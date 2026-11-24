Dejar la basura fuera del contenedor va a salir caro estas Navidades. El Ayuntamiento ha activado esta semana un dispositivo especial de limpieza en Madrid con más vigilancia a pie de contenedor, más sanciones y más camiones de recogida para las semanas que van del Black Friday a Reyes.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha activado desde el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad la campaña para preparar la ciudad para el uso intensivo de sus calles en Navidad. La nueva campaña de refuerzo de limpieza coincide con el Black Friday, que este año se celebra el 27 de noviembre.

El objetivo es acabar con la basura fuera del contenedor, un comportamiento incívico que perjudica el estado de las calles. Para ello, patrullas de agentes de Policía Municipal de paisano e inspectores de limpieza vigilarán las zonas más conflictivas y sancionarán a quien incumpla la ordenanza.

Más basura cada año

Los datos municipales explican este refuerzo. Los servicios de limpieza recogen cada año más toneladas de residuos: el volumen ha crecido un 5,8% desde 2022 y se sitúa en 83.613 toneladas anuales. En 2026 la tendencia sigue al alza, con un incremento del 1,16% respecto a 2025.

La paradoja es que la percepción vecinal ha mejorado. Las sugerencias y reclamaciones ciudadanas (SyRES) sobre limpieza han caído a las cifras más bajas de los últimos ocho años: han pasado de 2.831 a 957 en 2025, un 66,2% menos.

La limpieza en Madrid ha dejado, además, de figurar entre los principales problemas de los madrileños. En 2016, 2017 y 2019 llegó a ser la preocupación número uno en la Encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción con los Servicios Públicos de la Ciudad de Madrid.

Diez puntos negros

Pese a esa mejora, el Ayuntamiento ha detectado un foco concreto: cada vez se abandonan más desechos de forma indebida en el entorno de los contenedores. Es, según el Consistorio, la principal causa de que los servicios de limpieza recojan cada año más residuos.

La primera medida de la campaña es reforzar la vigilancia en los distritos más conflictivos: Centro, Tetuán, Salamanca, Usera, Ciudad Lineal y Puente de Vallecas. Las patrullas mixtas actuarán en todo el municipio, con especial atención a diez puntos negros situados en siete distritos.

Son zonas en las que el incivismo es continuado: diferentes vías de Chueca y Lavapiés (Centro), el barrio de Trafalgar (Chamberí), Castillejos y Bellas Vistas (Tetuán), La Chopera (Arganzuela), el barrio de Salamanca, Pueblo Nuevo (Ciudad Lineal) y San Diego (Puente de Vallecas).

Multas récord

La presión sancionadora ya se nota en las cifras. El Ayuntamiento de Madrid ha registrado 6.340 expedientes sancionadores entre enero y septiembre de 2026 por incumplir la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de Residuos y la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

En sólo nueve meses, la cifra supera la de cualquiera de los tres ejercicios completos anteriores: 6.086 expedientes en 2023, 4.731 en 2024 y 5.522 en 2025. También está por encima del resto de la serie histórica.

Los expedientes tramitados hasta septiembre suponen un incremento del 14,8% respecto al conjunto de 2025 y del 4,2% frente a 2023, hasta ahora el año con más sanciones. El importe de las multas impuestas en estos nueve meses asciende a 4.649.167 euros.

Patrullas desde enero

Estas cifras tienen detrás a las patrullas conjuntas de Policía Municipal y de los servicios de limpieza, que el Ayuntamiento puso en marcha en enero como fruto de la campaña especial de 2025. Su misión es corregir la práctica de dejar la basura fuera del contenedor, tanto en comercios como entre los vecinos.

En su primer mes de funcionamiento, según los datos que difundió entonces el Consistorio, interpusieron 111 sanciones, algunas de hasta 1.100 euros. Tres de cada cuatro multas recayeron sobre comercios y el resto, sobre particulares.

Ese mismo modelo es el que ahora se intensifica en plena temporada de compras navideñas. Las patrullas pondrán el foco en los puntos donde se acumula la basura fuera del contenedor, una práctica que prohíbe la ordenanza municipal.

Más recogida de cartón

De forma complementaria al aumento de los controles, el Ayuntamiento amplía los servicios de retirada de residuos a pie de contenedor, con una duración indefinida a partir de mediados de noviembre. La fracción que recibe más atención es la de papel y cartón.

Se suman cinco servicios adicionales de recogida de papel y cartón, un 18,5% más. Centro gana además un servicio extra de recogida de envases, que pasa de tres a cuatro (+33%), y otro de la fracción resto (+6%).

Puente de Vallecas contará con tres equipos adicionales: uno para la recogida de ropa usada, que supone un 33% más; otro para escombros, con un aumento del 50%, y un tercero para la fracción resto, un 6% más.

Del Black Friday a Reyes

En paralelo, se activa un dispositivo temporal que comienza con el Black Friday y terminará después del Día de Reyes. La recogida de cartón comercial crece un 28%, de 21 servicios ordinarios a 27, y la de papel-cartón en contenedores, un 10%, de 63 a 69 equipos.

La retirada de vidrio comercial aumenta un 50%, al pasar de dos servicios a tres. Cuando esa recogida se hace a pie de contenedor, los servicios suben de 12 a 14, un 17% más.

Las labores de limpieza viaria crecen también un 10% cada una. Los barridos manuales pasan a 33 servicios diarios y los peinados, a 55. Estos últimos son camiones de menos de 3.500 kilos de carga máxima que recogen la basura acumulada alrededor de los contenedores, en los alcorques o junto a las papeleras.

La campaña de la hoja

El refuerzo navideño convive con la campaña de recogida de la hoja, que comenzó el pasado 4 de noviembre con 2.265 operarios y más de 550 equipos mecánicos. Se desarrollará en dos fases que se alargarán hasta mayo.

Todo este dispositivo se apoya en un presupuesto de limpieza que, según datos municipales, supera los 800 millones de euros anuales. La mayor partida corresponde al contrato de contenerización, recogida y transporte de residuos, dotado con 240,3 millones.

Con ese contrato se renovaron todos los contenedores de la ciudad y se duplicó la frecuencia de recogida. En 2019 los residuos se recogían 14 veces a la semana; ahora, 27.

Campañas de concienciación

Las medidas de refuerzo se completan con acciones de concienciación para mantener la limpieza en Madrid. La principal es la campaña Haz tu magia, que se proyecta en mupis, pantallas digitales y autobuses de la EMT, además de en medios de comunicación, carreras populares y universidades.

Bajo ese paraguas, los servicios de limpieza mantienen stands informativos sobre la recogida de excrementos caninos en los parques, y las juntas de distrito reparten bolsas biodegradables. La campaña llega también a Ecobarrios 2026, sobre la separación de residuos en grandes urbanizaciones y en el sector Horeca.

De cara al nuevo año, el Ayuntamiento ha adjudicado un nuevo contrato de concienciación que permitirá aumentar la presencia de informadores en el entorno de los contenedores hasta noviembre de 2027.