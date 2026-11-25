Antes de cada fotografía presentada a un concurso de aves hay horas de espera, frío, madrugones y silencio. Se aguanta la respiración y se confía en que el ave siga a lo suyo, sin saber que alguien la observa desde el otro lado del objetivo.

Una agachadiza real «bailando» frente al sol poniente es la imagen ganadora del Premio FotoAves 2026, la XIX edición del certamen internacional de fotografía de aves de SEO/BirdLife. Su autor es Tim Beterams, fotógrafo originario de los Países Bajos y afincado en Suecia.

La organización conservacionista ha dado a conocer el fallo este 24 de noviembre en Madrid. En esta edición han participado 378 fotógrafos y fotógrafas de 15 países con un total de 1.130 imágenes, en un concurso que premia la técnica, la paciencia y el amor por las aves.

El baile de la agachadiza real

El jurado ha otorgado el máximo galardón a una imagen de gran sencillez. La foto, que encabeza esta noticia, muestra la silueta de la agachadiza real (Gallinago media) recortada contra un enorme sol poniente, de un naranja casi irreal. Sin plumaje que descifrar ni mirada que buscar, invita a quedarse quieto y mirar, como lo haría quien la tuvo delante.

«A partir de mediados de mayo, nada más llegar a la zona de cría, las agachadizas reales comienzan su característico ritual de cortejo (lekking)», explica el autor sobre el momento en que tomó la fotografía, con una cámara Nikon D500 y un teleobjetivo de 200-500 milímetros.

«Me di cuenta de que este ejemplar iba a pasar bailando frente al sol poniente, y me alegró conseguir la foto justo cuando intentaba ahuyentar con su display a un rival que se encontraba cerca», añade Beterams.

Una viajera de récord

El lek al que alude el fotógrafo es una especie de arena nupcial en la que los machos se reúnen al caer la tarde para exhibirse ante las hembras. Lo hacen con posturas erguidas, gorjeos y chasquidos, y abriendo la cola para mostrar sus plumas blancas.

Esta limícola cría en las montañas de Noruega y Suecia y en zonas del noreste de Europa y Rusia, y pasa el invierno en el África subsahariana. Su población europea ha sufrido un fuerte retroceso y la UICN la considera una especie casi amenazada.

Además, es una de las grandes atletas del reino animal. Un estudio de la Universidad de Lund publicado en 2011 en Biology Letters comprobó que puede volar hasta 6.800 kilómetros sin escalas entre Suecia y el centro de África, a una media cercana a los 97 kilómetros por hora.

Un cauquén sobre la nieve

El chileno Ignacio Alejandro Aguilar Castelblanco recibe uno de los cuatro accésits por su imagen de un cauquén o canquén cabecigrís (Chloephaga poliocephala), una fotografía que transmite serenidad por su simetría y su limpieza.

El blanco del fondo nevado contrasta con el reflejo del ave, que se recorta contra el bosque, y ese juego visual da a la imagen una fuerza especial. Su autor esperó junto a una laguna hasta que el ganso se posó en la orilla opuesta, y lo captó con una Canon R7 y un objetivo 100-400.

Este ganso silvestre pertenece al género Chloephaga, el de los cauquenes, exclusivo de Sudamérica. Vive en los bosques y humedales del sur de Chile y Argentina, y se reconoce por su cabeza y cuello grises, su pecho castaño y sus flancos barrados en blanco y negro.

La abubilla, a contraluz

José Antonio Chacón Valle logra un contraluz absoluto en el que una abubilla (Upupa epops) que acude con alimento para sus pollos, la llamada «ceba», se recorta con apenas un hilo de luz, el justo para entender la escena.

La imagen evoca las últimas horas de un día en nuestros campos. El fotógrafo la tomó al final de la tarde en un pinar cercano a su casa, con una Nikon Z8 y un 150-600, y la subexpuso a propósito para realzar al ave y la presa iluminada que lleva en el pico.

Con su penacho eréctil y su plumaje anaranjado con alas listadas en blanco y negro, la abubilla es una de las aves más familiares del campo español. Anida en huecos de árboles y muros, y sus pollos se defienden de los intrusos con una secreción de olor muy desagradable.

La otra vida del somormujo

La poco habitual imagen de Francisco Javier Murcia Requena muestra a un somormujo lavanco (Podiceps cristatus) en su «otra vida», la que transcurre lejos de nuestra vista cada vez que se sumerge en busca de alimento.

La fotografía se tomó en el Mar Menor, en la Región de Murcia, con una Nikon D850 y un objetivo ojo de pez de 10,5 milímetros. Retrata al ave en plena inmersión para capturar a sus presas, un instante que rara vez se aprecia desde la orilla.

Buceador experto, el somormujo lavanco se alimenta sobre todo de peces que persigue en el agua. Es famoso también por su elaborado cortejo nupcial, en el que la pareja se yergue pecho con pecho sobre la superficie, y por transportar a sus pollos sobre la espalda.

Duelo de avutardas

La fotografía de Luis Miguel Ruiz Gordón capta el momento en que dos machos de avutarda (Otis tarda) se enfrentan, midiendo sus fuerzas en plena época de celo.

El resultado es una imagen llena de fuerza, en la que las plumas hinchadas de los dos contendientes casi se funden en una sola mancha en movimiento sobre el pastizal. Según su autor, la pelea por el territorio y por las hembras se prolongó durante más de una hora.

La avutarda es una de las aves voladoras más pesadas del mundo, con machos que pueden alcanzar los 18 kilos. España alberga la mayor población mundial de esta especie esteparia, catalogada como vulnerable por la UICN y muy ligada a las llanuras cerealistas.

Calendario FotoAves 2027

Estas y otras imágenes ilustran el calendario FotoAves 2027, ya a la venta en la tienda online de SEO/BirdLife. Junto a las cinco premiadas, sus páginas reúnen finalistas como el pigargo europeo, el martín pescador, el gallo lira o el buitre negro.

Es un calendario para disfrutar de la belleza de las aves y del talento de quienes están detrás de la cámara que, además, contribuye a financiar la conservación de las verdaderas protagonistas de sus páginas.

También podrá adquirirse en BioCultura Madrid 2026, la 42ª edición de la feria de productos ecológicos y consumo responsable, que se celebra del 26 al 29 de noviembre en IFEMA. Un punto de encuentro para conocer iniciativas que demuestran que otro modelo agrario es posible.

Biodiversidad y agricultura ecológica

SEO/BirdLife estará en la isla 68 del Pabellón 3, donde mostrará su apuesta por iniciativas como Riet Vell y SEOfood, dos testimonios vivos de que es posible compatibilizar la recuperación de la biodiversidad con la rentabilidad de la agricultura ecológica.

Riet Vell, empresa creada por la ONG en 2001, cultiva arroz ecológico en una reserva ornitológica del delta del Ebro, donde los arrozales conviven con humedales para las aves acuáticas. Además, ha extendido el modelo a la pasta elaborada con cereal de las estepas de Aragón.

La organización presentará también Campos Vivos, un modelo que busca demostrar que integrar la naturaleza en la actividad productiva y en la cuenta de resultados puede generar beneficios ambientales, económicos y sociales para el medio rural. Bajo ese paraguas se agrupan proyectos como Olivares Vivos o Secanos Vivos.