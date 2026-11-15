Es oficial y está confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: se permite hacer un máximo de 80 horas extra al año de manera voluntaria

El artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores hace mención a las «horas extraordinarias» y marca un límite para estas horas extras que los trabajadores pueden hacer durante un año: 80 a lo largo de los 12 meses. Esta franja se puede engordar en diferentes situaciones que también establece la carta magna, donde se recogen los derechos y condiciones de los trabajadores en España. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las horas extras y el Estatuto de los Trabajadores.

El número registrado en España en el mes de octubre fue de 2.422.633, mientras que la Encuesta de Población Activa situó el número de ocupados en 22.852.600, siendo el número de afiliados a la Seguridad Social de 22,5 millones. Estos datos son sacados a la palestra cada vez que puede por parte de un Pedro Sánchez que no presume tanto de que el sueldo de los trabajadores haya subido en menor porcentaje que el precio de la vida y que muchos empleados tengan problemas para llegar a final de mes.

La realidad de la España de Sánchez, que está a punto de finiquitarse el próximo 29 de noviembre, es que muchos trabajadores tienen que acudir a las horas extra de sus empleos para poder vivir en condiciones dignas. Según refleja el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 35, que decide sobre las «horas extraordinarias», estas no podrán superar el límite de 80 horas al año, salvo en casos específicos que también recoge el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

El Estatuto de los Trabajadores y las horas extra

«Tendrán la consideración de horas extraordinarias aquellas horas de trabajo que se realicen sobre la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo, fijada de acuerdo con el artículo anterior», se puede leer en el punto número 1 del artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores, que también deja claro que: «Mediante convenio colectivo o, en su defecto, contrato individual, se optará entre abonar las horas extraordinarias en la cuantía que se fije, que en ningún caso podrá ser inferior al valor de la hora ordinaria, o compensarlas por tiempos equivalentes de descanso retribuido».

Por lo que respecta al máximo de horas extras en un año, el Estatuto de los Trabajadores también es claro en su punto número 2. «El número de horas extraordinarias no podrá ser superior a ochenta al año», dice el texto, que también confirma algunas excepciones que están publicadas en el artículo 3. «No se tendrá en cuenta, a efectos de la duración máxima de la jornada ordinaria laboral, ni para el cómputo del número máximo de las horas extraordinarias autorizadas, el exceso de las trabajadas para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes, sin perjuicio de su compensación como horas extraordinarias», dice este punto.

El Estatuto de los Trabajadores también hace mención a los trabajadores con contratos especiales, que también verán las horas extras reducidas en esta proporción. «Para los trabajadores que, por la modalidad o duración de su contrato, realizasen una jornada en cómputo anual inferior a la jornada general en la empresa, el número máximo anual de horas extraordinarias se reducirá en la misma proporción que exista entre tales jornadas», confirma la norma.