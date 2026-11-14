Ayuso retrata al Gobierno de Sánchez: «Han estado robando sin parar como los autócratas del Caribe, en chándal y con bailes»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de «robar sin parar, como los autócratas del Caribe, en chándal, dando morreos y con bailes en público, mientras vendían el cuento de que el socialismo es tener poco y dar mucho». Así se ha pronunciado en un acto de campaña del Partido Popular en Torrejón de Ardoz junto a Ester Muñoz.

Así, ha recordado que «en las dictaduras nunca se entra de golpe», sino «con buenas palabras, hablando de las mujeres, de los homosexuales o de los pobres». «Poco a poco colonizan el Tribunal Constitucional, ponen al frente de la Fiscalía General del Estado a un señor sin principios, sitúan a políticos con carnet del PSOE en el Poder Judicial y van comprando RTVE con el dinero de todos los ciudadanos para reprogramarla a su servicio», ha señalado.

«Cuando te quieres dar cuenta, esa maquinaria totalitaria es más grande y quedan menos altavoces y menos sitios en los que levantar la mano y decir esto es dictatorial y autoritario. Poco a poco, te vas acostumbrando a la decadencia y un buen día no tienes colegio al que llevar a tus hijos ni medicinas», ha agregado al respecto la dirigente popular, que ha aparecido en este mitin con una camiseta en la que se podía leer J’aime les fruits, una interpretación irónica de un insulto a Pedro Sánchez.

Así, ha dicho, hasta que «te ves como en Venezuela» y el Estado «no te permite tener una vivienda en propiedad» y «busca que haya mucha pobreza para culpar a unos pocos ricos». «El socialismo te lo quita todo para que tengas que comer de él, y eso mata el estímulo, la cultura y la libertad», ha sentenciado.

Además, antes de arrancar su intervención ha leído una serie de titulares de l prensa, entre los que se encontraba la noticia publicada por OKDIARIO este sábado sobre que el Gobierno ha encargado la seguridad del Ejército en Líbano, Irak y Letonia a la empresa de las pulseras fake. También se ha referido a la información adelantada por este medio sobre la intención del Gobierno de indultar a García Ortiz.

Así, ha censurado la «bonita campaña» que se le está quedando al PSOE y ha asegurado que deberían empezar sus mítines leyendo los titulares de día. «Vamos a leer la prensa del día para refrescarla, porque (Francisco) Franco es rabiosa actualidad, pero los trenes quedaron hace dos semanas», ha lamentado.