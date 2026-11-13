Alcaraz, Ferrero y el reencuentro en las ATP Finals: «Será raro, le daré un abrazo»

«¡Total black!», dice Carlos Alcaraz en las tripas del Inalpi Arena al reducido grupo de periodistas españoles desplazados a Turín, entre ellos OKDIARIO. El murciano bromea sobre su elegante vestuario. «Hay que innovar», añade entre risas. El estilo reina en las ATP Finals que busca conquistar Carlos Alcaraz tras un año lleno de contrastes. De bajadas por la lesión y subidas por el Open de Australia de principios de año y el acertado regreso a competición tras más de cuatro meses.

«Cada año pienso que es el año, pero este quizás más por los resultados que he tenido en indoor y cómo estamos entendiendo el juego en estas pistas. El saque es un gran arma en este tipo de circunstancias y es algo que he mejorado en las últimas semanas. Me siento muy cómodo en ello, así que quizás vengamos en las mejores condiciones, sobre todo mentales. Estamos frescos, estamos con muchas ganas de afrontar todas las dificultades que podamos tener y la verdad que con muchas ganas de este torneo», dijo Alcaraz.

El murciano coincidirá en Turín en tiempo y forma con su ex entrenador, Juan Carlos Ferrero, recientemente unido a Ben Shelton. El reencuentro se producirá este sábado durante el entrenamiento entre Alcaraz y Shelton y por primera vez, Ferrero estará en el lado opuesto a Carlos. «Será raro después de tanto tiempo. Tengo ganas de verlo y darle un abrazo», expresó el murciano, que no comparte grupo con el pupilo de Ferrero. El técnico español estará unos días en Turín por coincidir con Shelton y como invitado a la cena de este viernes entre números uno del mundo.