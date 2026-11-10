Confirmado por el BOE: si no puedes ir a trabajar porque los piquetes te lo impidan se prohíbe que tu empresa te quite el sueldo y te avala el artículo 30 del Estatuto de los Trabajadores

La huelga general convocada para este miércoles 11 de noviembre plantea numerosas dudas entre los trabajadores, especialmente entre quienes no tienen intención de secundarla y temen encontrarse con piquetes que les impidan acceder a sus puestos. Sin embargo, la legislación española contempla mecanismos para proteger a quienes quieren trabajar y no pueden hacerlo por circunstancias ajenas a su voluntad. El artículo 30 del Estatuto de los Trabajadores recoge el derecho a conservar el salario cuando la imposibilidad de prestar servicios se debe a impedimentos imputables al empresario y no al empleado. Una protección que puede resultar especialmente relevante durante una jornada de movilizaciones, aunque su aplicación depende de las circunstancias concretas de cada caso.

Qué dice exactamente el artículo 30 del Estatuto

El texto legal, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) mediante el Real Decreto Legislativo 2/2015, recoge expresamente esta protección. Su artículo 30 establece que, si el trabajador no puede prestar sus servicios porque el empresario se retrasa en darle trabajo por impedimentos que le son imputables, conserva el derecho a percibir su salario.

Esto significa que la empresa no puede trasladar automáticamente al empleado las consecuencias económicas de una imposibilidad de trabajar que sea responsabilidad de la propia compañía. Sin embargo, hay una precisión importante, ya que el artículo no establece que cualquier bloqueo de un piquete obligue automáticamente a pagar el sueldo. Es necesario analizar quién provocó el impedimento y qué medidas se adoptaron para garantizar el acceso al puesto.

Los trabajadores que no secundan la huelga también están protegidos

El derecho a la huelga está reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución, pero también debe respetarse la libertad de quienes deciden acudir a trabajar. Así lo establece el artículo 6.4 del Real Decreto-ley 17/1977, que recoge expresamente que se respetará la libertad de trabajo de aquellos empleados que no quieran sumarse al paro.

Por tanto, los piquetes pueden informar, repartir propaganda y tratar de convencer pacíficamente a otros trabajadores, pero no utilizar amenazas, intimidación o violencia para impedirles acceder a sus puestos. El Tribunal Constitucional ha reiterado que estas actuaciones quedan fuera de la protección del derecho de huelga.

Qué debes hacer si te impiden entrar

Si un trabajador tiene intención de acudir a su puesto y un piquete le bloquea físicamente el acceso, es importante comunicarlo inmediatamente a la empresa. También conviene conservar pruebas de lo sucedido, como fotografías, vídeos o testimonios, y solicitar la intervención policial si existen coacciones.

La conclusión es clara porque secundar una huelga y querer trabajar sin poder hacerlo son situaciones jurídicamente diferentes. Mientras que quien participa en el paro no tiene derecho al salario correspondiente a esa jornada, quien no lo secunda puede reclamar protección si concurren los requisitos legales. Cada caso deberá analizarse atendiendo a las circunstancias y a las responsabilidades que hayan provocado la imposibilidad de trabajar.