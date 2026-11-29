La tortuga laúd, considerada como la más grande del planeta y en peligro de extinción, ha realizado un movimiento que ha desconcertado a los investigadores que estudian los comportamientos de este reptil. Esta acción tiene que ver con un proceso de anidación en el litoral central de Ecuador, lugar en el que históricamente nunca se ha reproducido esta Dermochelys coriacea. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la tortuga laúd y el movimiento que ha desconcertado a los investigadores.

La tortuga laúd, procedente de la familia Dermochelyidae, y también conocida como tortuga negra, es la tortuga marina más grande del mundo, ya que puede llegar a medir hasta 2,3 metros y tener un tonelaje de 600 kilos. Incluso hay constatación de que un ejemplar llegó a superar los 900 kilos tras ser pesado en los mares tropicales y subtropicales, que es donde habita esta especie, que fue declarada en 1970 en extinción, ya que es la única de su familia.

Actualmente, se pueden ver ejemplares de la tortuga más grande del mundo durante el verano en Hawái y en toda la zona que abarca desde el golfo de Maine al norte hasta Florida en el sur. Durante el invierno también pasan por el mar Carbie hasta llegar a zonas costeras de América del Sur y África. Incluso han sido avistadas en el Báltico y la rama procedente de Asia también suele rondar zonas de Indonesia y Australia y el océano Índico. Lo que ha desconcertado a científicos especializados en estudiar el comportamiento de esta tortuga, que está anidando en zonas donde nunca lo habían hecho.

El movimiento de la tortuga más grande del planeta

Un estudio publicado en la revista Chelonian Conservation and Biology y que recoge SciTechDaily informa sobre los últimos hallazgos documentados de la tortuga más grande del mundo en zonas no habituales como las costas de Ecuador o latitudes más al norte de Estados Unidos.

El pasado mes de agosto, el Ministerio de Ambiente de Panamá informó de un proceso de anidación de estas tortugas en las playas del país después de casi 10 años. Según informó en su día EFE, al menos tres tortugas de la especie baula o laúd (Dermochelys coriacea, nombre científico) pusieron huevos en la remota playa de El Fondiaderito, en el lado del Pacífico de la provincia de Darién, una enorme selva protegida como parque natural que hace frontera con Colombia, según halló un equipo de profesionales.

Los vecinos, miembros de la Organización Protectora de la Tortuga Marina y la Biodiversidad de Jaqué, y el equipo técnico de la cartera de Ambiente trasladaron 178 huevos a un vivero de incubación para protegerlos ante posibles amenazas «naturales y humanas», hasta que nazcan en septiembre u octubre, según la información oficial.

Como informan los expertos en la materia, las poblaciones de la tortuga más grande del mundo han colapsado en un 95% en varias regiones del Pacífico Oriental Tropical desde la década de los años ochenta del siglo pasado, como México o Costa Rica. En Panamá, la anidación de esta especie también disminuyó drásticamente, pues el más reciente registro de un nido se reportó en 2017 en la provincia central de Veraguas. Por ello, recalca la cartera de Ambiente, cada nuevo nido hallado posee un invaluable valor científico.