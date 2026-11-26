El Med Emre, el buque con 7.000 toneladas de gasóleo que se dio por hundido esta madrugada, sigue a flote frente a Ibiza. Lo hace boca abajo y en una de las zonas de mayor valor ecológico del Mediterráneo occidental.

Según Salvamento Marítimo, el avión Sasemar 308 localizó a las 9:26 horas de este jueves el buque tanque químico, de bandera maltesa, completamente volcado y con la quilla hacia arriba, a unas 19 millas náuticas al noroeste de la isla.

El hallazgo cambia el escenario ambiental. El barco, que cubría la ruta entre Algeciras y Barcelona, transporta unas 7.000 toneladas métricas de gasóleo, algo más de 8 millones de litros. Por ahora, no se han observado indicios de contaminación.

Volcado, pero a flote

La emergencia comenzó a las 22:30 horas del miércoles, cuando el Centro de Coordinación de Salvamento de Valencia recibió una llamada de socorro MAYDAY. Seis minutos después, la tripulación comunicó una vía de agua y una escora de unos 90 grados.

Los 17 tripulantes del quimiquero fueron rescatados por los helicópteros Helimer 202 y Helimer 220 y por el mercante Prysmian Monna Lisa. Uno de ellos falleció en el Hospital Can Misses y varios fueron atendidos por hipotermia en Ibiza y Valencia.

La Policlínica Nuestra Señora del Rosario ha informado de que cuatro supervivientes presentan efectos tóxicos por exposición a productos petrolíferos, además de hipotermia y deshidratación, según recoge La Voz de Ibiza.

Según SEO/BirdLife, «las condiciones meteorológicas y marítimas de las próximas horas serán determinantes para evaluar los posibles desplazamientos del combustible. La previsión apunta a vientos y oleaje de componente oeste durante la jornada de hoy, mientras que mañana se espera un giro hacia componente norte».

La ONG ambiental advierte que «de producirse un vertido, este cambio podría modificar las zonas potencialmente expuestas, por lo que será fundamental seguir la evolución de los vientos, el oleaje y las corrientes marinas para anticipar posibles afecciones y orientar las medidas de prevención y respuesta».

Según las condiciones meteorológicas, las zonas que podrían resultar afectadas en primer lugar, de producirse un vertido, serían las aguas del poniente y norte de Ibiza, así como el litoral de la Comunidad Valenciana y las islas Columbretes, especifican en un comunicado.

«Todas ellas albergan ecosistemas de gran valor ecológico, como las praderas de posidonia y espacios protegidos de la Red Natura 2000. También son hábitat de especies amenazadas como la pardela balear, endémica como reproductora del archipiélago balear y catalogada en peligro crítico de extinción», describe SEO/BirdLife.

Todo este incidente ocurre justo «en esta época del año suele formar grandes concentraciones costeras en el litoral del levante ibérico. Una contaminación eventual podría afectar a estas aves y a otros organismos marinos, así como a la cadena alimentaria».

Planes de contingencia activados

La Dirección General de la Marina Mercante mantiene activado desde las 23:45 horas del miércoles el Plan Marítimo Nacional en situación 2, para coordinar la respuesta al siniestro y evaluar su impacto medioambiental.

En paralelo, la Dirección General de la Costa y el Mar ha activado de forma preventiva el Plan Ribera. «Esta medida no presupone que se haya constatado contaminación en la costa», subraya el Ministerio para la Transición Ecológica.

El Govern ha activado el Plan Territorial de Protección Civil de Baleares (Platerbal) en nivel 0. El director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, sigue el incidente desde el 112, pendiente de sus consecuencias ambientales.

Por mar, aire y satélite

El remolcador Clara Campoamor, especializado en la lucha contra vertidos, debía relevar a las 10:15 horas a la Guardamar Talía en la zona del Med Emre. En su último reporte, a las 7:37 horas, esta no había detectado restos ni manchas.

El avión Sasemar 308, que localizó el casco volcado, sobrevuela la zona para vigilar la lámina de agua. Además, se han pedido imágenes por satélite a la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA) para los próximos siete días.

El Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias ha solicitado también activar el sistema europeo Copernicus para obtener cartografía de la zona. Por su parte, la AEMET ha emitido una predicción especial para el área del naufragio.

En pleno corredor de cetáceos

El accidente se ha producido en una zona de «particular vulnerabilidad ecológica», según Greenpeace. Francisco del Pozo, responsable de su campaña de combustibles fósiles, sitúa el punto en la confluencia del corredor de cetáceos y el canal de Ibiza.

El Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo es Área Marina Protegida desde 2018. Se trata de una franja de 46.385 kilómetros cuadrados y unos 85 kilómetros de anchura media que discurre en paralelo al archipiélago balear.

Por estas aguas pasan los rorcuales comunes camino de sus zonas de alimentación y cría en el norte del Mediterráneo. También son hábitat del cachalote, el delfín mular, el delfín listado y el delfín común, entre otros cetáceos.

Un tóxico para la fauna marina

Esteban Morelle-Hungría, profesor de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Jaume I de Castellón y director del Aula Ibiza Preservation de Criminalidad Azul, pide prudencia. «No hay constancia de vertidos y esto es lo que sabemos», recalca a OKGREEN.

Aun así, advierte de que, en un escenario hipotético de derrame, «el gasóleo es tóxico para organismos marinos» y podría afectar a distintas especies, «desde peces a crustáceos, moluscos, incluso a cetáceos, tortugas y aves».

Las aves marinas serían especialmente vulnerables por el contacto directo. El combustible sobre las plumas, explica el experto, «reduce el aislamiento térmico y la capacidad que tienen de flotar», y además las aves «se pueden intoxicar».

La pardela balear, en riesgo

En esta zona hay especies de interés como la pardela balear, «una de las aves marinas más amenazadas de Europa», añade Morelle-Hungría. Esta ave endémica de Baleares figura como especie en peligro crítico en la Lista Roja de la UICN.

El norte de Ibiza alberga además la ZEPA Espacio Marino del Poniente y Norte de Ibiza, de la Red Natura 2000, con más de 47.000 hectáreas. Es refugio de la pardela cenicienta, el paíño europeo y la gaviota de Audouin.

El profesor recuerda que el efecto de un vertido «suele ser mayor en zonas cerradas o poco profundas», donde el agua se mueve menos. Por eso, la evolución del viento y de las corrientes será clave en los próximos días.

Más ligero que el chapapote

El gasóleo es un hidrocarburo ligero que, a diferencia del chapapote, se evapora en mayor medida en las primeras 24 horas. Según Greenpeace, resulta menos dañino en superficie, pero es más difícil de contener.

Además, se mezcla con rapidez en los primeros metros de agua, por lo que la contaminación de la cadena trófica podría prolongarse en el tiempo. La agencia estadounidense NOAA atribuye al gasóleo una elevada toxicidad aguda.

La organización ecologista alerta también del riesgo para las praderas de posidonia, de crecimiento muy lento, y para la pesca, el turismo y las desaladoras de Ibiza. Un viento del norte podría empujar un vertido hacia la costa.

Fondos de 1.000 metros

Morelle-Hungría reconoce que aún desconoce la profundidad exacta del punto del accidente. «Hay que ver la batimetría», apunta. Fuentes del Instituto Español de Oceanografía citadas por Mallorcadiario sitúan la zona fuera de la plataforma continental, con fondos que pueden superar los 1.000 metros.

El ingeniero naval José Luis Grijalvo ha explicado en la Cadena SER que estos buques cuentan con doble casco, doble fondo y «compartimentos estancos que les proporcionan flotabilidad», lo que ayudaría a explicar por qué el Med Emre sigue a flote.

El estado de los depósitos será determinante. Una fuga lenta y continuada del gasóleo prolongaría la exposición de la fauna y complicaría las labores de contención, tanto si el casco permanece en superficie como si se hunde.

Un precedente en Ibiza

La isla conoce de cerca el impacto de un vertido. En 2007, el hundimiento del Don Pedro, con unas 150 toneladas de fuel y 50 de gasóleo, afectó a unos 5 kilómetros de costa y obligó a cerrar las playas de Talamanca, ses Figueretes y Platja d’en Bossa.

El Med Emre transporta unas 35 veces más hidrocarburo. Aun así, su carga equivale al 9% de la que llevaba el Prestige en 2002 y al 11% de las 63.000 toneladas que llegaron al mar, según datos de la ITOPF.

Para Greenpeace, el accidente también recuerda el riesgo que entraña el transporte de combustibles fósiles. Del Pozo apunta que supone en torno al 40% del tráfico marítimo mundial, por lo que reducir su uso ayudaría a evitar siniestros como el del Med Emre.

Prudencia y vigilancia

El aula que dirige Morelle-Hungría, de la Universidad Jaume I y subvencionada por la Fundación Ibiza y Formentera Preservation, investiga el impacto acumulativo de los contaminantes emergentes de origen humano en las aguas de Ibiza y Formentera.

Por ahora, insiste el profesor, «las autoridades están manteniendo vigilancia con los distintos planes de contingencia que han sido activados por precaución».