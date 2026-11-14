Vox reivindica medidas para facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes y proteger el campo mallorquín

Vox ha estado presente hoy en la carpa informativa de Sóller, donde ha mostrado su apoyo a afiliados, simpatizantes y colaboradores, tras visitar también los municipios de Esporles y Bunyola.

Durante las declaraciones a los medios, Maribel Cerezo, cabeza de lista de Vox por Baleares en las elecciones al Congreso de los Diputados del próximo 29 de noviembre, ha destacado la importancia de Sóller, «un municipio que vive del turismo, pero también de sus olivares, de su campo y de su puerto», y ha denunciado las dificultades que atraviesan los jóvenes para poder permanecer en su localidad debido al elevado precio de la vivienda y a los sobrecostes derivados de la insularidad.

En este sentido, ha defendido la necesidad de «proteger a nuestros jóvenes y facilitarles el acceso a una vivienda», mediante medidas como la eliminación del IVA en la adquisición de la primera vivienda y la bonificación del 100 % del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) para la compra de viviendas de segunda mano.

Asimismo, ha reivindicado la protección de los montes mediante labores de limpieza y mantenimiento para prevenir los incendios forestales, así como el apoyo al sector primario, a los agricultores y ganaderos y al producto local.

Por último, ha asegurado que es «el único partido que defiende realmente a los productores, a los ganaderos y a los residentes”, insistiendo en la necesidad de proteger el campo y garantizar “el futuro de nuestros hijos».

En el caso de Palma, el equipo de Vox Palma, liderado por su coordinador, Fulgencio Coll, en compañía de su vicecoordinadora, Jero Mayans, y de los también concejales del grupo municipal, Sara Cerdó y Luis Acosta, han pegado carteles del candidato a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, esta mañana en Sa Indioteria, donde han instalado una mesa informativa pidiendo ya el voto, una vez arrancada ya la campaña electoral de forma oficial.