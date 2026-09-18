‘La Voz’: horario y cómo ver el estreno de la nueva edición (online y TV)

Antena 3 estrena este viernes 18 de septiembre, a las 22:00 horas, la nueva edición de La Voz, el talent show musical de mayor éxito internacional. La cadena llega con la vitola de líder indiscutible de la noche de los viernes tras su temporada anterior, en la que promedió un 13,5% de cuota media y reunió a más de 3,4 millones de espectadores únicos en cada una de sus galas.

La gran novedad de esta temporada llegará en la fase de Las Batallas, ya que por primera vez en la historia en España, un quinto coach se incorporará a la competición en ese tramo del concurso, aunque por el momento no se conoce su identidad. Se trata de un artista internacional de primer nivel que, según ha adelantado la propia producción, tendrá el poder de cambiar el destino de los concursantes y formar su propio equipo para pelear por la victoria final, aunque su identidad se mantiene en secreto hasta el estreno. La edición recupera además el conocido ‘botón del arrepentimiento’, que permite a los coaches reconsiderar sus decisiones tras las audiciones a ciegas, en una temporada que promete elevar tanto la emoción como la estrategia entre los cuatro coaches habituales.

Dónde y cómo ver el estreno

El programa, presentado de nuevo por Eva González, podrá verse en directo en la televisión a través de Antena 3, y también en streaming a través de Atresplayer, la plataforma del grupo Atresmedia, tanto en directo como en diferido para quienes prefieran verlo más tarde. Fuera de España, el estreno estará disponible a través de Atresplayer Internacional. Su horario será el habitual, emitiéndose galas los viernes a partir de las 22 h. Todas ellas serán grabadas, menos en el momento en el que lleguen a las fases finales, siendo la gran final en directo, como ya es tradición en el programa de cantantes.

Mika, Lola Indigo, Melendi y Pablo López, de nuevo en las sillas

El equipo de coaches repite con cuatro nombres de peso del panorama musical nacional e internacional: Mika, una de las voces más singulares del pop global y autor de éxitos como Grace Kelly; Lola Indigo; Melendi; y Pablo López, que además ha compuesto el himno inédito de esta nueva edición, titulado 102 segundos, en referencia al tiempo exacto del que dispone cada concursante sobre el escenario para conquistar a los coaches y conseguir que giren su silla.

¿Quién sucederá a Antía Pinal como ganadora?

La anterior edición de La Voz, que terminó el pasado 19 de diciembre de 2025, la ganó Antía Pinal, una viguesa de 20 años que hasta entonces cantaba por las calles de Vigo y A Coruña mientras compaginaba la música con sus estudios de Arquitectura. Formaba parte del equipo de Pablo López y se impuso en la gran final a Oihan Aristizabal interpretando la canción Complicidad, de Vanesa Martín, y Se ha acabado el show junto a Ana Torroja.

Como ganadora, firmó un contrato con Universal Music, aunque la propia artista ha insistido en que afronta esta nueva etapa sin prisa y sin «grandes aspiraciones». Según cuenta en su propia web, sigue «preparando repertorios, formándose y buscando nuevas oportunidades» para llevar su música a nuevos escenarios. Por el momento no hay noticias de ningún disco o de la publicación de canciones.