sofía. La colombiana aterrizó en el formato señalando que siente más atracción por un tipo de hombre: el español. Por ello, le pidió al equipo de Cuatro que su cita, a poder ser, fuese de España. Eso sí, los que son «rubios con los ojos azules y altos» son su prototipo perfecto.

El primer encuentro entre la pareja de solteros ha sido bastante particular. Pues, la primera impresión de Sofía sobre Niko no fue la mejor. «No basta con tener pelo rubio y ojos azules, hay que tener algo más que me haga a mí engancharme», comentó la soltera en uno de los totales. El comensal, por su parte, intentó conquistarla realizando un truco de magia, pero este movimiento no resultó tan acertado como se esperaba.

La velada avanzó de manera amena. Pero, aunque no faltaron los momentos de risa y complicidad, la soltera seguía sin cambiar de opinión. Por ello, en la decisión final de First Dates no hubo sorpresas. «Es que me encanta», opinó Niko. Ella, por su parte, fue honesta. «Es verdad que me reí bastante, pero siento que no tenemos la misma personalidad, ni tampoco los mismos gustos, y somos muy diferentes, demasiado. Creo que no vamos a funcionar como pareja», le intentó explicar al soltero.

El participante intentó convencerla y hacerle ver que con una cita no se puede tener mucho contexto. «Todo es probar», le dijo. Pero, Sofía lo tenía claro. «Ya, pero me lo ahorro», le respondió ella. Sin embargo, lejos de venirse abajo, en el momento de irse, Niko hizo un llamamiento para la audiencia del programa. «Si alguna quiere conocer a un mago con una buena varita, llamadme», concluyó.