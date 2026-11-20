Llenar el depósito, pagar la factura de la luz o hacer la compra semanal se ha encarecido por una misma razón. La dependencia del petróleo y el gas importados se ha convertido en el principal motor de la subida de precios en España, y son los hogares quienes pagan la cuenta.

Los combustibles fósiles importados son responsables del 85% del aumento de la inflación en España en el último año, y del 97% en la zona euro. El dato llega en la recta final de la Cumbre del Clima de Antalya (COP31) y a nueve días de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Así lo revela el informe Renovables contra la inflación fósil: el paso decisivo del próximo Gobierno en 2027, publicado este viernes por Greenpeace. El estudio analiza década y media de dependencia fósil para medir su impacto directo en el coste de la vida de los españoles.

Una dependencia del 70%

Aunque el despliegue de las renovables ha amortiguado parte del golpe, España mantiene todavía una dependencia del petróleo y del gas del 70%. En lo que va de 2026, importar estos combustibles le ha costado al país 42.000 millones de euros.

De esa cifra, unos 8.800 millones corresponden al sobrecoste derivado de la guerra en Irán y de la crisis del estrecho de Ormuz. Según los cálculos de la organización ecologista, esta vulnerabilidad explica que la inflación general subiera 2,6 puntos porcentuales entre enero y septiembre.

Sin el encarecimiento del petróleo provocado por el conflicto, la inflación interanual de septiembre se habría quedado en el 3,4%, en lugar del 5% registrado. La subida ha golpeado con especial dureza a los hogares más precarios, al sector primario, a la industria y al pequeño comercio.

El efecto dominó

Para Greenpeace, la estabilidad de los precios depende hoy de las decisiones de petroleras y gasistas o de conflictos impulsados por dirigentes como Donald Trump, Vladímir Putin o Benjamin Netanyahu. Es lo que los economistas llaman «fosilflación» o inflación fósil.

«Funciona como un efecto dominó que acaba pagando toda la ciudadanía: no sólo sube el precio del petróleo y del gas por la guerra en el estrecho de Ormuz, sino que esa subida incrementa también la factura de la luz y del transporte», explica Carlos García Paret, coordinador de incidencia política de Greenpeace España y Portugal.

Esa escalada, añade, «hace que cueste más cultivar y transportar las verduras al mercado, y encarece la producción industrial». Y advierte: «Mientras sigamos dependiendo de los combustibles fósiles, cualquier crisis geopolítica internacional se traducirá directamente en una subida del coste de la vida en nuestros hogares».

Beneficios para las petroleras

El informe alerta, además, de una dinámica económica perversa. Las grandes compañías de combustibles fósiles han aprovechado la crisis de Ormuz para sumar 4.700 millones de euros en beneficios extraordinarios en España, y 36.000 millones en toda la Unión Europea.

Mientras tanto, las arcas públicas han tenido que salir al rescate para evitar un golpe mayor a familias y empresas. Las medidas anticrisis aplicadas por el Gobierno en 2026 han costado 12.000 millones de euros en subvenciones y lograron frenar la escalada del IPC en un punto porcentual.

Sin embargo, ese alivio se ha pagado con un aumento del déficit público de seis décimas, del 1,9% al 2,5% del PIB. Y, según la organización, sin romper la dependencia fósil que sigue atando a hogares y empresas a los vaivenes del mercado internacional.

77.000 millones de ahorro

Frente a la inestabilidad del gas y el petróleo, el estudio sostiene que la transición energética basada en renovables es la mejor herramienta contra la inflación. España ha prácticamente duplicado su capacidad renovable instalada en los últimos años y eso ya se nota en sus cuentas.

Ese despliegue permitió evitar importaciones de combustibles fósiles, sobre todo de gas, por valor de 77.000 millones de euros entre 2020 y 2025. Una cifra que, para Greenpeace, demuestra que el escudo verde funciona: ahorra dinero y trae prosperidad.

Para ilustrar hasta dónde puede llegar ese ahorro, la organización ha simulado qué habría ocurrido en un hogar tipo muy electrificado, abastecido con renovables y con apoyo de baterías, frente a la evolución real de los precios en España.

Un tercio menos de inflación

El resultado es llamativo. Frente a una inflación acumulada del 4,8% hasta septiembre de 2026, ese hogar electrificado sólo habría sufrido una subida del 3,2%. Es decir, sus gastos habrían crecido un tercio menos que los de una familia media.

Trasladado al conjunto del país, el informe calcula que una mayor electrificación de los hogares habría supuesto 28.000 millones de euros menos en la factura en 2026. Desde 2020, el ahorro acumulado alcanzaría los 210.000 millones de euros.

No obstante, el «paquete fósil» de ayudas del Gobierno convivió con soluciones renovables como la rehabilitación energética de edificios, la sustitución de calderas de gas, el autoconsumo, las comunidades energéticas o la movilidad sostenible, que el estudio identifica como el verdadero escudo frente a la subida de precios.

Mensaje desde la COP31

La publicación coincide con la jornada final prevista de la COP31, cuyo último borrador de acuerdo, difundido este jueves, ha eliminado el llamamiento a acelerar el abandono de los combustibles fósiles que incluía la versión del lunes.

En Antalya, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha defendido que «los combustibles fósiles deben seguir el mismo camino que los dinosaurios». En línea con ese mensaje, Greenpeace interpela directamente a las candidaturas que optan a la Presidencia del Gobierno el 29 de noviembre.

La organización les pide que asuman la descarbonización de la economía como la vía más eficaz para proteger el poder adquisitivo de las clases medias y trabajadoras. A su juicio, esto cobra especial relevancia ante el riesgo de que se forme un Gobierno con perfil negacionista y favorable a los combustibles fósiles.

«Una decisión histórica»

«Cada euro que seguimos gastando en importar petróleo y gas es un euro que nos empobrece y nos hace más vulnerables a crisis internacionales que no controlamos», ha señalado García Paret.

El portavoz sostiene que el próximo Gobierno tiene ante sí «una decisión histórica»: seguir inflando las cuentas de resultados de petroleras y gasistas a costa del bolsillo de la ciudadanía y del planeta, o dar el paso hacia la electrificación renovable para abaratar la vida de la gente.

Por ello, la organización reclama al próximo Ejecutivo que trate la «fosilflación» como un problema económico estructural, abandone los parches temporales y planifique una salida ordenada del petróleo y del gas para garantizar la soberanía energética y la estabilidad de los precios.

Salir de los fósiles antes de 2040

Para lograrlo, considera fundamental poner en marcha la hoja de ruta para abandonar los combustibles fósiles que el actual Gobierno ha anunciado en la COP31, aunque Greenpeace defiende que esa transición debe completarse antes de 2040.

En segundo lugar, reclama acelerar el ahorro energético y la electrificación renovable mediante el autoconsumo, las renovables distribuidas, el almacenamiento con baterías, el transporte público y la electrificación de la calefacción, junto a la rehabilitación de viviendas con un Fondo Soberano Verde e incentivos fiscales.

Por último, pide dejar de rescatar las energías fósiles con dinero público, gravar los beneficios de la industria fósil y redirigir las ayudas hacia un verdadero escudo social verde que apoye a las familias vulnerables, al sector primario y a las pymes en su transición hacia energías limpias.