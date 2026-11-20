Una de cada cuatro hembras de lince ibérico disponibles en toda España el próximo año tendrá como destino Aragón. El reparto confirma la apuesta por la cuenca del Huerva, en Zaragoza, donde el felino ha vuelto a ocupar territorios tras décadas de ausencia.

El Departamento de Medio Ambiente y Turismo liberará en 2027 otros ocho linces ibéricos en la zona de reintroducción del Huerva: cuatro machos y cuatro hembras procedentes de centros de cría en cautividad, a los que podrían sumarse ejemplares salvajes trasladados desde otras poblaciones.

El anuncio se confirmó esta semana en la reunión del Grupo de Trabajo del Lince Ibérico, que coordina el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Los responsables del proyecto detallaron después los próximos pasos en el Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón.

Un respaldo al trabajo hecho

«La confirmación de ocho nuevas sueltas para 2027 es un respaldo al trabajo que se está desarrollando en Aragón», ha señalado Óscar Fayanás, director general de Medio Natural, que ha dejado claro que la meta va más allá de soltar animales en el monte.

«Nuestro objetivo es que los ejemplares no sólo lleguen al territorio, sino que encuentren las condiciones necesarias para asentarse y contribuir a la consolidación de una población estable», ha añadido el responsable autonómico.

En la misma línea se ha pronunciado Rafael López del Río, jefe de sección de Especies Protegidas, que ha calificado la iniciativa como «un proyecto de éxito». A su juicio, este 2026 «ha sido el primero, lleno de logros», un balance que se apoya en los datos de supervivencia.

Un 75% de supervivencia

Aragón liberó ocho linces ibéricos a lo largo de 2026 y seis de ellos siguen vivos, lo que supone una supervivencia del 75%. La mayoría se ha asentado en la zona de reintroducción y ocupa ya territorios estables en el entorno del río Huerva.

Las dos bajas, Waka y Wepe, murieron atropelladas fuera del área de reintroducción durante sus desplazamientos. Waka, una hembra procedente de Doñana, falleció a finales de junio tras un golpe en la cabeza, presumiblemente de un tren, en sus primeros movimientos exploratorios.

Con esas dos pérdidas, en el Huerva quedan tres hembras y tres machos. El programa comenzó el 17 de marzo con la llegada de Windtail y Wynx a la finca Acampo Armijo, en Torrecilla de Valmadrid, y se completó el 22 de julio con la suelta de Walqa.

Una posible camada en primavera

El dato más esperanzador es que dos parejas tienen territorios solapados, lo que abre la puerta a que nazca la primera camada de lince ibérico en Aragón la próxima primavera. Los técnicos insisten, no obstante, en que ese nacimiento no está garantizado.

Sería un hito para una especie que desapareció de Aragón en la segunda mitad del siglo XX, con las últimas observaciones en los años ochenta. Antes, su presencia se extendía por el Pirineo, el Prepirineo, las sierras ibéricas o la sierra de Alcubierre.

López del Río ha recordado que el cercón, el recinto de aclimatación donde los linces pasan sus primeras semanas, se levantó a contrarreloj: «Construimos el cercón en tiempo récord». Y ha añadido: «Los animales han estado muy cómodos y hemos observado interacciones entre linces».

De las Cortes al Huerva

La reintroducción del lince ibérico en Aragón empezó a gestarse en 2017, cuando las Cortes aprobaron por unanimidad una proposición no de ley que instaba al Gobierno autonómico a sumarse a los programas de recuperación de la especie.

Después llegó la validación de las zonas potenciales con el grupo de trabajo estatal y portugués, y un proceso de participación con cazadores, agricultores, ganaderos y ayuntamientos antes de elegir la cuenca del Huerva.

Entre la primera pareja y Walqa llegaron Worbi y Waka, liberados el 27 de mayo; Werba y Wound, el 1 de julio, y Wepe. Un incendio cerca del centro de cría de La Olivilla (Jaén) obligó a retrasar la suelta de Walqa, prevista para el 9 de julio.

