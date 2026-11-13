Ayuso denuncia las «coacciones» de la izquierda por su «frustración» de perder «el business de vivir de lo público»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado contra las «coacciones» de los piquetes de la huelga general del pasado miércoles, convocada por CCOO y UGT a menos de tres semanas de las elecciones del 29 de noviembre. En un mitin en San Sebastián de los Reyes, Ayuso ha atribuido la movilización a la «frustración» de una izquierda que está perdiendo «el business de vivir de lo público para que lo público no funcione».

A las puertas del acto se ha concentrado un grupo de profesores en huelga, lo que ha llevado a muchos asistentes a marcharse antes de que empezara el mitin. «Gracias por haber hecho el esfuerzo de quedaros pese a las coacciones y las presiones que habéis sufrido en la puerta», ha arrancado la dirigente popular, que ha lamentado que muchas personas «que venían con sus niños, personas mayores, personas de toda condición» hayan tenido que irse «por ese miedo en la entrada». Ayuso ha advertido que se trata de algo que “nos va a acompañar en los próximos meses”, porque «la frustración campa a sus anchas» por “cuatro reductos, pero que están bien organizados».

La presidenta madrileña ha enmarcado estas protestas en el «juego democrático»: «Unos gestionan, trabajan y sacan esto adelante y otros van perdiendo poco a poco el business de vivir de lo público para que lo público no funcione». Esa pérdida, ha añadido, «genera mucho miedo porque, claro, tendrán que empezar a trabajar y a buscarse la vida como hacen todos los demás».

Ayuso ha cargado también contra los docentes en huelga y les ha reprochado que sigan «acosando en actos de campaña» cuando, según ha señalado, muchos de ellos han perjudicado a los alumnos que preparan la selectividad. A su juicio, algunos se han casado «con sus propios intereses y con la ideología, la ideología que nos divide y nos enfrenta». La presidenta ha defendido además el papel de la Policía Nacional para garantizar «el derecho al trabajo» frente a la huelga.

«La mafia en la Moncloa»

«Estamos viviendo un momento crítico», ha afirmado Ayuso, que ha descrito una situación de «asfixia desde hace muchos años» que en los últimos dos «se ha convertido en algo insoportable». Frente a ello, ha defendido el modelo madrileño: «En Madrid no hay lugar para los jetas. En Madrid hay lugar para la gente de bien». Según ha sostenido, «el que vive del que trabaja» necesita tener al frente «a gente que sepa dividir a la sociedad».

En ese punto, ha recordado el asesinato de Gregorio Ordóñez a manos de ETA: «Cuando el Partido Popular pudo haber gobernado el País Vasco y, por tanto, haber cambiado la historia de España, tuvieron que matar a Gregorio Ordóñez». Según Ayuso, esa lección la ha aprendido «perfectamente» el «gobierno mafioso» de Pedro Sánchez, cuyo pacto con Bildu es «un pacto que no tiene ni siquiera un papel».

La dirigente del PP ha acusado al Ejecutivo de ser un gobierno «que no tiene límites, que no respeta la separación de poderes» y que “ha intentado acabar con la vida de una juez». Además, le ha reprochado que pretenda indultar al primer fiscal general del Estado condenado y ha recordado la compra de mascarillas en la pandemia: «Su mano derecha está en prisión hoy». «Estas elecciones son vitales porque la mafia está ahora mismo en la Moncloa», ha sentenciado.

Ayuso ha explicado que en todos sus mítines de esta campaña la acompaña una persona que da testimonio de cómo su país se ha hundido «a manos del socialismo bolivariano». Por último, ha pedido «concentrar el voto en Alberto Núñez Feijóo», al que ha definido como «el experto número uno en sanchismo». «Si no, mucha izquierda votando esta mafia se arrepentirá en el futuro», ha advertido.