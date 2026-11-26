El debate sobre las horas extraordinarias ha vuelto a aparecer a raíz de una propuesta surgida en redes y planteada por el empresario José Elías y comentada después por el abogado laboralista Ignacio de la Calzada. La idea consiste en permitir que los trabajadores puedan realizar más horas de las actualmente previstas y que, además, esas cantidades queden exentas de tributación tanto para el empleado como para la empresa.

De la Calzada ha señalado que, a título personal, no le parecería una mala medida siempre que se respeten los descansos y las horas adicionales estén bien pagadas. Su planteamiento parte de la libertad del trabajador para decidir si quiere ampliar su jornada con el objetivo de obtener mayores ingresos. Sin embargo, la propuesta supondría modificar el marco vigente, que actualmente establece límites concretos a las horas extraordinarias.

Abogados laboralistas coinciden sobre las horas extra

La propuesta de José Elías parte de eliminar el límite general de horas extraordinarias una vez superadas las 40 horas semanales o las ocho horas diarias. También plantea que esas horas no tributen, ni para el trabajador ni para la empresa, con la intención de que la remuneración adicional llegue de forma íntegra al empleado. Ignacio de la Calzada ha recogido esa idea y la ha trasladado a sus seguidores para abrir el debate. “Creo que deberían liberalizarse las horas extras a partir de las ocho horas”, explica al referirse a la propuesta.

El abogado introduce, no obstante, dos condiciones. La primera es que las horas extraordinarias estén remuneradas de forma adecuada. La segunda, que se mantengan los periodos de descanso entre jornadas y los descansos semanales. De la Calzada menciona en concreto las 12 horas entre una jornada y la siguiente.

Qué dice actualmente el Estatuto de los Trabajadores

La regulación vigente no permite realizar horas extra sin límite. El artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores establece, con carácter general, un máximo de 80 horas extraordinarias al año. No se computan dentro de ese límite las que se compensen con descanso dentro de los cuatro meses siguientes ni las realizadas para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes. La norma también establece que las horas extraordinarias deben pagarse, como mínimo, al valor de la hora ordinaria o compensarse con tiempo equivalente de descanso retribuido. En ausencia de pacto, se entiende que deben compensarse con descanso dentro de los cuatro meses posteriores.

Además, la realización de horas extraordinarias es voluntaria, salvo que exista un pacto en convenio colectivo o contrato individual, siempre dentro de los límites legales. La jornada ordinaria máxima continúa fijada en 40 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual.

La valoración de Ignacio de la Calzada

De la Calzada enmarca su posición en la posibilidad de que una persona pueda aumentar sus ingresos si decide trabajar más horas. «¿Por qué vas a limitar que un trabajador, si quiere y están pagadas de forma adecuada esas horas, pueda hacerlas para obtener un mayor ingreso?», plantea. Su valoración no modifica la legislación vigente ni supone que exista actualmente un cambio aprobado. Se trata de una opinión que ha formulado a partir de una posible reforma del sistema de horas extraordinarias y sobre la conveniencia de dar más margen a trabajador y empresa para acordarlas.

La cuestión de la voluntariedad resulta especialmente relevante en cualquier debate de este tipo. El Estatuto ya parte de que las horas extra, salvo pacto, son voluntarias. Una eventual liberalización tendría que definir no sólo cuántas podrían hacerse, sino también cómo se garantizaría que la decisión del trabajador fuese realmente libre y cómo se controlarían los descansos.

Qué tendría que cambiar para aplicar una medida así

Para que una propuesta de este tipo pudiera aplicarse de forma general sería necesario modificar la regulación actual. El límite de 80 horas anuales aparece expresamente recogido en el Estatuto de los Trabajadores, por lo que eliminarlo o alterarlo exigiría un cambio normativo. También habría que concretar el tratamiento fiscal y de cotización de esas cantidades. La propuesta difundida plantea que las horas adicionales estén exentas de impuestos para ambas partes, pero esa exención tampoco forma parte hoy del régimen general aplicable a las horas extraordinarias.

Por tanto, lo que existe en este momento es un debate sobre una posible reforma y no una modificación ya aprobada. Elías ha defendido eliminar los límites y favorecer fiscalmente esas horas, mientras que el abogaqdo laboralista Ignacio de la Calzada ha expresado una valoración favorable condicionada al respeto de los descansos de los trabajadores y a una remuneración adecuada. De todos modos, la regulación actual sigue siendo la misma mientras no se apruebe una reforma: límite general de 80 horas extra al año, posibilidad de pago o compensación con descanso y carácter voluntario salvo pacto. Cualquier cambio entonces tendría que pasar primero por una modificación legal y concretar también sus efectos fiscales y laborales.