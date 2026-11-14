Las ATP Finals 2026: dónde ver por TV en directo gratis, en vivo online y en streaming los partidos de la Copa de Maestros

Todo listo para que comience una nueva edición de las ATP Finals. Como es costumbre, el calendario del tenis cierra con el torneo entre los mejores del planeta, con dos españoles en la edición de 2026 que se celebrará en Turín.

Carlos Alcaraz y Rafa Jódar se unen a la lista de Alexander Zverev, Ben Shelton, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli, Francis Tiafoe y Arthur Fils. Como noticia principal, Jannik Sinner no estará presente, ya que sigue recuperándose de su lesión de rodilla y se espera que regrese a principios de 2027. Es el actual campeón, y no podrá revalidar título en su país natal.

La organización ha dividido a los ocho tenistas en dos grupos totalmente diferenciados para aumentar el espectáculo:

Grupo John McEnroe : Alexander Zverev, Ben Shelton, Arthur Fils y Rafa Jódar

: Alexander Zverev, Ben Shelton, Arthur Fils y Rafa Jódar Grupo Ivan Lendl: Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli, Francis Tiafoe

Un torneo que reúne a la élite de la ATP para dar espectáculo al final de año. Con los Grand Slams y Masters 1000 ya repartidos en este 2026, es hora de comprobar quién es el campeón de campeones, y aquí tienes toda la información de cómo seguirlo para no perderte nada.

Dónde ver por televisión en directo las ATP Finals 2026

Las ATP Finals 2026, celebradas en Turín, que reúnen a los ocho mejores tenistas del planeta, se podrán ver en Movistar+, cadena que cuenta con los derechos de retransmisión del torneo en su totalidad. Arrancan el domingo 15 de noviembre.

Podrás disfrutar de los mejores partidos de Alcaraz y Jódar en Italia para cerrar un año glorioso. El murciano llega al esperado torneo tras ganar por primera vez el Masters 1000 de París, cogiendo ritmo tras su grave lesión de muñeca, y listo para asaltar la Copa de Maestros.

Por su parte, Rafa Jódar ha tenido un 2026 para el recuerdo. En su primer año como profesional, se ha ganado su derecho a estar entre los mejores. Quizá, el tenista más regular de los últimos meses, con una proyección nunca vista en la historia.

Cómo ver en vivo online y en streaming las ATP Finals 2026

Las ATP Finals 2026 podrán verse en streaming y online a través de Tennis TV, el servicio de streaming oficial del ATP Tour que ofrece la transmisión en vivo y bajo demanda de partidos de tenis de los torneos ATP Masters 1000, ATP 500 y ATP 250, además de las finales.

También se podrá seguir en vivo por OKDiario, donde se hará un seguimiento de las ATP Finals 2026 mediante artículos, crónicas y directos, para no perder ni un detalle de la participación en el torneo de Carlos Alcaraz y Rafa Jódar.