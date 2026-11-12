Cerezo marca el paso de la campaña de Vox en Baleares: «Hay que sacar a Pedro Sánchez y su gobierno corrupto de la Moncloa»

Maribel Cerezo, cabeza de lista de Vox por Baleares en las elecciones al Congreso de los Diputados ha dado el pistoletazo de salida a la campaña del partido de Santiago Abascal con el gran objetivo de la formación: «Es el momento de sacar a Pedro Sánchez y su gobierno corrupto de la Moncloa».

Ante varias decenas de militantes, la candidata ha advertido de que «este gobierno corrupto son capaces de hacer todo tipo de trampas, hasta la de sacar la delincuencia a las calles, como estamos viendo estos días», en alusión a los piquetes violentos de la huelga y los disturbios de la noche del 11-M.

Cerezo anuncia que «Vox está aquí para traer el cambio que España necesita: devolver el sentido común a nuestras instituciones y la libertad a todos los españoles y a todas las personas que residen en España».

Y acto seguido ha defendido las tres grandes propuestas de Vox en esta campaña electoral: prioridad nacional, desregulación y remigración: «Necesitamos devolver la prioridad nacional a nuestras calles, a nuestros gobiernos. Los españoles se tienen que ponerse los primeros en la cola. No puede ser que un joven hoy en día no pueda soñar con una vivienda ni un sueldo digno.

Necesitamos la desregulación. No puede ser que nuestros agricultores y ganaderos se hayan convertido en gestores, que los constructores no puedan construir vivienda debido a toda la burocracia a la que se someten, y sobre todo debemos bajar los impuestos que nos están asfixiando a todas las familias españolas.

Y la remigración porque todas aquellas personas que han entrado en este país de forma ilegal deben irse a su país. Todos aquellos que han conseguido la nacionalidad pero que siguen delinquiendo deben irse a sus países a cumplir allí sus condenas. Todos aquellos que vinieron pensando que en España prosperarían y que no lo han conseguido y están viviendo de ayudas debemos ayudarles a volver a sus países para que allí prosperen».