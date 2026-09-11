‘Equipo de Investigación’ destapa el truco detrás del precio de la fruta más barata

Esta noche Equipo de Investigación mira con lupa uno de los tickets que más dinero suelen llevarse en nuestra compra semanal. El programa vuelve siete días después de estrenar su nueva temporada y lo hace con un reportaje que promete cambiar la forma en la que miras el precio de la fruta. El programa intentará responder a una pregunta que millones de personas se hacen en todos los barrios de España desde hace años: ¿Cómo consiguen algunas fruterías vender hasta un 30% más barato que las demás?

Glòria Serra y su equipo se levantarán de madrugada para plantarse en uno de los grandes mercados mayoristas españoles como es el de Valencia, donde descubren que unos albaricoques que se pagan a 4,50-5 euros el kilo a primera hora acaban a 2 euros cuando el género empieza a madurar.

Ahí comienza el primer secreto de estas fruterías que, generalmente, están regentadas por comerciantes marroquíes o hindúes Pero la clave del negocio no está solo ahí. Comparando una frutería tradicional con una low cost durante un día entero, la segunda permanece abierta 41 horas más a la semana. Es habitual llegar a ver este tipo de comercios abiertos hasta altas horas de la noche, además de sábados y domingos.

Además del precio más bajo de compra, este tipo de comercios pueden bajar los precios porque están más horas abiertas y más ventas.

El rastro llega hasta Marruecos y el Sáhara Occidental

El reportaje no se queda en las fruterías, que son el último paso de los alimentos antes de llegar a nuestras casas. El rastro del negocio lleva al equipo hasta Marruecos y hasta el Sáhara Occidental, donde encontrarán trabajadores en situación irregular, llegando a ver que viven en malas condiciones que les obligan a dormir en colchones junto a los propios alimentos que han recogido.

Se trata de un viaje que llega, además, en un momento en el que la invasión de inmigrantes en Ceuta ha puesto a Marruecos en el punto de mira casi toda España, por lo que descubrir que mucha de la fruta que consumimos llega desde allí hará a muchos buscar alternativas.

En el siguiente vídeo puedes ver un adelanto del programa que se emitirá esta noche.

Equipo de investigacion vuelve esta noche a las 22:30 h, una hora menos en Canarias, con este nuevo reportaje que se podrá ver en laSexta.