El cielo se presentará poco nuboso, aunque por la tarde se irá cubriendo de nubes, con la posibilidad de brumas y bancos de niebla en la depresión central. Las temperaturas estarán en ligero descenso o sin cambios y se espera un viento flojo que aumentará en intensidad. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 15 de noviembre

Barcelona: cielo despejado y ambiente cálido

El cielo se despereza lento esta mañana en Barcelona, donde la luz del sol comenzará a filtrarse a través de un manto de nubes que dan paso a un día que promete ser mayormente despejado. La temperatura mínima rondará los 14 grados y, aunque las ráfagas de viento alcanzarán los 15 km/h desde una dirección suavemente predominante, no se prevén lluvias que puedan alterar los planes de aquellos que desean disfrutar al aire libre. A medida que avanza la jornada, el calor irá incrementándose, alcanzando una máxima de 21 grados.

Ya por la tarde, el ambiente se percibirá un poco más pesado debido a la humedad que incrementa, aunque la probabilidad de lluvias se mantiene baja, dejando espacio para que el sol brille con fuerza. Al caer la noche, el termómetro descenderá hasta los 18 grados, marcando el inicio de un crepúsculo bello y animado que se despedirá con tonos cálidos antes de que el sol se oculte tras el horizonte a las 17:31. El día, con sus más y sus menos, se presenta como una invitación para disfrutar del aire libre y dejarse llevar por la belleza de la tarde barcelonesa.

L’ Hospitalet de Llobregat: cambios bruscos con posibles chubascos

Las nubes grisáceas cubren el cielo de L’ Hospitalet de Llobregat, creando un ambiente de incertidumbre que anticipa un día con cambios bruscos. A medida que el sol asoma tímidamente por el horizonte a las 07:40, las temperaturas rondan entre los 12 y 21 grados, pero la calma es solo momentánea. Las ráfagas de viento, que alcanzarán los 30 km/h, se hacen presentes, mientras las lluvias concretas parecen asomarse en el horizonte.

Por la mañana, la sensación térmica se mantendrá agradable, pero al llegar la tarde, podrían desatarse chubascos que alteren el ritmo habitual. La humedad podría causar una sensación de incomodidad, superando el 90%. Así que, es muy recomendable llevar paraguas y no olvidar la bufanda para afrontar el descenso térmico que se prevé hacia la noche.

Cielo despejado ideal para actividades al aire libre en Badalona

Este jueves, Badalona amanece con un cielo mayormente despejado y una temperatura mínima de 13°C, lo que augura un inicio de jornada fresco. A medida que avanza el día, las temperaturas alcanzarán los 21°C bajo un cielo que se mantendrá estable, sin probabilidades de lluvia, tanto por la mañana como en la tarde-noche. Con viento suave desde el este que sopla a unos 15 km/h, la sensación térmica será similar a la máxima.

Aprovechando las más de 9 horas de luz que brinda la salida del sol a las 07:39 y su ocaso a las 17:31, este día se presenta perfecto para disfrutar al aire libre. La humedad variará entre un 50% y un 90%, lo que podría generar un ambiente un poco pesado, especialmente hacia la tarde. Sin embargo, será un tiempo agradable para salir y disfrutar de actividades en la ciudad.

Cielo despejado y ambiente templado en Sabadell

La jornada se presenta con un tiempo estable, caracterizado por un cielo mayormente despejado durante la mañana y algunas nubes ligeras en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 19 grados, ofreciendo un ambiente templado y agradable, sin una amenaza significativa de lluvia, aunque con un leve soplo de viento.

Este es un día ideal para pasear por los parques o disfrutar de una terraza al sol, ya que el ambiente tranquilo favorece las actividades diarias. Aprovecha la oportunidad para salir y disfrutar de la calma que ofrece el tiempo.