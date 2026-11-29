El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sido recibido con gritos de «¡Presidente, presidente!», a su llegada al colegio electoral donde ha votado, el instinto Ramiro de Maeztu. El candidato popular ha votado a las 10:34 horas y posteriormente lo ha hecho mujer, Eva Cárdenas.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañaba a Feijóo.

A su salida del instituto, Feijóo, ha dado las gracias a «todos los que están trabajando esta jornada, especialmente a los más de 90.000 apoderados del PP».

«Hoy los españoles cogen el timón y eligen a sus dirigentes, probablemente para la próxima década», ha dicho, y ha pedido que «no se vote con miedo, sino con memoria».

«Anticipo que yo soy en primero y el último en ponerme a disposición de los españoles», ha reseñado, antes de asegurar con emoción que «ha sido una campaña maravillosa, estoy muy orgulloso de mi país, que es el mejor del mundo», ha dicho antes de ser aplaudido.