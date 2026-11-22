La Junta de Andalucía ha prohibido la pesca en el embalse de Anchuricas, en plena Sierra de Segura (Jaén), para cerrar el paso al mejillón cebra, un molusco invasor de apenas tres centímetros que avanza por la cuenca del Segura y que ya ha colonizado varios de sus embalses.

Según la resolución publicada el 20 de noviembre en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente suspende de forma temporal la pesca continental en este pantano. La prohibición rige desde el 21 de noviembre y durará hasta que desaparezcan las causas que la motivan.

La medida, de carácter excepcional y preventivo, lleva la firma del director general de Política Forestal y Biodiversidad, Juan Ramón Pérez Valenzuela, y responde a una propuesta de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). El objetivo es impedir que la especie salte a Anchuricas desde otros embalses de la demarcación.

Un embalse en el alto Segura

Anchuricas no es un embalse cualquiera. Construido en 1957 en el término municipal de Santiago-Pontones, retiene las aguas del Segura en su curso alto, dentro del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Tiene 57 hectáreas de superficie y su uso principal es la producción hidroeléctrica.

Justo aguas arriba se extiende la Reserva Natural Fluvial del río Segura, un tramo de montaña mediterránea prácticamente inalterado donde viven la trucha común, el barbo gitano y el cacho. Un foco de mejillón cebra en Anchuricas dejaría expuesto todo el río aguas abajo, porque sus larvas viajan con la corriente.

El riesgo no es teórico. El último informe anual de seguimiento de la CHS, de 2025, no detectó la especie en Anchuricas. Sin embargo, en el embalse de la Fuensanta, el siguiente gran embalse del río, aparecieron dos larvas el 8 de octubre de 2025, un dato que el organismo calificó de alarmante.

Del Talave a la Fuensanta

La historia del mejillón cebra en el Segura es reciente. En agosto de 2019 se detectaron las primeras larvas en el embalse del Talave y, dos meses después, en el de Camarillas, ambos en Albacete y en concentraciones muy bajas. En mayo de 2022 aparecieron los primeros ejemplares adultos, primero en el Talave y después en Camarillas.

A partir de ahí, la expansión se aceleró. En septiembre de 2022 se hallaron larvas en el Cenajo; en marzo de 2023, un adulto de 1,5 centímetros en el embalse de Crevillente (Alicante), y más tarde la especie alcanzó La Pedrera. Varios de estos embalses están ligados al trasvase Tajo-Segura.

Los datos de 2025 confirman que el problema se ha asentado. Talave y Camarillas se consideran poblaciones establecidas: en Camarillas se registraron hasta 78,76 larvas por litro de agua el 8 de mayo de 2025. El Cenajo mantiene adultos de forma continua y hay larvas en la Fuensanta, el Argos y el Alfonso XIII.

Qué es el mejillón cebra

El mejillón cebra (Dreissena polymorpha) es un pequeño bivalvo de agua dulce y salobre. Su concha triangular rara vez supera los 3 centímetros y luce bandas oscuras y claras en zigzag, el rasgo que le da nombre. No tiene nada que ver con el mejillón de las rías gallegas, que es una especie marina.

Se fija a rocas, tuberías, cascos de barco o a otros moluscos mediante el biso, unos filamentos muy resistentes. Su base plana le permite mantenerse en pie y tolera bien los cambios de temperatura y salinidad, el cloro e incluso la desecación: fuera del agua puede sobrevivir entre cinco y seis días.

Su mayor arma es la reproducción. Alcanza la madurez sexual con apenas un centímetro y una hembra libera unos 40.000 huevos en cada puesta: con varios picos al año, puede llegar a un millón de huevos anuales. Sus larvas, llamadas velígeras, flotan libres entre cinco días y tres meses y son invisibles al ojo humano.

¿Es comestible?

Es una de las dudas más habituales y la respuesta es no. La propia Junta de Andalucía advierte en sus campañas de que el mejillón cebra no es comestible. Es diminuto, apenas tiene carne y carece de cualquier interés culinario, por mucho que su nombre recuerde al marisco que llega a nuestras mesas.

Además, como todo organismo filtrador, acumula lo que hay en el agua. Trabajos de la Universidad de Zaragoza han comprobado que es capaz de retener casi todas las bacterias presentes en una muestra en sólo 24 horas, y en su interior se han detectado parásitos como Cryptosporidium y amebas de vida libre.

Recolectarlo tampoco está permitido. La especie figura en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, que prohíbe su posesión, transporte y comercio. Las confederaciones hidrográficas insisten, además, en que nunca se use como cebo, porque es una de las formas más sencillas de trasladarlo de un embalse a otro.

Del Caspio a los Grandes Lagos

El mejillón cebra es originario de las cuencas del mar Negro y del Caspio, donde vive en equilibrio con su entorno. Su expansión, ligada a la navegación fluvial y a los canales que unieron los ríos europeos, comenzó en 1803 por el canal Oginski, en el río Niemen, según el Ministerio de Medio Ambiente.

Dos décadas después ya se había detectado en Londres y en Potsdam (Alemania). En junio de 1988 apareció en el lago St. Clair, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, transportado en el agua de lastre de un carguero transatlántico. En menos de diez años había colonizado los cinco Grandes Lagos.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) la incluye entre las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo. Su éxito se explica por su enorme capacidad reproductiva, la ausencia de depredadores específicos en los lugares que invade y la facilidad con la que viajan sus larvas.

