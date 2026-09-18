Buscan voluntarios para vivir gratis en la Cataratas de Iguazú: trabajar 25 horas semanales a cambio de alojamiento y comida

Vivir durante varias semanas cerca de una de las maravillas naturales más famosas del planeta puede parecer un lujo reservado para unos pocos, pero existen fórmulas de intercambio que permiten reducir considerablemente el coste del alojamiento. Una de ellas es esta convocatoria en las Cataratas de Iguazú, en Argentina, donde un hostal familiar busca voluntarios dispuestos a colaborar unas 25 horas semanales a cambio de alojamiento y otros beneficios durante su estancia.

Una estancia junto a las cataratas

La propuesta aparece publicada en plataformas especializadas en intercambios de trabajo por alojamiento y está pensada para personas que quieran conocer la zona mientras colaboran con el funcionamiento diario de un pequeño establecimiento. La convocatoria establece una dedicación de aproximadamente cinco horas al día, cinco días por semana, lo que permite disponer de jornadas libres para descubrir los alrededores.

Las tareas no consisten únicamente en limpiar habitaciones. Entre las funciones previstas se encuentran recibir a los huéspedes, gestionar entradas y salidas, responder preguntas de los viajeros y proporcionar información práctica sobre las Cataratas de Iguazú, los desplazamientos y las excursiones a las cataratas. También pueden incluirse labores sencillas de mantenimiento, orden de las zonas comunes o cuidado de determinados espacios del alojamiento.

Alojamiento gratis

Uno de los principales atractivos es precisamente el alojamiento proporcionado por el anfitrión. La oferta contempla una habitación compartida, además del acceso a determinadas instalaciones del establecimiento. La experiencia está planteada como un intercambio cultural, ya que el voluntariado hace que la persona aporte parte de su tiempo y reciba un lugar donde alojarse mientras conoce la vida cotidiana de la ciudad y entra en contacto con viajeros de diferentes países.

Conviene, eso sí, revisar todas las condiciones concretas antes de viajar. En esta convocatoria la comida no aparece como una prestación garantizada equivalente al alojamiento, por lo que no debe interpretarse que el participante tenga cubiertas todas sus necesidades durante la estancia. Los gastos del viaje, transporte y otros costes personales también pueden correr por cuenta del voluntario.

Una experiencia de varias semanas

La convocatoria establece una estancia mínima de varias semanas, por lo que está especialmente dirigida a viajeros que busquen algo diferente a unas vacaciones convencionales. Además de ahorrar parte del presupuesto destinado al alojamiento, el voluntariado permite convivir con otros viajeros y participar en las tareas cotidianas de un negocio local.