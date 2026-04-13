El lince ibérico en Aragón da un paso decisivo en su vuelta al noreste peninsular: el Gobierno aragonés abrió este lunes el cercado de presuelta en el que han permanecido Windtail y Wynx, los dos primeros ejemplares reintroducidos en la comunidad autónoma, que a partir de ahora explorarán libremente el hábitat que seleccionen.

Tras casi cuatro semanas de adaptación, ambos animales han mostrado un comportamiento adecuado para desenvolverse en el medio natural y una relación estable entre ellos, según ha informado el Ejecutivo aragonés. Con esta apertura arranca la fase de dispersión, en la que es habitual que los felinos realicen movimientos de prospección a distancias considerables antes de asentar su territorio.

Primera pareja libre

Windtail y Wynx, de un año de edad, llegaron al cercado de aclimatación el pasado 17 de marzo. El recinto, de 18.000 metros cuadrados y más de cuatro metros de altura, está diseñado para que los animales se familiaricen con el entorno y aprendan a cazar el conejo, su presa principal. La instalación se encuentra en la finca Acampo Armijo, en Torrecilla de Valmadrid, en las proximidades de Zaragoza.

Ambos ejemplares proceden de centros de cría en cautividad del Organismo Autónomo Parques Nacionales, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Su suelta en Aragón convierte a esta comunidad en la primera del noreste peninsular en reintroducir al lince ibérico, desaparecido del territorio aragonés en la segunda mitad del siglo XX.

Seguimiento con GPS

A partir de ahora, el equipo técnico del Gobierno de Aragón realizará un seguimiento intensivo mediante collares GPS y señal de radio. Estas herramientas permitirán conocer las zonas donde se asienten los animales e implementar mejoras de hábitat, como la instalación de pequeños bebederos que benefician también a otras especies de fauna.

El programa contempla además medidas preventivas para reducir la mortalidad por atropello: señalización de tramos críticos, instalación de rampas y escalas en balsas de agua para evitar ahogamientos y coordinación con las administraciones locales para minimizar los riesgos en carreteras secundarias de la zona.

Segunda suelta, el 29 de abril

El proyecto no se detiene con esta primera pareja. El 29 de abril está prevista la entrada en el cercón de Worbi, macho procedente de Zarza de Granadilla (Cáceres), y Waka, hembra criada en el centro de El Acebuche en Doñana. Ambos seguirán el mismo protocolo de aclimatación que Windtail y Wynx antes de ser liberados al medio natural.

El objetivo final es completar la suelta de las cuatro parejas autorizadas por el grupo de trabajo del lince ibérico a lo largo de este año, hasta alcanzar los ocho ejemplares. En los próximos cuatro años, el programa aspira a liberar un total de 22 linces en el territorio aragonés.

27.500 hectáreas en el Huerva

La zona elegida para la reintroducción del lince en Aragón abarca 27.500 hectáreas en la cuenca del Huerva, validada por el grupo de trabajo estatal por su disponibilidad de hábitat y la elevada densidad de conejo —según los técnicos, aproximadamente el triple de la densidad mínima exigida para la especie. El 70% de esta superficie forma parte de la Red Natura 2000 y combina matorral mediterráneo, pinares y cultivos tradicionales de secano.

El director general de Medio Natural, Caza y Pesca en funciones, Alfonso Calvo, ha destacado que se trata de un hábitat mediterráneo ideal, con romero y pinares naturales, en el que la densidad de conejos supera con creces los estándares requeridos. La elección del área responde también a criterios de accesibilidad para el seguimiento técnico y a su distancia prudencial respecto a las principales vías de comunicación.

Respaldo institucional y privado

La reintroducción del lince ibérico en Aragón se enmarca en la Estrategia Nacional de Conservación de la especie y en el programa europeo LIFE Lynxconnect, dotado con 18,7 millones de euros, cuyo objetivo es consolidar una metapoblación genética y demográficamente funcional a escala peninsular. En 2024, el censo situó la población total de lince ibérico en 2.401 ejemplares en España y Portugal, fruto de la reintroducción de 403 individuos desde 2011.

La inversión comprometida para el proyecto aragonés asciende a 1,1 millones de euros, de los que 920.000 euros proceden de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El resto lo aporta el Gobierno de Aragón, al que se suman contribuciones privadas de SAMCA (50.000 euros anuales durante cuatro años) y Repsol (60.000 euros anuales en el mismo periodo).

Inicio de un proceso de décadas

El proyecto comenzó a gestarse en 2017, cuando las Cortes de Aragón aprobaron por unanimidad una proposición no de ley que instaba al Ejecutivo autonómico a participar en los programas estatales de recuperación del lince. Desde entonces, los técnicos del Gobierno aragonés han trabajado junto al grupo de trabajo estatal y portugués en la validación de áreas potenciales para la reintroducción de la especie.

El presidente en funciones del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, confía en que la reintroducción del lince en la cuenca del Huerva sea el germen de una expansión que alcance otras zonas de la comunidad: «Vamos a poder ver que la reintroducción del lince mejora la biodiversidad y no genera problemas», señaló. Con Windtail y Wynx ya en libertad, una de las especies más emblemáticas de la fauna ibérica retoma su lugar en los montes aragoneses tras más de medio siglo de ausencia.