Marta Peñate, sobre la ‘caída de los influencers’: «Si juegas a este juego…»

En las últimas semanas, son muchos los creadores de contenido que se han visto involucrados en diversas polémicas. Hasta tal punto que ya hay quien habla de una ‘caída de los influencers’. Es por eso que muchos de ellos han querido pronunciarse al respecto. Un claro ejemplo lo encontramos en Fabiana Sevillano, que ha dejado claro que, según su criterio, «hay mala fama, pero no hay engagement malo (…) La gente lo que quiere es un héroe y un villano». Por si fuera poco, la sevillana tiene claro que no cree que redes sociales como Instagram o TikTok vayan a dejar de ser protagonistas de un día para otro, pero sí que la fórmula cambiará en algún momento: «Igual que de la televisión pasamos a los influencers, pues de los influencers pasaremos a otra cosa». Por si fuera poco, Marta Peñate también ha querido dar su opinión sobre este asunto.

La canaria no ha dudado un solo segundo en grabar un vídeo opinando sobre la ‘caída de los influencers’. Entre otras cuestiones, aseguró que no cree que sea una caída como tal, sino que es el ‘escarmiento a los influencers’. Y lo explicó: «Yo ya llevo tiempo sabiendo que esto podía suceder. ¿Por qué? Llámame visionaria. En mayor o menor medida, yo también me dedico a esto de las redes sociales. Sé lo que se gana, más que en televisión». La también periodista ha reconocido que una de las cuestiones que más le «fastidia» es que la gran mayoría de influencers no entienden «por qué está pasando esto»: «Luego hay otros que son micro, no son tan observados y tienen una jeta que se la pisan. Por mucho que te lo vendan como te lo vendan, este trabajo de las redes sociales es un trabajo fácil. No requiere un sudor, 8 horas diarias, es libre, es privilegiado».

Por ese mismo motivo, Marta Peñate entiende perfectamente que a la gente le pueda dar «coraje» que un creador de contenido pueda decir que ha tenido una «semana dura» o, incluso, que haya tenido «pocas vacaciones este año». Y va más allá: «Amor, pocas vacaciones de qué, si estás casi todo el año».

Pero no todo queda ahí, puesto que la canaria continuó compartiendo su punto de vista sobre este asunto: «Yo me dedico a esto, sé de qué va. Aparto a las que tienen sus propios negocios. No digas eso porque fastidia y lo entiendo. No sé cómo no hay gente a su alrededor que les diga qué semana dura es trabajar nueve horas al día y cobrar al mes lo que ella por una publicidad».

«Los seguidores no son tontos, saben que cada publicidad es el sueldo de ellos de un mes. Lo que no entiendo es que ellos mismos no sean conscientes», explicó. Acto seguido, Marta añadió algo más: «Pero que se quejen de los impuestos que pagan… Lo siento mucho, ese dinero es un dineral, te cae del cielo, págalo y no te quejes. Gente que pasa desapercibida y le da ‘me gusta’ a vídeos de que la gente recibe paguita en España. Esa persona hace publicidad de casas de apuestas, de juegos de dudosa reputación».

Y fue más allá: «Ponte a trabajar. Si vas a timar, ponte a trabajar. No tienes vergüenza. Otros que hablan de políticos, pero la gente que te sigue también tiene derecho a replicarte. No te quejes después. Si juegas a ese juego, con todas las consecuencias. Si te dedicas a entretener, entretén; no te metas en berenjenales. Porque entonces pasa lo que está pasando, que la gente se cabrea».