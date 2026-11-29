Manu González se ha proclamado campeón del mundo de Moto2 por dos puntos y medio tras acabar quinto e Izan Guevara cuarto. La victoria en la última carrera en Valencia fue para Senna Agius, que partía desde la pole y cayó hasta la tercera plaza en la salida, pero acabó pasando a Guevara y a Álex Escrig para ganar escapado. Pero la noticia es el título de su compañero de equipo en el IntactGP.

El madrileño lo ha conseguido. Después de un año en el que dominó con claridad al principio, pero que otra vez en la gira asiática empezó a venirse abajo y permitió a Izan Guevara acercarse. Llegaban a Valencia con Manu líder por 4,5 puntos de ventaja sobre Izan. Salía décimo y Guevara tercero. Se le complicó en la qualy, pero en la salida todo se le puso de cara.

Una caída por delante en la curva dos entre David Alonso, Alonso López, Iván Ortolá, Dani Holgado, Alberto Ferrández y Taiyo Furusato le hizo ascender hasta cuarta posición. Guevara estaba segundo y era líder por medio punto, pero Agius le adelantó y le devolvió el liderato. La cosa se complicó con la aparición de Veijer por detrás. La KTM le pasó y no podía seguirle.

Su única esperanza era que Veijer llegara a Izan y le pasara, porque Agius ya estaba primero y no le iba a ceder su posición a su compañero de equipo. Collin llegó a Guevara y le pasó. El del Pramac iba al límite toda la carrera y Veijer aprovechó un pequeño trallazo de la Yamaha para adelantarle. Y a partir de ahí no soltó el liderato.

Manu se mantenía ahí, pero no lograba darles caza. Por suerte para él, Izan, que lo peleó hasta el final, no pudo ganar esa posición que le habría dado el título. Le vibraba la moto en cada curva porque ya iba con todo. Pero Veijer fue juez y decidió sin querer que Manu debía ser campeón al defender con uñas y dientes su podio. Es el final más ajustado de la historia. Ha ganado por dos puntos y medio.