Cuarentena en La Alfranca

Para preparar las próximas llegadas, el Gobierno de Aragón invierte 815.000 euros en unas instalaciones de cuarentena y muda en la finca de La Alfranca, en la provincia de Zaragoza. Allí los linces completarán su acondicionamiento sanitario antes de la liberación.

Estas instalaciones también facilitarán la incorporación de ejemplares nacidos en libertad que procedan de poblaciones excedentarias, una vía que abre la puerta a no depender únicamente de la cría en cautividad para reforzar el núcleo aragonés.

La inversión total del proyecto asciende a 1,6 millones de euros. Más de 1,2 millones proceden del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, y el resto lo aportan el Gobierno de Aragón y entidades privadas como Repsol, Samca y Red Eléctrica.

Agua contra los atropellos

Buena parte del trabajo se ha centrado en mejorar el hábitat. Se han creado seis puntos de agua nuevos, hay otros cinco en construcción y 23 más se mantuvieron y abastecieron durante el verano para que los animales no tuvieran que buscarla lejos.

La lógica es sencilla: si el lince encuentra agua cerca, se desplaza menos, y cuantos menos kilómetros recorre, menor es el riesgo de atropello. Además, se diseñan refugios de vegetación, con bosquetes de arbustos y arbolado, en las zonas más abiertas.

El Ejecutivo autonómico también ha corregido 31 aljibes, 11 balsas y 10 pozos para evitar que la fauna se ahogue en ellos, un riesgo que afecta tanto al lince como al resto de animales que comparten el monte con él.

La carretera, el gran enemigo

Los atropellos siguen siendo la principal amenaza. Según los datos que maneja el Gobierno de Aragón, en 2025 murieron atropellados 211 linces en la península, una cifra que el Ejecutivo autonómico sitúa cerca del 10% de la población silvestre.

El último censo oficial contabilizó 2.663 linces en España y Portugal en 2025, el máximo desde que existe un seguimiento coordinado. Pero el balance de mortalidad de ese año atribuye a los atropellos casi ocho de cada diez muertes registradas.

El peligro es mayor en los primeros meses, cuando los linces exploran el terreno antes de establecerse. Por eso, en Aragón se han señalizado carreteras y se trabaja con ADIF y la Diputación Provincial de Zaragoza para corregir los pasos ferroviarios más peligrosos.

Vigilancia con IA

Cada ejemplar lleva un collar GPS y de radio que permite a los técnicos conocer su posición. Ese seguimiento se combina con la observación directa y con una red de fototrampeo repartida en 44 cuadrículas de seguimiento con cámaras automáticas.

Esas cámaras han generado ya más de 135.000 imágenes, catalogadas con apoyo de herramientas de inteligencia artificial. Ese volumen de datos permite comprobar cómo se mueven los linces, qué zonas ocupan y cómo se relacionan entre ellos.

La reintroducción se desarrolla sobre unas 27.500 hectáreas de la cuenca del Huerva, cerca del 70% dentro de la Red Natura 2000, y cuenta con el respaldo unánime de los 16 municipios del territorio.

Siete hembras para 2027

Aragón se convirtió en marzo en la primera comunidad del noreste peninsular en reintroducir el lince ibérico. Su núcleo se suma a los de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Castilla y León y Portugal.

La estrategia de conservación de la especie fija como objetivo para 2027 crear cuatro nuevas poblaciones con al menos cinco hembras reproductoras. Con las tres hembras del Huerva y las cuatro que llegarán, Aragón podría reunir siete, aunque para contar como reproductoras tendrán que criar.

El horizonte final es que el lince ibérico alcance las 750 hembras reproductoras que marcan un estado de conservación favorable. En 2025 había 542, 72 más que el año anterior, y cada nuevo territorio como el del Huerva acerca un poco más esa meta.