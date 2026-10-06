Encuesta: ¿Quién quieres que sea el salvado de hoy de ‘Supervivientes All Stars’?

Lo primero es lo primero: ya puedes votar en la encuesta que tienes justo encima de este texto, en la parte de arriba del artículo. Solo te llevará un momento y así sabremos a quién salvarías tú de los seis nominados de esta semana y qué opina la comunidad de Happy FM. Las nominaciones de esta semana son muy especiales después del robo más grande de la historia de Supervivientes.

Seis nominados tras el mayor asalto de la historia del programa

Esta semana la lista de nominados no se parece a ninguna anterior. Todo el equipo Luna ha sido nominado de forma disciplinaria después de entrar en la caseta del equipo técnico y llevarse comida que no les correspondía, un episodio que Sandra Barneda definió como «el mayor asalto de la historia del programa». Con esa sanción, Arkano, Chiqui, María Jesús Ruiz, Ivana Icardi y Omar Sánchez se suman a Yola Berrocal, que ya estaba nominada tras la Liga de los nominados. Además, el equipo perdió su próxima dotación semanal de alimentos. Entre los protagonistas del asalto hubo quien dijo no arrepentirse de nada, pero el castigo ha dejado a medio equipo al borde de la expulsión.

Una salvación múltiple y churros con chocolate en juego

La cuarta gala de Supervivientes All Stars. Tierra de Nadie se emite hoy, martes 6 de octubre, a las 23:00 horas, con una ceremonia de salvación múltiple en la que participan los seis nominados. Los que no se libren seguirán en peligro hasta la gala del jueves, cuando el público decidirá quién abandona Honduras. Antes habrá un juego de recompensa por equipos con churros con chocolate como premio: cada equipo elegirá a un integrante para meterse dentro de una gran jaula esférica, mientras sus compañeros la empujan a ciegas por un circuito lleno de obstáculos. Quien va dentro tiene que guiarles con sus indicaciones y conseguir que cada uno coja una de las banderas del recorrido. Gana el equipo que antes lleve la esfera y todas las banderas hasta el final.

La Palapita volverá a reunir a todos los supervivientes para analizar las consecuencias del asalto, con imágenes inéditas de lo sucedido y del fuerte enfrentamiento entre los equipos Luna y Sol tras las críticas por lo ocurrido. Los capitanes elegirán además al mejor y al peor superviviente de la semana, con sus recompensas y penitencias.

¿A quién salvarías tú?

Con seis nombres sobre la mesa y la sanción de por medio, la decisión está en manos del público. Si todavía no lo has hecho, sube hasta el principio del artículo y deja tu respuesta en la encuesta de Happy FM. Así podrás comparar tu predicción con la del resto de lectores antes de que se conozca el resultado.