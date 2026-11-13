Feijóo y Ayuso arrancan la campaña prometiendo a los jóvenes un año sin IRPF para el primer empleo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, han arrancado este viernes la campaña de las generales del 29 de noviembre ante los jóvenes de Nuevas Generaciones, cargando contra un Gobierno que, según el candidato popular, «ha robado mucho» a los españoles, y con la promesa de que quien consiga su primer empleo no pagará IRPF el primer año.

Feijóo ha comenzado su intervención con un recuerdo para Miguel y Daniel, dos afiliados del PP de Barakaldo a los que el jueves «rompieron la cara literalmente simplemente por estar en una sede del Partido Popular». «Nunca nos callaron. Nunca nos van a callar y les vamos a ganar en las urnas», ha advertido a los agresores.

El candidato popular ha planteado el 29-N como una elección «entre seguir con la decadencia de estos años o empezar la reconstrucción» y ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de haber robado dinero a los españoles: «El de las mordidas, el de las prostitutas contratadas con dinero público», además del malgastado en ministros, asesores y altos cargos. «Lo de Sánchez es la jeta más grande que ha tenido un Gobierno en España», ha sentenciado, antes de ironizar con dónde meterá a los «700 asesores» de Sánchez cuando llegue a La Moncloa.

Feijóo ha añadido que el Gobierno también ha robado «la seguridad de los españoles y las españolas» y ha cargado contra el escándalo de las pulseras antimaltrato: «Pensábamos que las pulseras antimaltrato de Aliexpress eran solo una gestión insegura. Ahora resulta que la Fiscalía Europea cree que también es corrupción». «Este Gobierno es un peligro para todos, y especialmente para las mujeres», ha remachado.

Según el líder del PP, el Ejecutivo ha robado además «la esperanza» a una generación que se ha resignado a vivir peor que sus padres y que, pese a haber estudiado y tener trabajo, no logra independizarse. Ha recordado que más de 800.000 personas se han marchado de España desde 2018 y ha pedido el voto «para devolveros lo que os han quitado».

Un año sin IRPF

En esa línea, Feijóo ha concretado su principal medida para los jóvenes: no pagarán IRPF el primer año en que trabajen y tendrán deducciones decrecientes en los tres años siguientes. «Es la primera vez que un político se compromete con esto», ha defendido, antes de apuntar que no supondrá una merma de ingresos porque «eso ya no lo estamos ingresando». También ha avanzado en bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social para quienes se establezcan como autónomos y contraten a su primer trabajador, porque quiere que tengan «derecho a equivocarse y a triunfar». «Yo no creo en los regalos financiados con el dinero de la gente», ha zanjado.

Por su parte, Ayuso ha asegurado que no hay «remontada socialista» posible, aunque la «fabrique» el presidente del CIS, José Félix Tezanos, y ha considerado «imprescindible» que Feijóo llegue a La Moncloa para “darle una vuelta como un calcetín” a España. La presidenta madrileña ha arremetido contra un PSOE con «jetas, imputados y aforados» en sus listas y ha ironizado con la reunión de Sánchez con Lula da Silva: «Yo creo que está solamente aquí para darle consejos de cómo se vive en la cárcel».

Ayuso también ha cargado contra Begoña Gómez, mujer de Sánchez, tras su intervención en el mitin socialista de Sevilla. La presidenta ha ironizado con la «lección de feminismo constante» que da la esposa del presidente, para quien la universidad “ha sido un gran ascensor social” al “venir de gestionar algún tipo de negocios y acabar organizando cátedras”. En el acto de inicio de campaña en Madrid, Ayuso ya lanzó que Gómez podrá dar clases: «Qué sé yo, de gestión de saunas con final feliz».

La dirigente madrileña ha alertado, además de que los males del siglo XX «se están repitiendo otra vez con un nuevo comunismo» que vuelve «siempre mutando». En el acto también ha intervenido el presidente de Nuevas Generaciones, Ignacio Dancausa, que ha prometido «tolerancia cero y mano dura frente a los delincuentes» y ha defendido que la generación Z es «la más antisocialista de la historia democrática».