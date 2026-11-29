El Athletic Club ha denunciado los insultos racistas dirigidos a sus jugadores Iñaki y Nico Williams desde la grada de La Rosaleda durante el partido que enfrentó el pasado sábado al equipo rojiblanco con el Málaga. «Puto negro» y «mono» fueron los insultos que se escucharon y que han sido denunciados por la entidad vasca.

«El Athletic condena enérgicamente los insultos racistas proferidos durante el Málaga-Athletic desde la grada hacia nuestros jugadores, tal y como han mostrado en Euskal Telebista», señala el mensaje publicado por la entidad bilbaína en su cuenta oficial en redes sociales.

En las imágenes emitidas por la televisión vasca se escuchan gritos de «mono» y «puto negro» dirigidos a los hermanos Williams en dos momentos diferentes del encuentro, procedentes de aficionados situados en el fondo de La Rosaleda en el que ha atacado el Athletic durante la primera parte.

«No hay cabida para el racismo ni en el fútbol ni en la sociedad que queremos. Tolerancia cero ante cualquier tipo de discriminación», añade el club rojiblanco en su condena pública, denunciando estos hechos racistas.

Iñaki Williams se ha pronunciado en la mañana de este domingo a través de sus redes sociales con una fotografía en la que aparecen varios puños de color en alto. Un símbolo contra el racismo que sufrió el sábado en Málaga. No es la primera vez que los hermanos Williams lo sufren en la Liga.