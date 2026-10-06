Avance de ‘En tierra lejana’ de hoy, 6 de octubre: Sadakat se encuentra aterrorizada por lo que le pueda suceder a sus hijos

En tierra lejana, con el paso de las semanas, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 5 de octubre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de En tierra lejana. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Alya ha completado todas las pruebas para la donación y los resultados son bastante favorecedores. Es compatible. Pero, aunque sean buenas noticias, Cihan no está dispuesto a que ella se ponga en peligro. Prefiere ser él el que entre en el quirófano y asuma los riesgos.

La situación no es fácil, por lo que la familia Albora se encuentra muy preocupada. Sadakat hace todo lo posible por hacerle recapacitar. Por ello, le recuerda que Boran es su hijo. Asimismo, los demás también intentan que comprenda el peligro que conlleva someterse a esa operación. Por ello, le incitan a que escuche a Alya. Pero ningún intento consigue hacerle cambiar de opinión. Ante esto, Cihan se sincera y explica por qué no quiere que ella sea la donante. Y es que no hay nada que le haga cambiar de opinión. Alya es su mujer y tiene claro que no la pondrá en riesgo; antes prefiere estarlo él. Una situación que genera mucha tensión en la familia, pues todos temen las consecuencias.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘En tierra lejana’ que se emite hoy, martes 6 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la ocasión de ver cómo el doctor tiene una importante reunión con la familia. De esta manera, les cuenta que Cihan tiene que pasar la noche en el hospital para hacerse las pruebas correspondientes. Pues, como él no piensa permitir que su mujer se ponga en peligro, está dispuesto a hacerlo él. Boran, mientras tanto, se encuentra aislado en una habitación.

Dada esta situación, Cihan tiene una seria conversación con su madre donde le pide que nadie acuda al hospital. El protagonista hace todo lo que está en su mano por tranquilizarla, pero le pide esto con el objetivo de no levantar sospechas. Sin embargo, sus palabras no surten efecto en Sadakat. Antes de que sus hijos se marchen, se despide de ellos con lágrimas en los ojos.

Asimismo, sumamente preocupada por Cihan, le pide que también tenga cuidado. Por ello, cuando se van en la camioneta, Sadakat no puede evitar rezar para que todo salga bien y no haya complicaciones. ¿Qué sucederá? No te pierdas la nueva entrega de En tierra lejana esta noche, a partir de las 23:00 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Antena 3.