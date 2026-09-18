‘Equipo de investigación’ emite hoy un reportaje sobre un policía que escondía 40 kilos de cocaína

Equipo de Investigación, el programa conducido por Gloria Serra, estrena esta noche, a las 22:30 horas en laSexta, Operación Garbanzo Negro, un reportaje que reconstruye desde dentro la investigación de Asuntos Internos sobre Luis Fernández, hasta hace unos meses jefe del Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional en Valladolid, y la presunta trama que habría permitido desviar, manipular y devolver al mercado cocaína procedente de operaciones policiales. Este reportaje llega una semana después de aclarar cómo se consiguen precios imbatibles en las conocidas como fruterías low cost.

Un policía condecorado bajo vigilancia secreta de sus propios compañeros

La historia empezará presentado a los espectadores a Fernández, que era un agente condecorado, profesor de Derecho Penal y responsable de algunas de las principales operaciones contra el narcotráfico en la capital pucelana, entre ellas la conocida como Operación Churruca. Mientras públicamente recibía felicitaciones por su trabajo, Asuntos Internos seguía en secreto sus movimientos, fotografiando sus encuentros, interviniendo conversaciones y reconstruyendo sus relaciones con varios de los investigados. Una de las escuchas incorporadas al reportaje recoge al entonces jefe antidroga dando instrucciones a su confidente: «Prepárame los dos kilos que dice María».

Para sorpresa de todos, en una caja fuerte dentro de la propia comisaría se escondía algunos de los secretos de este agente que parecía ejemplar. En el relato también se habla de una misteriosa llave al alcance del inspector y un viaje hasta una planta de tratamiento de residuos en Asturias para, supuestamente, destruir droga intervenida, y un acta en la que, según la documentación de la investigación, no pudo llegar a confirmarse el peso total de lo destruido.

Los investigadores llegaron a comprobar después que parte de esa misma cocaína, identificable por sus envoltorios con los distintivos de una araña y la referencia ‘Z5’, apareció más tarde en un piso que los propios agentes bautizaron como la «guardería de la droga», con 40 kilos localizados en su interior.

132.000 euros en una caja fuerte y una trama que iba más allá de las drogas

El reportaje reconstruye también el patrimonio investigado del inspector, incluyendo vehículos de alta gama y el dinero hallado durante los registros. En su declaración judicial se habló de 132.000 euros en una caja fuerte bancaria, además de otras cantidades en efectivo.

Según ha podido reconstruir Equipo de investigación a través de fuentes judiciales, la trama no se limitaría al tráfico de drogas. En el sumario del caso también se vincula a Fernández con una red de explotación sexual. A través de una de sus confidentes, conocida como ‘la mami’, regentaba varios pisos con mujeres explotadas en la ciudad. El propio Cuerpo Nacional de Policía ha sido quien ha bautizado internamente el caso como el del ‘garbanzo negro’ del cuerpo.

Tras meses de seguimientos y escuchas, Luis Fernández fue detenido el pasado 4 de diciembre junto a otras seis personas, y permanece en prisión provisional en el centro penitenciario de Topas (Salamanca) a la espera de juicio.

El programa intentará localizar también a María Henar, otra de las investigadas y personaje clave de la historia, cuyo rastro conduce al equipo hasta un inesperado y violento incidente durante la grabación que se podrá ver esta noche a partir de las 22:30 h.

‘Equipo de investigación’ es uno de los programas que mejor funciona en laSexta

La semana pasada el programa logró con el reportaje titulado La ruta de la fruta barata, reunir al 6.2% de los espectadores, lo que se traduce en 558.000 televidentes. Con estos datos consigue ser la mejor apuesta del prime time del segundo canal de Atresmedia, que está viendo como los estrenos de Cara al show y Pesadilla en la cocina no están funcionando como esperan.