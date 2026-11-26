Una vía de agua provocó el hundimiento del ‘Med Emre’, el buque quimiquero naufragado en la madrugada de este jueves a 25 millas al noroeste de Ibiza en el que ha muerto un marinero. La embarcación, que cargaba 7.000 toneladas de gasóleo, sufrió una masiva entrada de agua mientras se dirigía a Barcelona procedente de Algeciras.

El suceso se ha producido sobre las 01:20 horas de esta madrugada. El mercante hundido es el ‘Med Emre’, construido en 2019 y con bandera de Malta. Tenía 120 metros de eslora y 17 de manga.

A bordo de la embarcación había un total de 17 tripulantes y siete de ellos han sido trasladados a Ibiza. La víctima mortal han sido trasladada de urgencia al Hospital Can Misses, donde ha acabado perdiendo la vida.

Los seis restantes han sido desembarcados en el aeropuerto de Ibiza. Allí han sido atendidos por ambulancias del SAMU 061, que los han trasladado al Hospital Can Misses y a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario. Todos presentan heridas leves y la principal afección es la hipotermia.

De los 10 tripulantes restantes, cinco han sido trasladados a Valencia y los otros cinco han permanecido en buen estado a bordo de una embarcación de rescate que ha intervenido en la emergencia debido a su proximidad a la zona.