Su llegada a España

En la península existían citas antiguas en el Duero portugués, a finales del siglo XIX, y en el Llobregat, donde desapareció con las riadas de 1982. Pero la invasión como tal empezó en el verano de 2001, cuando se localizaron ejemplares adultos en el meandro de Flix y el embalse de Ribarroja, en el bajo Ebro.

Desde allí, la plaga se extendió por la cuenca del Ebro: en 2004 se confirmó en el embalse de Mequinenza y en 2006 en el de Sobrón. Ese mismo año saltó a la cuenca del Júcar con su detección en Forata (Valencia), y hoy está presente en embalses del Ebro, el Júcar, el Segura o el Guadalquivir.

Veinticinco años después, los expertos dan por perdida la erradicación. El biólogo Antoni Palau, profesor de la Universidad de Lérida, sostiene que habrá que aprender a convivir con la especie y adaptar las instalaciones hidráulicas. El director del CREAF, Joan Pino, lo resume así: «Llega un punto en que sólo podemos aspirar a la contención».

Tuberías atascadas

El mayor impacto es económico. Las colonias tapizan tuberías, filtros, rejillas, turbinas y motores. En algunas balsas de riego se han contado entre 10.000 y 40.000 ejemplares por metro cuadrado, y en conducciones de menos de medio metro de diámetro pueden provocar obstrucciones completas.

En tuberías mayores, las acumulaciones pueden reducir la capacidad hidráulica entre un 60% y un 70%, y las conchas siguen causando averías incluso después de morir el animal. A finales de junio, el municipio leridano de Aitona se quedó 24 horas sin agua potable porque el molusco había colapsado su planta potabilizadora.

Un estudio publicado en la revista Limnetica cifró en 11,6 millones de euros el coste de la invasión en la cuenca del Ebro sólo entre 2005 y 2009. En Estados Unidos, según la Sociedad Española de Malacología, las pérdidas rondaron los 1.600 millones de euros en apenas una década.

Un golpe a la biodiversidad

El daño ecológico es igual de serio. Cada adulto puede filtrar hasta un litro de agua al día, de modo que las colonias retiran el fitoplancton del que depende toda la cadena trófica, alteran el ciclo del fósforo y vuelven el agua anormalmente transparente.

La materia orgánica que depositan reduce el oxígeno del fondo y favorece la proliferación de algas y bacterias nocivas. Además, se adhieren a las conchas de las náyades autóctonas, algunas en grave peligro de extinción, hasta asfixiarlas, y desplazan a otras especies de su espacio.

La Junta lo recuerda en su comunicado: las especies exóticas invasoras son la segunda causa de pérdida de biodiversidad en el planeta, sólo por detrás de la alteración de los hábitats. Los ríos, por su fragilidad, son especialmente vulnerables, y sus efectos alcanzan a los recursos hídricos e incluso a la salud.

Cómo viajan las larvas

La clave está en su forma de desplazarse. Como las larvas son invisibles, basta con que un pescador o un navegante pase de un embalse afectado a otro sin limpiar su equipo para trasladar cientos de ellas. La resolución señala como vectores las embarcaciones, los equipos de pesca y utensilios como los rejones.

Por eso las administraciones recomiendan inspeccionar barcas, remolques y aparejos, retirar los restos de vegetación, vaciar el agua de viveros y sentinas, no reutilizar cebos y secar todo el material antes de volver a usarlo. La CHS lo resume en tres verbos: observa, limpia y seca.

Quien detecte ejemplares en un embalse donde no se conocía su presencia debe comunicarlo a la confederación hidrográfica, a la comunidad autónoma o al Seprona. En el Segura, la CHS mantiene además la campaña «¡Alerta! Mejillón cebra. Que no se te pegue», dirigida a clubes de pesca y de navegación.

Planes de choque y ADN ambiental

Cuando aparecen adultos en un embalse, la CHS activa su Plan de Choque: baja la cota del agua para inspeccionar los taludes que quedan al descubierto, retira los ejemplares y deja que el resto muera por desecación. También extrae larvas en los desembalses para frenar el relevo generacional.

La detección temprana es la otra gran baza. El organismo de cuenca trabaja en incorporar técnicas de ADN ambiental, que permiten descubrir la especie a partir de sus restos genéticos en el agua, y en España ya existe una primera acreditación oficial para cuantificar el mejillón cebra con este método.

Todas estas actuaciones se enmarcan en la Estrategia Nacional para el Control del Mejillón Cebra, aprobada el 10 de mayo de 2007, que coordina a confederaciones hidrográficas y comunidades autónomas en la prevención y el seguimiento de esta especie en las aguas continentales españolas.

Segundo cierre en Andalucía

Anchuricas no es el primer caso en Andalucía este año. En abril, la Junta ya cerró la pesca en el embalse de Cuevas de Almanzora (Almería) tras detectar ejemplares, y reguló el uso y la desinfección de los medios auxiliares de pesca en esa masa de agua.

En la cabecera del Segura, la prioridad ahora es ganar tiempo. Mantener al mejillón cebra fuera de Anchuricas resulta mucho más barato que combatirlo después, porque, como demuestra la experiencia del Ebro, una vez instalado ya no hay forma de expulsarlo.