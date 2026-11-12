Ayuso tras la aparición de Begoña Gómez en campaña: “Podrá ser candidata a rectora y dar clases de gestión de saunas con final feliz”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado contra Begoña Gómez después de que la mujer de Pedro Sánchez haya intervenido este jueves en el mitin de arranque de campaña del PSOE. «Ahora será candidata a rectora o a cualquier cosa, teniendo en cuenta que ella podrá dar clases de gestión de saunas con final feliz», ha ironizado la dirigente madrileña en el acto de apertura de campaña del PP de Madrid para el 29-N.

Ayuso ha empezado su intervención con una broma sobre su presencia en la televisión pública. «Voy a echar de menos que se me vea tanto en Radio Televisión Española, porque Pedro Sánchez, preso de sus obsesiones, había comprado la televisión pública para verme todo el tiempo», ha señalado. A continuación, ha apuntado directamente a la esposa del presidente: «Yo creo que Begoña se había llegado a poner tan celosa que le han sacado esta noche en un mitin, le han puesto la camiseta de la universidad y la han puesto a hablar, a dar lecciones».

La presidenta madrileña ha rematado el ataque al decir que Gómez podrá dar clases de «todo aquello que a lo largo de su vida ha dominado tanto». La mención a la universidad remite a la cátedra extraordinaria que Begoña Gómez codirigió en la Universidad Complutense, uno de los ejes de la causa judicial que la afecta. Las saunas aluden a los negocios de este tipo que regentó su padre, Sabiniano Gómez, y que se conocieron en 2024.

Aparición de Begoña Gómez en campaña

La mujer de Sánchez ha hablado por primera vez en un mitin del PSOE. Lo ha hecho en el auditorio Fibes de Sevilla, donde ha subido al escenario por sorpresa antes que la líder de los socialistas andaluces y que el propio presidente del Gobierno. Se ha presentado como «una militante más» y ha agradecido el respaldo del partido: «Gracias por haberme dado el aliento para continuar». El público le ha respondido con gritos de «no estás sola».

En su discurso, Gómez ha dicho estar cansada de la gente que les «juzga» y les dice «cómo tienen que actuar», y ha asegurado que no lo van a permitir. Ha centrado su intervención en el feminismo: ha afirmado que durante demasiado tiempo las mujeres han sido «señoras de» y ha pedido el voto para el PSOE «para seguir avanzando, nunca para retroceder».

Begoña Gómez está a la espera de juicio por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, después de la instrucción del juez Juan Carlos Peinado. No es la primera vez que Sánchez la sitúa en el centro de la campaña: el pasado 17 de octubre, en el Comité Federal que ratificó las listas del 29-N, ella acaparó ya el protagonismo.

Más allá de sus dardos a Gómez, Ayuso ha presentado las elecciones como una disyuntiva. «No nos tiene que dar ningún miedo hacer las cosas, con criterio, reformando lo que hace falta, porque esto es lo de siempre: o comunismo o libertad», ha dicho. Y ha añadido que «sólo Feijóo puede reiniciar España, la España de los valores, de la Transición, devolver España a los españoles, con un proyecto de reconstrucción y eliminando todo rastro del sanchismo».

La presidenta ha advertido también a quienes, según ella, se resisten a ver la situación del país «por egoísmo o por conformismo». «Esa gente no puede esperar a que la mafia llame a su puerta», ha afirmado. «No hay que esperar a ser ceutí para que invadan tu ciudad y pierdas prácticamente muchos de tus derechos; y no tienes que esperar a ser canario para ver cómo la impunidad y la ilegalidad campan a sus anchas por España desprotegiendo nuestras fronteras».

Ayuso ha criticado además que el Gobierno haya levantado «un muro contra media España». «Esto lo hemos vivido durante todos estos años», ha lamentado.

Este viernes, Alberto Núñez Feijóo empezará la campaña oficial en Madrid con un gran acto junto a Ayuso y a jóvenes del partido. Por la tarde, la presidenta madrileña dará un mitin en San Sebastián de los Reyes, en el Teatro Auditorio Adolfo Marsillach, junto a las alcaldesas de esa localidad y de Alcobendas, que van en la candidatura del PP por Madrid al Congreso.