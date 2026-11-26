El buque hundido en aguas de Ibiza en el que ha muerto un marinero sufrió una entrada de agua mientras se dirigía a Barcelona
El naufragio del barco, que transportaba 7.000 toneladas de gasóleo, se ha producido a 25 millas al noroeste de la isla
Una vía de agua provocó el hundimiento del ‘Med Emre’, el buque quimiquero naufragado en la madrugada de este jueves a 25 millas al noroeste de Ibiza en el que ha muerto un marinero. La embarcación, que cargaba 7.000 toneladas de gasóleo, sufrió una masiva entrada de agua mientras se dirigía a Barcelona procedente de Algeciras.
El suceso se ha producido sobre las 01:20 horas de esta madrugada. El mercante hundido es el ‘Med Emre’, construido en 2019 y con bandera de Malta. Tenía 120 metros de eslora y 17 de manga.
A bordo de la embarcación había un total de 17 tripulantes y siete de ellos han sido trasladados a Ibiza. La víctima mortal han sido trasladada de urgencia al Hospital Can Misses, donde ha acabado perdiendo la vida.
Los seis restantes han sido desembarcados en el aeropuerto de Ibiza. Allí han sido atendidos por ambulancias del SAMU 061, que los han trasladado al Hospital Can Misses y a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario. Todos presentan heridas leves y la principal afección es la hipotermia.
De los 10 tripulantes restantes, cinco han sido trasladados a Valencia y los otros cinco han permanecido en buen estado a bordo de una embarcación de rescate que ha intervenido en la emergencia debido a su proximidad a la zona.
A estas horas, cuatro de ellos permanecen ingresados a cargo de una clínica privada al presentar cuadros de hipotermia, deshidratación, ingesta de agua salada y efectos tóxicos derivados de la exposición a productos petrolíferos.
La Dirección General de la Marina Mercante ha activado el plan nacional de contingencias por contaminación marítima en su nivel dos mientras que la Dirección General de Emergencias e Interior del Govern ha activado el Plan Territorial de Protección Civil de las Baleares en el nivel, el Plan Platerbal. Este último es una prealerta que se activa por cualquier emergencia que no esté contemplada en ningún plan específico.
En el rescate han participado tres helicópteros de Salvamento Marítimo procedentes de Palma, Valencia y Tarragona. También han intervenido varios buques de Salvamento Marítimo y otros buques mercantes que se encontraban cerca de la zona.
En las próximas horas se procederá a evaluar los posibles efectos del hundimiento en relación con el vertido de combustible. Por este motivo, ya se ha dirigido hacia el lugar de los hechos el buque Clara Campoamor, de la flota de Salvamento Marítimo, especializado en la gestión de vertidos contaminantes. Al mismo tiempo, un avión de Salvamento Marítimo sobrevolará la zona para realizar el reconocimiento correspondiente.
El director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, se ha trasladado esta madrugada al Centro de Coordinación de Emergencias 112 para realizar el seguimiento del incidente in situ, junto con el jefe del Departamento de Emergencias, Aurelio Soto, y el equipo técnico de guardia.
Desde la Dirección General de Emergencias e Interior del Govern se está recopilando toda la información necesaria sobre el accidente y sus posibles consecuencias para valorar las actuaciones y decisiones que deban adoptarse.