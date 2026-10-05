La organización de ‘Supervivientes All Stars’ toma medidas tras el «mayor robo de la historia»

Supervivientes All Stars ha vivido uno de los momentos más polémicos de la edición y ya hay quién lo considera el mayor robo de la historia del concurso. En palabras de Sandra Barneda, presentadora del programa, «El equipo Luna ha perpetrado el mayor asalto de la historia». El equipo Luna, capitaneado por Marta Peñate, decidió asaltar de madrugada el catering del equipo técnico del programa y llevarse todo lo que pudo cargar: cuatro bandejas de embutido, pan un brick de leche y una botella de aceite de oliva. Las cámaras captaron cada paso de la operacion, en la que participaron también Omar, Chiqui, María Jesús y Arkano. «¡Robo completado!», celebró Omar una vez de vuelta en su playa. Un botín que los concursantes justificaron por la situación límite que atravesaban, tras un mes entero sin provisiones. Acababan de pasar un fuerte temporal sin lona para resguardarse y sin leña para hacer fuego. Para ellos, el hambre pesaba ya más que las propias normas del concurso.

La organización, sin embargo, no lo vio igual. Sandra Barneda fue la encargada de comunicar en directo la decisión del programa, y no se anduvo con rodeos al recordarles que ese comportamiento no estaba a la altura de una auténticas leyendas del reality. El castigo ha sido triple. Todos los miembros del equipo Luna quedaron nominados disciplinariamente, se quedaron sin provisiones y perdieron el derecho a participar en el próximo juego de recompensa individual. «Que todos estéis nominados disciplinariamente jugándoos la expulsión con Yola Berrocal», sentenció la presentadora ante la cara de sorpresa de los concursantes. Una sanción histórica que convierte la próxima expulsión en una de las más abiertas e imprevisibles de la temporada: la audiencia tendrá que decidir entre un equipo completo y una sola concursante, Yola Berrocal, que de repente tiene muchas más opciones de seguir en Honduras.

«No me arrepiento»

Lejos de agachar la cabeza, Marta Peñate defendió lo que hicieron: «Sé que hemos firmado un contrato, pero yo llego a saber esta localización y me quedo en mi casa. No me arrepiento».

Arkano, que la semana pasada ya se jugó la expulsión, fue algo más autocrítico, aunque también señaló las condiciones extremas en las que viven: «Sabemos que hemos aceptado las condiciones, pero estábamos en unas condiciones tan terribles… Es avergonzarte».

Ahora queda saber si la audiencia castiga el robo o si, por el contrario, empatiza con un equipo al límite. La respuesta llegará en la próxima gala de expulsión.

¿Quiénes son los nominados de esta semana en ‘Supervivientes All Stars’?

Tras la decisión de la dirección del programa, la lista de nominados de esta semana queda así: Chiqui, Arkano, María Jesús, Ivana, Omar y Yola. Queda por saber si el próximo martes habrá ceremonia de salvación o habrá que esperar al jueves para saber qué dice la audiencia en las votaciones.